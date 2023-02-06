Порой, оставить свои позиции было наилучшим решением, чтобы спасти весь личный состав от бессмысленной гибели. Только представьте себе, каково это сидеть в окопах по несколько дней без сна и отдыха лишь по причине задержки боеприпасов или же невозможности произвести смену войск

Закон об усилении ответственности украинских военных за самовольный уход с поля боя или с места службы, дезертирство, неповиновение, а также неисполнение боевых приказов, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским является грубым попранием прав человека. Об этом пишет американское издание Politico.Как отмечают авторы публикации, многие солдаты, попавшие под новую волну мобилизации, отказывались выполнять непосильные приказы своих командиров, а всем тем, у кого заканчивались боеприпасы и падал моральный дух, ничего больше не оставалось, как покидать свои позиции с тем, чтобы сохранить себе жизнь. Также новобранцы записывали свои видеообращения, в которых выражали недоумение в связи с нехваткой оружия Вот, что сообщил один из офицеров из-под Бахмута западной газете:В то же время он добавил, что проблемы с дисциплиной происходят из-за неэффективного командования и отсутствия резервов. Тем не менее, официальная позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заключается в необходимости данного закона ввиду ужесточения дисциплины в армии в условиях войны, особенно на фронте.Напомним, что, несмотря на недовольство со стороны украинских НКО, направивших петицию об отмене данного закона главе украинского государства, он всё же был подписан им в конце января. По словам Зеленского, он принял данное решение с целью повышения боевой готовности воинских частей и осознания военнослужащими своей воинской обязанности для защиты своей родины. И это уже даже не удивляет, ведь Запад так и жаждет продолжать войну с Россией до последнего украинца.