Польские военные перебрасывают американские комплексы ПРО Patriot на один из варшавских аэродромов. Передислокация ЗРК происходит из города Сохачева в район Бемово в Варшаве.Согласно сообщению от главы польского военного ведомства Мариуша Блащака, которое он опубликовал у себя в соцсети, вышеупомянутые маневры проводятся в рамках учений 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады.Возможно, переброска американских ЗРК на варшавский аэродром действительно связана с учениями. Между тем, к подобным маневрам сегодня стоит относиться с особым вниманием.Напомним, что еще в ноябре прошлого года Генштаб РБ предупреждал, что в Польша ускоренными темпами наращивает свой военный потенциал. Это может свидетельствовать о подготовке к войне с Россией и Белоруссией. В пользу заявлений белорусского военного командования выступает и тот факт, что Варшава формирует ударные бригады на востоке страны.В то же время, усиление противоракетной обороны на варшавском аэродроме также может свидетельствовать о намерении польского командования использовать его для переброски западных вооружений, предназначенных для Украины, в том числе и размещения натовских истребителей, если их передачу Киеву утвердят в альянсе. Ведь власти нашей страны неоднократно заявляли, что военная техника и боеприпасы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для ВС РФ, в том числе и за пределами Украины.