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Российские войска продвигаются к западу от Артемовска и атакуют восточнее Северска

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Российские войска продвигаются к западу от Артемовска и атакуют восточнее Северска

В настоящее время российские подразделения активно действуют на ряде участков фронта. В частности, самая напряженная ситуация – на Донецком направлении. Здесь российские вооруженные силы обстреливают позиции ВСУ в районе Новомихайловки, Победы, Георгиевки, Невельского, Первомайского, Авдеевки и Нью-Йорка.


Также ВС РФ атакуют со стороны Водяного, пытаясь выйти на Северное и охватить с западной стороны укрепленный район украинских формирований под Авдеевкой.

На юго-западном направлении от Артемовска ЧВК «Вагнер» штурмует украинские позиции под Ивановским, от дороги на Константиновку – всего один километр. Если силам «вагнеровцев» удастся прорваться на данном направлении, то фактически они выйдут с запада к Артемовску.

На восточных окраинах Артемовска также идут бои ВСУ с силами ЧВК «Вагнер». В Красной Горе украинские формирования тоже находятся под ударом российских войск, а с юга ЧВК продвигается к Парасковьевке. С севера ЧВК вошли в населенный пункт со стороны Благодатного.

В районе Соледара «вагнеровцы» продвигаются у Роздоловки и Весёлого. К востоку от Северска российские войска атакуют позиции украинских формирований у Верхнекаменского.

Еще одно важное направление наступательной активности ВС РФ – Луганское. Здесь к югу от Кременной наши войска оттесняют украинские формирования из лесных массивов к реке Северский Донец. Главная задача – отбросить ВСУ за реку, что лишит украинские войска возможности атаковать город. Также ВС РФ наступают по направлению к Ямполю со стороны Дибровой.

В Запорожской области все куда более спокойно. И ВСУ, и ВС РФ наступательных действий здесь не ведут, но активно обстреливают позиции друг друга. Так, российская артиллерия атаковала позиции ВСУ в таких населенных пунктах как Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаровное, Гуляйполе и Егоровка.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:14
    +1
    Ага, пока Артемовский котел варится и кипит, то угроза окружения Северска, то под Угледар надо бригады перекидывать. Потерял противник стратегическую инициативу. Затыкает дыры на фронте и ждет поставок техники, а той все нет...
    1. Карат
      Карат Сегодня, 11:30
      +1
      Тут ( да и не только тут) появлялась информация, что самые боеспособные бригады украинцы перекидывают из Угледара в Артёмовск. Видать он для них важнее.

      Пысы. А теперь целая статья о переброске из Артёмовска в Угледар. По ходу украинцы заметались.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:40
      +1
      Да по ходу с Артемовска в Северск перебрасывать стало трудно и в круголя , рокада там вроде того перерезана .
      Что есть хорошо -время , расстояние , топливо все увеличивается и связанность позиций рвется.
      Что противник инициативу теряет не значит что наши её забирают автоматом .
      Так что борьба за инициативу не закончена .
    3. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:00
      0
      Северск после взятия Соледара и так был практически обречен. Если возьмут Ямполь то Северску хана. Даже если ЧВК дальше особо и не продвинется. Им фактически достаточно занять Переездное и все. Если арта и разведка клювами щелкать не будут, то перебросить по грунтовкам что либо серьезное у ВСУ не выйдет. Снабжать город и войска через простреливаемые поля.....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:17
    +1
    Под Артемовском главным пунктом обороны ,громе самого Артемовска является Часов Яр.Он на возвышенности.Надо его брать в первую очередь
    1. МЮД
      МЮД Сегодня, 12:32
      0
      Под Артемовском главным пунктом обороны ,громе самого Артемовска является Часов Яр.Он на возвышенности.Надо его брать в первую очередь

      А может, не надо в лоб, может лучше его обойти подтянув правый фланг.
  3. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:26
    +2
    Хорошие новости,
    удачи нашим войнам,
    храни их Господь!