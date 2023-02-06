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В израильской прессе: Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит и осуждения спецоперации России

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В израильской прессе: Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит и осуждения спецоперации России

Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит размером в полмиллиарда долларов и осуждения спецоперации России. Такие требования были выдвинуты незадолго до предстоящего визита главы МИД Израиля на Украину.

Об этом сообщает израильское новостное агентство Walla, которое ссылается на высокопоставленных чиновников на Украине и в Израиле.

Они утверждают, что Киев направил Тель-Авиву внушительный перечень запросов, в числе которых есть и требование осудить «российскую агрессию» и продемонстрировать поддержку территориальной целостности украинского государства. Также, как отмечается в израильской прессе, там содержится предложение поддержать так называемый «мирный план» Зеленского, предусматривающий возврат Россией всех территорий, считавшихся украинскими до 2014 года. Помимо этого, Киев требует от Израиля принять у себя на лечение несколько сотен раненых военнослужащих и гражданских лиц.

Украинский источник издания сообщил, что от того, будут ли выполнены требования киевских властей, будет зависеть, согласится ли встретиться с Коэном президент Украины Зеленский. Как он рассказал, все будет зависеть от «степени отзывчивости» Тель-Авива.

Продолжает удивлять наглость киевских властей по отношению к своим зарубежным партнерам. Они не просто обращаются с просьбами, а пытаются оказывать на них давление и даже шантажировать.


Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху говорил, что в Тель-Авиве рассматривают возможность начать поставки вооружений Киеву. А посол Израиля в ФРГ Рон Просор сказал, что помощь Израиля Украине не ограничивается той, о которой известно широкой общественности.
Использованы фотографии:
Кнессет Израиля
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57 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:26
    +7
    Киев поставил ультиматум Израилю - в 24 часа разоружить ЦАХАЛ и передать всё оружие Украине?
    А то что? Устроят погром?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:49
      +2
      Киев ПОТРЕБОВАЛ!!!!!! laughing
      Хамство, наглость и бесстыдство бандерлогов войдёт в историю.....и ведь не факт , что требование не удовлетворят
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:52
        +1
        Киев потребовал от Тель-Авива ...
        Клоун под наркотой..
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 12:44
          +1
          Об этом сообщает израильское новостное агентство Walla

          Выдержки из первоисточника:
          "...накануне визита министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, администрация Зеленского выдвинула ряд требований, включая четкое публичное заявление против российского вторжения, одобрение крупного кредита и помощь в лечении раненых на войне."
          "...украинский чиновник заявил, что степень реагирования на запросы Украины будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля!"
          "Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что на данном этапе встреча не была одобрена президентом. По его словам, проведение встречи зависит от готовности Израиля принять требования Украины. «Президент не будет встречаться с Коэном для фотосессии»           yes
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:02
        0
        Какого этот клоун считает что он может вообще что то от кого то требовать?Он кто такой?
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: Чёрный
        Киев ПОТРЕБОВАЛ!!!!!! laughing
        Хамство, наглость и бесстыдство бандерлогов войдёт в историю.....и ведь не факт , что требование не удовлетворят

        Киев потребовал. Ахаха laughing lol wassat
        А поставить Хезболле трофейные Стрингеры и Джавелины от РФ Киев не потребовал?
        Если Израиль будет поставлять вооружение и финансировать террористов в Новороссии, то что мешает РФ поставить вооружение и профинансировать арабских террористов, воюющих с Израилем?
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 12:25
          +1
          Цитата: Бородач
          Если Израиль будет поставлять вооружение и финансировать террористов в Новороссии, то что мешает РФ поставить вооружение и профинансировать арабских террористов, воюющих с Израилем?

          Это сделает Украина, и поставит туда джавелины и стингеры. Я так думаю, по другому ультиматум от 404 звучат не может.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Киев поставил ультиматум Израилю - в 24 часа разоружить ЦАХАЛ и передать всё оружие Украине?
      А то что? Устроят погром?


