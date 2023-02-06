Западные экологи потребовали от властей Бельгии сократить импорт российского СПГ

Целый ряд европейских экологических организаций, включая «Гринпис», обрушились с критикой на Бельгию, требуя от правительства этой страны перестать наращивать объемы импорта российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Le Vif.
В 2022 году, несмотря на введение антироссийских санкций странами Евросоюза, объемы поставок СПГ из России в ряд европейских стран значительно выросли. Например, в Бельгию теперь поставляется на треть больше СПГ, чем прежде, сообщает западная пресса. Например, с 24 февраля 2022 года через бельгийские порты прошли 316 российских судов с газом и нефтью.
Экологические организации считают, что бельгийское правительство и компании страны, покупая СПГ у России, не только способствуют пополнению российского бюджета, но и ухудшают экологическую ситуацию в Европе.
Предлагаемая экологами альтернатива – переход европейских стран на возобновляемые источники энергии, а также теплоизоляция зданий. То есть, «фанатики»-экологи предлагают европейцам мерзнуть, только бы не пользоваться российским газом.
Главное требование экологов к бельгийскому руководству – расторгнуть контракт компании Fluxys с Россией, разработать план отказа от российского ископаемого газа.
Данные требования полностью укладываются в стратегию США, пытающихся вытеснить Россию в качестве поставщика СПГ с европейского рынка. Давно понятно, кто в действительности стоит за «зелеными» организациями европейских государств и почему эти малообъективные в своих оценках ситуации структуры пользуются непропорционально большим влиянием на европейскую политику.