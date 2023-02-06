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Источник уточнил сроки окончания операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

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Источник уточнил сроки окончания операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

Операция по выводу из сухого дока 35-го судоремонтного завода тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" продолжается, окончание процесс планируется на середину этого месяца. Об этом сообщил источник в российском ОПК.


Окончание операции по выводу прошедшего докование крейсера "Адмирал Кузнецов" планируется 16-17 февраля. В эти дни корабль наконец-то выведут из дока и отправят к достроечной стенке для продолжения работ. Операция по выводу началась 20 декабря, процесс планировалось завершить в течение месяца, но сроки сдвинулись вправо. Причины этого, скорей всего, технического характера и связаны с самим доком. Все дело в том, что крейсер ставили в док, не оборудованный батопортом (устройство для закрытия дока) и пришлось строить временную перемычку. Теперь ее нужно убрать, чтобы выпустить крейсер из дока. Кроме того, на работы влияют погодные условия.

Авианосец будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16-17 февраля

- приводит ТАСС слова источника.

Передача корабля в боевой состав флота планируется на первый квартал 2024 года, если опять что-нибудь не случится. "Адмирал Кузнецов" уже назвали "самым несчастливым кораблем" после череды происшествий на его борту. Поставленный на капитальный ремонт с модернизацией в 2018 году, он должен был вернуться в строй через три-четыре года, но после начала работ вскрылись новые дефекты, что привело к неоднократным переносам сроков возвращения корабля в боевой состав. К этому нужно приплюсовать и пожар на борту крейсера и затонувший плавдок, который и должен был обеспечивать проведение доковых работ на корабле.

Как заявляют в ОСК, работы на крейсере идут по графику и без срывов. Будем надеяться, что названные сроки будут выдержаны и в начале следующего года корабль вернется в строй.
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:20
    -1
    Хорошо бы параллельно запускать концепцию нового корабля-носителя для дронов беспилотников: ланцетов там гераней и прочих свитчблэйдов с орланами.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 12:40
      0
      Одной из важных задач флота является уничтожение флота противника, а не выступление в качестве морской платформы для сухопутных войск.
    2. Yho
      Yho Сегодня, 12:50
      0
      Ух ты, это что такое, новая яхта Абрамовича? ))) Я смотрю, там какой-то катер стоит на палубе, гидроскутеры. А что, неплохо придумано — суда офшоры двойного назначения.
      А почему собственно вы представляете в качестве носителей БПЛА именно надводные корабли? Почему бы не использовать в этом качестве подводные? Всплыл, выпустил по Вашингтону, быстро погрузился и ушёл.
  2. Yho
    Yho Сегодня, 12:31
    -3
    Зачем он нужен вообще, этот недоавианосец? Продать его на металлолом северокорейцам и всего делов. Один авианесущий крейсер ничего не изменит на ТВД.
    «Кузнецов» это такой же объект пиара, как «Армата» и её производные, как Су-57. Неплохо, красиво, аж гордость распирает, но дорого и нереализуемо.
    Нам, с нашим военным бюджетом, впору задуматься о поясах шахидов. Единственное, что над идеалогиеческой мотивацией нужно немного поработать.
    Ну не может «страна-бензоколонка» соперничать с мировыми лидерами.
    1. okean969
      okean969 Сегодня, 12:37
      +3
      Согласен с вами Юхо, не может Украина,( уже даже не бензоколонка) соперничать с мировыми лидерами, в перспективе ее вообще не станет.
      1. Yho
        Yho Сегодня, 12:43
        +3
        ТАВКР в СВО будет совершенно бесполезен. В Черном море ему совершенно нечего делать, иначе его будет ждать судьба «Москвы».
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: Yho
      Ну не может «страна-бензоколонка» соперничать с мировыми лидерами.

      кто такие мировые лидеры? перечислите пожалуйста!
      так же уточните критерии мирового лидера.
      давайте не лозунгами, а предметно!!!
      1. Yho
        Yho Сегодня, 13:28
        0
        Чтобы иметь вторую армию в мире, нужно иметь мощную экономику соответствующего уровня, передовые технологии и производственные мощности, нужно иметь кадры, которые это всё будут развивать.
        Количество военнослужащих, вооруженных берданками, уже ничего не решает.
        Вы сами видите значение БПЛА на полях сражения. Следующим этопом будет появление сухопутных роботов. Достижения Бостон Динамикс можно наблюдать уже сегодня.
  3. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 12:38
    +2
    А авиакоыло уже готово? С пилотами?
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 12:51
      -1
      Цитата: A.A.G.
      А авиакоыло уже готово? С пилотами?

      что за вопрос??? - конечно готово!!!
  4. spirit
    spirit Сегодня, 12:47
    +3
    Есть в футболе игроки которых называют "стеклянными" они может и что то могут показать на поле, но после пару игр постоянно травмируются и лечатся по пол года проедая бюджет клуба на зарплату.Так же и тут, один рейд,1 боевая операция(и то со скандалами) и на больничный.Деньгамин на кап ремонт этого "стеклянного" можно было всю нашу армию дронами укомплектовать по 3 раза.Но в генштабе люди "поумнее" нас сидят hi
  5. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 13:25
    0
    Семь лет это жрёт деньги из бюджета не давая ничего взамен. Сколько можно было бы построить корветов, фрегатов вместо ремонта абсолютно бесполезного для флота изделия.
    1. Yho
      Yho Сегодня, 13:36
      0
      Если таких изделий было бы с десяток, да ещё с кораблями обеспечения, то их можно было бы отправить, скажем, к берегам Венесуэлы. Тогда США были бы сговорчивей. Тогда бы это было полезно.