      А то не успеют вооружить Зеленского до прихода санитаров.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:27
    +16
    Ситуация анекдотическая. Типа: "Натан Моисеевич обладал таким даром убеждения, что в долг ему давали даже банкоматы..." (с)
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:40
      +2
      Цитата: Roma-1977
      что в долг ему давали даже банкоматы..." (с)

      Такие требования были выдвинуты незадолго до предстоящего визита главы МИД Израиля на Украину

      Сдается мне, Киев уже должен Тель-Авиву за один только везит раза в два больше чем просит. laughing
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:27
    +3
    Киев направил Тель-Авиву внушительный перечень запросов, в числе которых есть и требование осудить «российскую агрессию» и продемонстрировать поддержку территориальной целостности украинского государства.
     В Тель-Авиве, не присвистнули от запросов -то..
  4. Labrador
    Labrador Сегодня, 11:27
    +7
    Ага :) а потом пусть Израиль вернет всем все, что отжал военным путем laughing
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:28
    +3
    Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит
    Не на тех попали laughing .
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:37
      +6
      Цитата: Болторез
      Не на тех попали

      Ви-таки отстали от жизни: не так давно Селянский пробовал выклянчить деньги у цыган... Ну румыны к нему приехали - и он по привычке выцыганить грошей попробовал)))
  6. Havoc
    Havoc Сегодня, 11:29
    +6
    Дайте, дайте, дайте - в этом сущность украинцев.Они действительно считают , что весь мир им должен.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:32
      +6
      Цитата: Havoc
      Дайте, дайте, дайте - в этом сущность украинцев

      дай, дай, дай, халява, халява, халява!!!!
      только что вы прослушали экономическую программу правительства укрАины
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: Havoc
      Дайте, дайте, дайте - в этом сущность украинцев.Они действительно считают , что весь мир им должен.

      Потому что этот весь мир сам их поощрял.
      Вырастили на свою голову.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: Ulan.1812
        Вырастили на свою голову.

  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:30
    +4
    требования были выдвинуты незадолго до предстоящего визита главы МИД Израиля на Украину

    что- то райдер не та сторона выставляет... wassat не находите? winked
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:31
    0
    Продолжает удивлять наглость киевских властей по отношению к своим зарубежным партнерам. Они не просто обращаются с просьбами, а пытаются оказывать на них давление и даже шантажировать.

    А шо такое? Или в Киеве не евреи сидят? Где поддержка от одноплеменников? Какие там обещания? Короче, требуем, требуем, требуем. А в ответ: можете требовать, можете требовать... )))
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:31
    +2
    В израильской прессе: Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит и осуждения спецоперации России
    евреям не впервой спонсировать нацистов, так, что все возможно
    молчат же они, что в шумерии национальными героями являются те, кто либо участвовал, либо был идеологическим вдохновителям массовых убийств евреев
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    +5
    Банкрот просит у еврея деньги взаймы......, это анекдот?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: Uprun
      это анекдот?

      анекдот не это, а то что еврей даст банкроту деньги
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 12:28
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        анекдот не это, а то что еврей даст банкроту деньги

        Я тоже думаю что даст, еще и уговаривать будет взять, и проценты по кредиту простит, а может быть и тело кредита то же.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:55
          +2
          Цитата: topol717
          и проценты по кредиту простит, а может быть и тело кредита то же.

