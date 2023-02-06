В израильской прессе: Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит и осуждения спецоперации России

Киев потребовал от Тель-Авива крупный кредит размером в полмиллиарда долларов и осуждения спецоперации России. Такие требования были выдвинуты незадолго до предстоящего визита главы МИД Израиля на Украину.
Об этом сообщает израильское новостное агентство Walla, которое ссылается на высокопоставленных чиновников на Украине и в Израиле.
Они утверждают, что Киев направил Тель-Авиву внушительный перечень запросов, в числе которых есть и требование осудить «российскую агрессию» и продемонстрировать поддержку территориальной целостности украинского государства. Также, как отмечается в израильской прессе, там содержится предложение поддержать так называемый «мирный план» Зеленского, предусматривающий возврат Россией всех территорий, считавшихся украинскими до 2014 года. Помимо этого, Киев требует от Израиля принять у себя на лечение несколько сотен раненых военнослужащих и гражданских лиц.
Украинский источник издания сообщил, что от того, будут ли выполнены требования киевских властей, будет зависеть, согласится ли встретиться с Коэном президент Украины Зеленский. Как он рассказал, все будет зависеть от «степени отзывчивости» Тель-Авива.
Продолжает удивлять наглость киевских властей по отношению к своим зарубежным партнерам. Они не просто обращаются с просьбами, а пытаются оказывать на них давление и даже шантажировать.
Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху говорил, что в Тель-Авиве рассматривают возможность начать поставки вооружений Киеву. А посол Израиля в ФРГ Рон Просор сказал, что помощь Израиля Украине не ограничивается той, о которой известно широкой общественности.