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Глава Курской области Роман Старовойт возглавит созданное в регионе народное ополчение

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Глава Курской области Роман Старовойт возглавит созданное в регионе народное ополчение

Добровольную дружину, созданную в Курской области на случай осложнения обстановки, возглавит губернатор региона Роман Старовойт. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве области.


Созданное в регионе народное ополчение, или добровольная дружина, станет основой территориальной обороны в случае начала боевых действий на российской земле. Добровольцы уже прошли необходимое обучение у военных инструкторов ЧВК "Вагнер". Подготовка велась в учебном лагере "музыкантов" в течение длительного времени. Возглавлять дружину будет сам губернатор, так же прошедший подготовку у "вагнеровцев".

Дружина формируется в первую очередь для того, что осуществлять патрулирование приграничных районов. В случае вооруженного вторжения ДНД будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем собраться и поступить под военное командование. Нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий

- заявил Старовойт.

Глава Курской области прибыл в учебный лагерь ЧВК "Вагнер" сразу же после Нового года и в течение недели вместе с ополченцами проходил военную подготовку. Также вместе с губернатором обучение прошли представители местной администрации. Старовойт жил в общей казарме с ополченцами, а также учился всему тому, чему обучали военные инструкторы "оркестра", имеющие военный опыт.

Основатель военной компании Евгений Пригожин подтвердил, что в Курской области создано ополчение, все добровольцы прошли необходимую подготовку.
Использованы фотографии:
https://t.me/gubernator_46
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:41
    +2
    Кстати, курская и белгородская пехота неплохо показала себя в добровольческих соединениях. мужики серьезные, упорные в хорошем смысле упертые, хозяйственные. Неплохо и цепко держат оборону, не паникуют, быстро учатся.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:50
      +1
      Дружина формируется в первую очередь для того, что осуществлять патрулирование приграничных районов.

      Очень грамотное решение, молодец губернатор. Куряне- жесткие мужики, шутки с ними не уместны.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: голос_разуma
      Кстати, курская и белгородская пехота неплохо показала себя в добровольческих соединениях. мужики серьезные, упорные в хорошем смысле упертые, хозяйственные. Неплохо и цепко держат оборону, не паникуют, быстро учатся.
      А ростовская и брянская? По ним тоже хочется услышать аналитику от профессионала
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:43
    +2
    Вообще это надо везде делать по западным и юго-западным областям.Не только Курску.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:13
      +8
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще это надо везде делать по западным и юго-западным областям.Не только Курску.

      А ведь это косвенное признание неспособности армии обеспечить безопасность наших приграничных областей. Хреново.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:38
      +3
      Интересно - а зачем мы тогда содержим армию? Чтобы чуть что - создавать партизан в каждой области? Вы же понимаете - смысла от этих образований на порядки меньше чем от армейских. Фактически - такое же мясо, как укротерриториалы.. Без тяжёлого оружия, служб обеспечения, должного обучения, правильного командования и тд.. При всём уважении к мужикам - толку в случае чего от них будет ноль. Только лягут зазря..

      Моё глубокое ИМХО - в качестве вооружённых формирований могут выступать исключительно ВС РФ. Всё остальное - либо показуха либо распил бабла. И если армия не справляется - значит, надо что-то менять в стране.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:45
    +9
    Ни чего не имею против губернатора Курской области, но по моему мнению, возглавлять и управлять подобным подразделением должны квалифицированные люди из числа старших офицеров, а для губернатора других забот найдется.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:54
      +2
      Canecat .......должны квалифицированные люди из числа старших офицеров

      Насколько знаю, должность губернатора области предусматривает генеральские погоны.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 12:08
        +1
        В Империи их называли "гражданскими генералами".
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:07
        0
        Цитата: frruc
        Насколько знаю, должность губернатора области предусматривает генеральские погоны.