          а после будут посыпать голову пеплом и рыдать "за что вы нас убиваете?!!!"
          кажется это уже было
  11. lubesky
    lubesky Сегодня, 11:33
    0
    А если не дадут, вот тогда а че будет то Израилю? laughing
    А то че, как говорится?
    1. Татьяна Першина
      Татьяна Першина Сегодня, 11:56
      +1
      "А то чё, как говорится?"
      Чё, чё...
      Заставят израильтянина на рояле семь сорок сыграть.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +3
    Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит размером в полмиллиарда долларов и осуждения спецоперации России.
    Нормальная бандеровская практика последних лет - требовать и заставлять. А, что Тель-Авив? А он думает и решает поставлять Киеву оружие или немного повременить. Не удивлюсь если Украина потребует от Израиля покаяться за события в Бабьем Яру - сами пришли с вещами, требовали эвакуации, спровоцировали на ответные действия, а значит виновны.
  13. fax66
    fax66 Сегодня, 11:33
    +1
    Все такие остроумные прикольщики здесь собрались...
    Вообще-то Израиль может и кредит дать, и СВО осудить...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:50
      +2
      Цитата: fax66
      Все такие остроумные прикольщики здесь собрались...
      Вообще-то Израиль может и кредит дать, и СВО осудить...

      Может....После чего РФ может выступить в ООН и сообщить всему миру что Израиль таки себе земли отжал очень много путем своей СВО...


      Когда уезжала замгендира Яндекса под лозунгом" Я не могу жить в стране которая бомбит соседей!!"- было желание чтоб она набрала в Яндексе - куда ее несет- Израиль 70 лет безостановочно бомбит соседей laughing
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: fax66
      Все такие остроумные прикольщики здесь собрались...
      Вообще-то Израиль может и кредит дать, и СВО осудить...

      Вы не верно говорите, я больше чем уверен что так и будет, и осудят и дадут. НО.
      Осудить можно по разному, как и кредит можно вернуть разными способами. Можно и 50 лет возвращать по 20% от тела. Беда в том, что возвращать будет не Зеленский, а Народ той части, что останется от 404.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:35
    +3
    А крупный кредит без осуждения - презрительно не возьмете? wassat
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:36
    0
    Натанияху сел,достал бутылку водки ,выпил её до дна занюхал рукавом .Достал Беломорканал и выругался боцманским морским матом.Выбор не большой :признать пособников резни в Киеве или отказаться.Чтож посмотрим.Глава МИДа Израиля срочно подхватит ковид,один в Израиле? drinks
  16. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:37
    +1
    Украинский источник издания сообщил, что от того, будут ли выполнены требования киевских властей, будет зависеть, согласится ли встретиться с Коэном президент Украины Зеленский. Как он рассказал, все будет зависеть от «степени отзывчивости» Тель-Авива.
    Интересно, что нужно от Украины Израилю, если за встречу с Зеленским выдвигают такие требования? what
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:57
      0
      да ничего не нужно, евреи своих не бросают, молодцы!
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Gomunkul
      Украинский источник издания сообщил, что от того, будут ли выполнены требования киевских властей, будет зависеть, согласится ли встретиться с Коэном президент Украины Зеленский. Как он рассказал, все будет зависеть от «степени отзывчивости» Тель-Авива.
      Интересно, что нужно от Украины Израилю, если за встречу с Зеленским выдвигают такие требования? what

      Признать Саудовскую Аравию Израилем
  17. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:37
    +3
    смысл в том, что сша заставят израиль, а будет преподнесено как-будто украина убедила ей помочь.
  18. tTшка
    tTшка Сегодня, 11:43
    +1
    Селюки - такие селюки laughing ну а че нет, хозяин то у них один, значит с его согласия, такие выхрюки
  19. AAC
    AAC Сегодня, 11:48
    0
    Тут нужно читать в контексте. США через Зеленского нагибают Израиль, что бы новое правительство сделало все, что не стало делать старое. Видимо такие были условия от кураторов.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:36
      -1
      Цитата: AAC
      США через Зеленского нагибают Израиль,

      Я бы еще Понял ,что Израиль нагибает США, но как это может работать в обратную сторону????
  20. Комментарий был удален.
  21. Sith
    Sith Сегодня, 11:55
    0
    Цитата: Egeny
    Киев потребовал от Тель-Авива ...
    Клоун под наркотой..

