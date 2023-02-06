Западные экологи потребовали от властей Бельгии сократить импорт российского СПГ

Целый ряд европейских экологических организаций, включая «Гринпис», обрушились с критикой на Бельгию, требуя от правительства этой страны перестать наращивать объемы импорта российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Le Vif.В 2022 году, несмотря на введение антироссийских санкций странами Евросоюза, объемы поставок СПГ из России в ряд европейских стран значительно выросли. Например, в Бельгию теперь поставляется на треть больше СПГ, чем прежде, сообщает западная пресса. Например, с 24 февраля 2022 года через бельгийские порты прошли 316 российских судов с газом и нефтью.Экологические организации считают, что бельгийское правительство и компании страны, покупая СПГ у России, не только способствуют пополнению российского бюджета, но и ухудшают экологическую ситуацию в Европе.Предлагаемая экологами альтернатива – переход европейских стран на возобновляемые источники энергии, а также теплоизоляция зданий. То есть, «фанатики»-экологи предлагают европейцам мерзнуть, только бы не пользоваться российским газом.Главное требование экологов к бельгийскому руководству – расторгнуть контракт компании Fluxys с Россией, разработать план отказа от российского ископаемого газа.Данные требования полностью укладываются в стратегию США, пытающихся вытеснить Россию в качестве поставщика СПГ с европейского рынка. Давно понятно, кто в действительности стоит за «зелеными» организациями европейских государств и почему эти малообъективные в своих оценках ситуации структуры пользуются непропорционально большим влиянием на европейскую политику.