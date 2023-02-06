Российские войска продвигаются к западу от Артемовска и атакуют восточнее Северска

В настоящее время российские подразделения активно действуют на ряде участков фронта. В частности, самая напряженная ситуация – на Донецком направлении. Здесь российские вооруженные силы обстреливают позиции ВСУ в районе Новомихайловки, Победы, Георгиевки, Невельского, Первомайского, Авдеевки и Нью-Йорка.Также ВС РФ атакуют со стороны Водяного, пытаясь выйти на Северное и охватить с западной стороны укрепленный район украинских формирований под Авдеевкой.На юго-западном направлении от Артемовска ЧВК «Вагнер» штурмует украинские позиции под Ивановским, от дороги на Константиновку – всего один километр. Если силам «вагнеровцев» удастся прорваться на данном направлении, то фактически они выйдут с запада к Артемовску.На восточных окраинах Артемовска также идут бои ВСУ с силами ЧВК «Вагнер». В Красной Горе украинские формирования тоже находятся под ударом российских войск, а с юга ЧВК продвигается к Парасковьевке. С севера ЧВК вошли в населенный пункт со стороны Благодатного.В районе Соледара «вагнеровцы» продвигаются у Роздоловки и Весёлого. К востоку от Северска российские войска атакуют позиции украинских формирований у Верхнекаменского.Еще одно важное направление наступательной активности ВС РФ – Луганское. Здесь к югу от Кременной наши войска оттесняют украинские формирования из лесных массивов к реке Северский Донец. Главная задача – отбросить ВСУ за реку, что лишит украинские войска возможности атаковать город. Также ВС РФ наступают по направлению к Ямполю со стороны Дибровой.В Запорожской области все куда более спокойно. И ВСУ, и ВС РФ наступательных действий здесь не ведут, но активно обстреливают позиции друг друга. Так, российская артиллерия атаковала позиции ВСУ в таких населенных пунктах как Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаровное, Гуляйполе и Егоровка.