    Тель-Авив ... уже не торт
  22. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:56
    0
    А чего так скромно? Пора приказывать, а не требовать.
    Приказываем Израилю выдать в трёхдневный срок 10 миллиардов долларов и всё имеющееся вооружение.
    Наглые попрошайки.
  23. ohka
    ohka Сегодня, 12:02
    +1
    Коммент как к тексту новости так и к комментариям (в качестве уточнения) - Израиль перенес столицу из Тель-Авива в Иерусалим.
  24. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:02
    0
    Украинские ..... евреи требует денег у Израильских:) Звутчит как анекдот
  25. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:10
    0
    Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит размером в полмиллиарда долларов и осуждения спецоперации России.
    Дальше потребуют признать героями Бандеру и Шухевича, осудить Красную Армию за преследование их сторонников.
  26. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:15
    +1
    Требовать что то от Израиля? Еврейское лобби самое влиятельное в США. Можно попросить, но не требовать.
  27. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:17
    +1
    Меня давно не удивляет "наглость киевских властей".
    Это, как раз - нормально.
    А вот всеядность и беспринципность народа израилевого меня реально ПОРАЖАЕТ!
    Если верить созданной ими легенде, они должны молча резать бандерву и тех, кто за них "топит", а не греметь копытами на концертах Алкина и Назарова, делая вид, что "фашизма на Украине нет".
  28. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:21
    0
    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху говорил, что в Тель-Авиве рассматривают возможность начать поставки вооружений Киеву. А посол Израиля в ФРГ Рон Просор сказал, что помощь Израиля Украине не ограничивается той, о которой известно широкой общественности.

    на наглость киева израиль удвоит поставки,
  29. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:22
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Требовать что то от Израиля? Еврейское лобби самое влиятельное в США. Можно попросить, но не требовать.

    ну и что они ответили на наглость киева ?
  30. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:27
    0
    В израильской прессе: Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит и осуждения спецоперации России
    . Их дела... сами, сами.
  31. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:37
    0
    Видать добро их там всех вштырело если они такие требования выдвигают.
  32. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    0
    Так дела пойдут, завтра кулеба в Гвинея Бисау с порога, вместо "здрасьте", я с окраины и вы нам должны.......
  33. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:48
    +1
    Они таки не знают, с кем связались. Пятьсот миллионов денег - это вам не пятьсот миллионов глосиков, они таки в море просто так за здорово живешь не плавают. Их же надо откуда-то накноцать! А потом, извините за босяцкий вопрос, а куда вы денете такое много денег, а главное - как вы, дико извиняюсь, их будете давать назад?

    А то ведь мы наслышаны, что вы берёте деньги на чуть-чуть подержать у всех, до кого дотянетесь - а потом считаете, что вы нашли этих денег на пыльной дороге, и они таки теперь все ваши до последнего шекеля...
  34. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 12:56
    0
    Цитата: Бородач

    трофейные Стрингеры и Джавелины

    Стрингеры это от слова стринги? laughing
  35. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:03
    0
    Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит размером в полмиллиарда долларов и осуждения спецоперации России. Такие требования были выдвинуты незадолго до предстоящего визита главы МИД Израиля на Украину.
    Раз потребовали значит имеют право.
    Продолжает удивлять наглость киевских властей по отношению к своим зарубежным партнерам.
    Вот их наглость, как раз, совсем не удивляет. Удивляет как экономически развитые и независимые государства ....( тут должен быть не печатный синоним слова боятся), эту попрошайку. Ведь в реальности страна даже не третьего, а 3,8 мира, указывает что надо делать первым экономикам мира. laughing laughing laughing
  36. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:15
    0
    А еще не обзывались? Ну, там обрезаной колбасой Беню обозвать, или еще как... laughing
  37. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 13:22
    0
    Заметьте ТРЕБУЮТ, а НЕ ПРОСЯТ.
    Скоро со своими требованиями всем достанут.