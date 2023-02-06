Глава Курской области Роман Старовойт возглавит созданное в регионе народное ополчение

Дружина формируется в первую очередь для того, что осуществлять патрулирование приграничных районов. В случае вооруженного вторжения ДНД будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем собраться и поступить под военное командование. Нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий

Добровольную дружину, созданную в Курской области на случай осложнения обстановки, возглавит губернатор региона Роман Старовойт. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве области.Созданное в регионе народное ополчение, или добровольная дружина, станет основой территориальной обороны в случае начала боевых действий на российской земле. Добровольцы уже прошли необходимое обучение у военных инструкторов ЧВК "Вагнер". Подготовка велась в учебном лагере "музыкантов" в течение длительного времени. Возглавлять дружину будет сам губернатор, так же прошедший подготовку у "вагнеровцев".- заявил Старовойт.Глава Курской области прибыл в учебный лагерь ЧВК "Вагнер" сразу же после Нового года и в течение недели вместе с ополченцами проходил военную подготовку. Также вместе с губернатором обучение прошли представители местной администрации. Старовойт жил в общей казарме с ополченцами, а также учился всему тому, чему обучали военные инструкторы "оркестра", имеющие военный опыт.Основатель военной компании Евгений Пригожин подтвердил, что в Курской области создано ополчение, все добровольцы прошли необходимую подготовку.