        К погонам неплохо бы специальных знаний приложить, однако они автоматически не прикладываются.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:55
    +2
    Не дай бог, конечно, но похоже, что первый партизанский отряд уже сформирован. Чем черт не шутит, может и правда, с дуру, попрут на Москву? Пентагон не предсказуем......., а потом сразу - а давайте переговоры!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:42
      +2
      с дуру, попрут на Москву?

      И что - этот бросок остановят партизаны?? Да их даже не заметят, проходя мимо на гусеницы намотают. Цэгабонский свежий опыт тому ярким примером. Обороной страны должна заниматься АРМИЯ, а не всякие там губернаторские клубы по интересам..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    +2
    в течение недели вместе с ополченцами проходил военную подготовку
    В армии был (есть) хороший девиз - "Делай как я". На стрельбище командир первым шел и отстреливал упражнение, на марш броске бежал впереди, периодически пробегая вдоль строя и подбадривая бойцов и т.д.
  6. мазута
    мазута Сегодня, 12:08
    0
    Еще бы "Армию освобождения Украины"из экспертов,"наших друзей и стратегов"со всех российских каналов создали и в бой.Возглавить есть кому вроде,Янукович засиделся,замполитом Медведчука.Пусть строят новую Малороссию,да и вину свою (один за трусость,другой за болтовню)надо как то искупать.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:44
    +2
    Удельные князья формируют отряды "боярских детей"? А государство для чего, армия? Для чего заменять армию легонькой пехотой, или кавалерией? Царь уже не хочет мобилизации, так у него расходов меньше? Те же люди, кто год назад глумился над теробороной укров, теперь всерьез принимаются рассуждать о том, какой славный руководитель этот губер. Прямо генерал!
    Очнитесь. Что с вами? На хрен такое государство, если при опасности нужно заниматься самоизоляцией или самообороной против армии враждебного государства. Или будет Белгородская область одна как Смоленск в 17 веке один против ляхов? В то время как в других местах армия в международных учениях участвует во время войны?
    Надеюсь, что до этого не дойдет, а губернатору разьяснят, что не нужно устраивать в державе колхозы на местах.
  8. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:51
    0
    Надо было их в Ливии останавливать

    Каддафи превратил Ливию в новое социалистическое государство под названием Джамахирия («государство масс») в 1977 году.
    Москва. 10 марта 2011. INTERFAX.RU
    Медведев обезоружил Каддафи
    Россия выполняет санкции СБ ООН о запрете на поставку оружия в Ливию, терзаемую гражданской смутой.
    Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, которым фактически вводятся санкции против правящего в Ливии режима. Как сообщает пресс-служба главы государства, в указе "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011г.", в частности, говорится: "Запрещаются вывоз с территории Российской Федерации в Ливию, а также продажа, поставка и передача Ливии вне пределов Российской Федерации с использованием морских и воздушных судов под государственным флагом Российской Федерации всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное снаряжение и относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции". Запрет вводится с 26 февраля 2011 года впредь до особого распоряжения.
    Запрещаются также оказание Ливии услуг по обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи.
    https://www.interfax.ru/russia/180581
    28 февраля 2011
    Почти четыре миллиарда долларов могут потерять российские поставщики вооружения за рубеж из-за предусмотренного санкциями СБ ООН в отношении Ливии оружейного эмбарго.
    https://www.interfax.ru/russia/179290
  9. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:11
    0
    Давно пора. Как житель Курской области - двумя руками "за". Особенно в приграничный районах. Полиции то нет. Один участковый чего сделает? Вообще удивительно, едешь по трассе - даже намёка на полицейские патрули нет. Изредко один-два экипажа на алкоголь шмонают. Такое ощущение что по сокращали всех кто на земле работает. Более того, въездные блок-посты посносили, один белгородский остался. А где массовые проверки автотранспорта? Ведь ежу же понятно, если ДРГ нитку пересекла - всё, она растворилась. Ищи-свищи её. Знаю что ребята ФСБшники работают. Но это и наша земля, мы тоже не должны в стороне стоять. Так что однозначно - за.