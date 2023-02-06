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Польская армия разворачивает ЗРК Patriot на варшавском аэродроме

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Польская армия разворачивает ЗРК Patriot на варшавском аэродроме

Польские военные перебрасывают американские комплексы ПРО Patriot на один из варшавских аэродромов. Передислокация ЗРК происходит из города Сохачева в район Бемово в Варшаве.


Согласно сообщению от главы польского военного ведомства Мариуша Блащака, которое он опубликовал у себя в соцсети, вышеупомянутые маневры проводятся в рамках учений 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады.

Возможно, переброска американских ЗРК на варшавский аэродром действительно связана с учениями. Между тем, к подобным маневрам сегодня стоит относиться с особым вниманием.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года Генштаб РБ предупреждал, что в Польша ускоренными темпами наращивает свой военный потенциал. Это может свидетельствовать о подготовке к войне с Россией и Белоруссией. В пользу заявлений белорусского военного командования выступает и тот факт, что Варшава формирует ударные бригады на востоке страны.

В то же время, усиление противоракетной обороны на варшавском аэродроме также может свидетельствовать о намерении польского командования использовать его для переброски западных вооружений, предназначенных для Украины, в том числе и размещения натовских истребителей, если их передачу Киеву утвердят в альянсе. Ведь власти нашей страны неоднократно заявляли, что военная техника и боеприпасы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для ВС РФ, в том числе и за пределами Украины.
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1 комментарий
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 13:41
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    Польские военные перебрасывают американские комплексы ПРО Patriot на один из варшавских аэродромов.

    Планируют с этого аэродрома полёты истребителей на Украину?