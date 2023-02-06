Источник уточнил сроки окончания операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

Операция по выводу из сухого дока 35-го судоремонтного завода тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" продолжается, окончание процесс планируется на середину этого месяца. Об этом сообщил источник в российском ОПК.
Окончание операции по выводу прошедшего докование крейсера "Адмирал Кузнецов" планируется 16-17 февраля. В эти дни корабль наконец-то выведут из дока и отправят к достроечной стенке для продолжения работ. Операция по выводу началась 20 декабря, процесс планировалось завершить в течение месяца, но сроки сдвинулись вправо. Причины этого, скорей всего, технического характера и связаны с самим доком. Все дело в том, что крейсер ставили в док, не оборудованный батопортом (устройство для закрытия дока) и пришлось строить временную перемычку. Теперь ее нужно убрать, чтобы выпустить крейсер из дока. Кроме того, на работы влияют погодные условия.
Авианосец будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16-17 февраля
- приводит ТАСС слова источника.
Передача корабля в боевой состав флота планируется на первый квартал 2024 года, если опять что-нибудь не случится. "Адмирал Кузнецов" уже назвали "самым несчастливым кораблем" после череды происшествий на его борту. Поставленный на капитальный ремонт с модернизацией в 2018 году, он должен был вернуться в строй через три-четыре года, но после начала работ вскрылись новые дефекты, что привело к неоднократным переносам сроков возвращения корабля в боевой состав. К этому нужно приплюсовать и пожар на борту крейсера и затонувший плавдок, который и должен был обеспечивать проведение доковых работ на корабле.
Как заявляют в ОСК, работы на крейсере идут по графику и без срывов. Будем надеяться, что названные сроки будут выдержаны и в начале следующего года корабль вернется в строй.