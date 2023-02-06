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Politico: Закон об усилении ответственности украинских военных - грубое попрание прав человека

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Politico: Закон об усилении ответственности украинских военных - грубое попрание прав человека

Закон об усилении ответственности украинских военных за самовольный уход с поля боя или с места службы, дезертирство, неповиновение, а также неисполнение боевых приказов, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским является грубым попранием прав человека. Об этом пишет американское издание Politico.


Как отмечают авторы публикации, многие солдаты, попавшие под новую волну мобилизации, отказывались выполнять непосильные приказы своих командиров, а всем тем, у кого заканчивались боеприпасы и падал моральный дух, ничего больше не оставалось, как покидать свои позиции с тем, чтобы сохранить себе жизнь. Также новобранцы записывали свои видеообращения, в которых выражали недоумение в связи с нехваткой оружия.

Вот, что сообщил один из офицеров из-под Бахмута западной газете:

Порой, оставить свои позиции было наилучшим решением, чтобы спасти весь личный состав от бессмысленной гибели. Только представьте себе, каково это сидеть в окопах по несколько дней без сна и отдыха лишь по причине задержки боеприпасов или же невозможности произвести смену войск

В то же время он добавил, что проблемы с дисциплиной происходят из-за неэффективного командования и отсутствия резервов. Тем не менее, официальная позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заключается в необходимости данного закона ввиду ужесточения дисциплины в армии в условиях войны, особенно на фронте.

Напомним, что, несмотря на недовольство со стороны украинских НКО, направивших петицию об отмене данного закона главе украинского государства, он всё же был подписан им в конце января. По словам Зеленского, он принял данное решение с целью повышения боевой готовности воинских частей и осознания военнослужащими своей воинской обязанности для защиты своей родины. И это уже даже не удивляет, ведь Запад так и жаждет продолжать войну с Россией до последнего украинца.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/ru
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20 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:45
    +8
    Они идут по самому простому пути. Не заморачиваться с резервами с военным искусством, не думать о жизнях солдат-просто дать приказ "стоять насмерть" и продолжать сидеть в Киеве лобызаться с гинекологом фон дер ляйнихой и улыбаться пока жена по заграницам раскатывает. Только кому-то стоять насмерть, а кому то в куршаевеле шампанское по 20 зеленых за бутылку-жизнь удалась. И никто из депутатов Зерады не на фронте и детишек своих на фронт умирать не отправил что-то
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:29
      0
      На фоне того что жителей украины собирают повестками в европе, а на самой территории страны сгребают не спрашивая и в окопы. Лиж бы еще продержаться при власти и их самих не сгребли куда нить... о чьих правах они заговорили?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: Mitos
        На фоне того что жителей украины собирают повестками в европе, а на самой территории страны сгребают не спрашивая и в окопы.

        Киевская хунта собирает народ на войну по Украине и теперь до Европы добралась, но про свои потери пишут скромно. Однако турецкая газета Hürseda Haber, ссылаясь на данные МОССАД-​а, раскрывает другие цифры:

        157 000 денацифицированных боевиков ВСУ и нацбатов.
        234 инструкторов НАТО (США и Британия)
        2458 боевиков НАТО (Германия, Польша и тдругие)
        5360 наемники
        234 000 раненых
        17 230 пленных.

        Но скорее всего, это не верхний предел.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 12:57
          +2
          Цитата: tihonmarine
          157 000 денацифицированных боевиков ВСУ и нацбатов.
          234 000 раненых

          Странная цифра. Раненых лишь немного больше чем убитых
          должно быть в 3 раза больше.
          Я бы поверил в 432 тысячи раненых.
          1. тоже-врач
            тоже-врач Сегодня, 13:23
            +1
            Если раненых с поля боя не выносить, то они переходят в убитые и соотношение меняется в пользу убитых.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 13:37
              0
              Цитата: тоже-врач
              ..... в пользу убитых.

              Вот именно! Убитым укронацистам и наёмникам будет большая польза от увеличения их количества, их европейские права тогда не будут нарушены(сарказм)
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 12:58
          +1
          проблемы с дисциплиной происходят из-за неэффективного командования

          Эффективный менагер ВСУ:
          https://vk.com/video-89275281_456243524 (осторожно ненормативная х о х лолексика) yes
    2. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 13:01
      +1
      Они идут по самому простому пути. Не заморачиваться с резервами с военным искусством, не думать о жизнях солдат-просто дать приказ "стоять насмерть"
      Для ВС РФ это очень хорошо. Главное не уподобляться бандеровцам.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:46
    +9
    Да ладно!Хавайте полной ложкой свою "свободу".
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:47
    +5
    подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским является грубым попранием прав человека. Об этом пишет американское издание Politico.

    - да да... а еще земляным червяком... (с)
    Какие учителя, такие и ученики... славные продолжатели угнетателей негров на американском материке.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:48
    +6
    hi Извиняюсь ,не по теме.Скрестили пальчики,Пригожин в воздухе на СУ 24,бомбит передний край.Сказал ,что будет видео.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Извиняюсь ,не по теме.Скрестили пальчики,Пригожин в воздухе на СУ 24,бомбит передний край.Сказал ,что будет видео.

      Уже отбомбился и вернулся, видео монтируют. ПО Артемовску работали. Работал Штурманом )))
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:52
    -6
    Кое кто, помнится, подписал приказ "не шагу назад" ,и ничего...
    большой волны небыло... кроме как в 90х
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:55
      +7
      Кое кто, помнится, подписал приказ "не шагу назад" ,и ничего...
      большой волны небыло... кроме как в 90х

      Абсолютно не уместное сравнение.
    2. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:08
      +3
      Был и другой персонаж, чей портрет висит у Вас в Красном углу, его звали Адольф Гитлер: он подписал об организации фольксштурма.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +9
    каково это сидеть в окопах по несколько дней без сна и отдыха лишь по причине задержки боеприпасов или же невозможности произвести смену войск
    А хотелось, как на гражданке - 8 часов отработал и свободен? Конечно это не по мирным в Донбассе издалека стрелять из всех калибров. А тут оказывается не только кроют артой и РСЗО, так еще и убивают почему-то (?).
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:06
    +5
    ...грубое попрание прав человека.
    Хм... Человека? Возможно.
    (пышаючысь) Алэ нэ украйиньця!
    С февраля 2014-го политические украинцы перестали быть людьми. (
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:39
    +2
    Ах, как западные правозащитники возбудились нарушением прав украинских солдат, которым укрорейх насильно приказывает погибать в бою!
    Что же правозащита никак не возбуждалась, когда восемь лет укрорейх насильно уничтожал мирных, не военных, детей и женщин - и не то, чтобы не приказывая, а даже просто не ставя их в известность! Внезапно!
  9. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 12:45
    +1
    Барбосы мерикании, ну какие права человеков могут быть у фашистов-бандеровцев.? Хотя сначала бы обратили внимание то же издание Politico на права чела в самой страшной по беззаконию мерикании. Нет, молчат потому как тут же будут прихлопнуты. Не зря же вассалы из гейропы так боятся даже возгласа из -за океана
  10. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:17
    0
    "...спасти личный состав от бессмысленной гибели..." . Ну так спасайте - давайте попрошайкам деньги на проживание и никакого оружия . А так получается - если "подвезли вовремя боеприпасы" , то "гибель" становится не "бессмысленной" , а осмысленной и похоронят эту животную с полным соблюдением прав человека . Там на западах диссонанс когнитивный уже в перманенте . Где наши либералы пугалкины-макаРевы ? Что они на это скажут , отбросы социума ?