На артемовском (бахмутском) направлении в настоящее время продолжаются ожесточенные бои. По словам куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, обороняющие город части ВСУ оказывают отчаянное сопротивление. В северных кварталах населенного пункта идут непрекращающиеся боестолкновения.Также Пригожин подчеркнул, что киевский режим бросает на артемовское направление свои наиболее боеспособные силы, поэтому одной из задач городских боев является максимальное их уничтожение, что предотвратит попытки продвижения украинской армии на других направлениях.Российская армия пытается перерезать трассы, по которым осуществляется снабжение находящихся в Артемовске украинских сил продовольствием и боеприпасами. В настоящее время практически удалось взять город в тактическое окружение. Населенный пункт полностью окружен с трех сторон, остальные пути снабжения в той или иной степени находятся под огневым контролем ВС РФ. Ведутся активные штурмовые действия в населенных пунктах Красная Гора и Парасковиевка, также штурмуются укрепрайоны украинских боевиков на окраинах Красного (Ивановского). В городской черте Артемовска российские штурмовые отряды с боями продвигаются с юго-восточного и северо-восточного направлений.В настоящее время у ВСУ осталась лишь одна относительно безопасная дорога снабжения. Противник предположительно начнет осуществлять попытки вывода своих войск лишь после перерезания этой трассы, что произойдет после освобождения российской армией населенного пункта Парасковиевка. Причём организованного отхода уже точно не выйдет всё по той же причине - перерезанные дороги. А значит, отход будет возможен только малыми группами по полям.В боях за Артемовск украинская армия несет внушительные потери. По оценкам западных СМИ, ежедневное количество погибших боевиков составляет трехзначное число. Однако, точно определить число украинских потерь на этом участке фронта не представляется возможным, поскольку отсутствует возможность вывозить тела погибших. Точнее, возможность была бы, если бы украинская сторона согласилась воспользоваться предложением по сбору тел. Но это явно не в планах украинского командования, так как ему проще признавать сотни погибших пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям.Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на отчаянное положение украинских военнослужащих в Артемовске, неоднократно заявлял, что город сдавать не собираются, а также добавил, что у Киева отсутствуют другие варианты, кроме обороны этого населенного пункта. Однако, примерно аналогичные заявления Зеленский делал в отношении Соледара, Лисичанска и Северодонецка, а ранее и в отношении Мариуполя.