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Западные экологи потребовали от властей Бельгии сократить импорт российского СПГ

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Западные экологи потребовали от властей Бельгии сократить импорт российского СПГ

Целый ряд европейских экологических организаций, включая «Гринпис», обрушились с критикой на Бельгию, требуя от правительства этой страны перестать наращивать объемы импорта российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Le Vif.


В 2022 году, несмотря на введение антироссийских санкций странами Евросоюза, объемы поставок СПГ из России в ряд европейских стран значительно выросли. Например, в Бельгию теперь поставляется на треть больше СПГ, чем прежде, сообщает западная пресса. Например, с 24 февраля 2022 года через бельгийские порты прошли 316 российских судов с газом и нефтью.

Экологические организации считают, что бельгийское правительство и компании страны, покупая СПГ у России, не только способствуют пополнению российского бюджета, но и ухудшают экологическую ситуацию в Европе.

Предлагаемая экологами альтернатива – переход европейских стран на возобновляемые источники энергии, а также теплоизоляция зданий. То есть, «фанатики»-экологи предлагают европейцам мерзнуть, только бы не пользоваться российским газом.

Главное требование экологов к бельгийскому руководству – расторгнуть контракт компании Fluxys с Россией, разработать план отказа от российского ископаемого газа.

Данные требования полностью укладываются в стратегию США, пытающихся вытеснить Россию в качестве поставщика СПГ с европейского рынка. Давно понятно, кто в действительности стоит за «зелеными» организациями европейских государств и почему эти малообъективные в своих оценках ситуации структуры пользуются непропорционально большим влиянием на европейскую политику.
Использованы фотографии:
Wikipedia / JoachimKohlerBremen
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10 комментариев
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  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 12:49
    +5
    А западные экологи призывают Бельгию отказаться от американского, норвежского СПГ или мароканнского трубного?

    Ой, я же забыл, американский газ пахнет розами и производит кислород при сжигании... wassat
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 13:06
      +3
      Цитата: lubesky
      Ой, я же забыл, американский газ пахнет розами

      "Потому, что мне можно! А ей нельзя!" (с) к/ф Инспектор ГАИ
      "Департамент образования Огайо расследует онлайн-сеть домашнего образования, в которой детей учили быть «хорошими нацистами», любить Гитлера и орать «зиг хайль». Показательным является тот факт, что уже объявлено: это не нарушает законов штата. Еще бы! Вот если бы они о России хорошо отозвались - сразу бы последовал бы запрет!" yes
      https://t.me/kornilov1968/15168
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:26
        +1
        Западные экологи....

        Как-то они не замечают, что в гейропе уже идёт добыча неэкологического угля, а возобновляемые не могут обеспечить необходимым теплом не первый год
  2. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 12:53
    +3
    Эти "экологи" неучи какие-то. Хлеб у них видимо растет на деревьях, еда в холодильнике сама собой появляется, электричество из розеток добывается.
    Зато диктовать требования и напрочь отвергать экономические законы они умеют более чем. Ну и тыкать пальчиками в планшетики и смартфончики тоже.
    Надо организовать дурку имени Греты и всех "зеленобесов" туда на лечение и общественно-полезный труд отправлять. Типа рытья каналов и посадки лесов. Одежку тоже чтоб сами себе крафтили. Из мха или травы. Причем в дурке не должно быть ни отопления газового, ни электрического. Чтоб скорее просветление наступило.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: Tochilka
      Надо организовать дурку имени Греты

      Она же вроде считает, что китайцы бамбуковые палочки производят из норвежского леса?
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:59
      +1
      Цитата: Tochilka
      Эти "экологи" неучи какие-то. Хлеб у них видимо растет на деревьях, еда в холодильнике сама собой появляется, электричество из розеток добывается.

      нижний уровень вполне, а верхушка точно знает, что хочет и прекрасно все понимает
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:31
      0
      ....дурку имени Греты....

      Ага! laughing без света, без воды, без туалетной бумаги....
      А кормить там личинками! И распространить эту дурку на всю гейропу.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:02
    +2
    Ну... Раз экологи требуют...
    Надо перестать.
    И чуть-чуть (трошки) потерпеть.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    0
    перестать наращивать объемы импорта российского сжиженного природного газа... ухудшают экологическую ситуацию в Европе
    Понятно, что "молекулы демократии" в российском газе не просматриваются, а значит он ухудшает экологическую обстановку в Европе. Пора уже "Гринпис" и др. "экологические" организации считать террористическими либо враждебными. Как еще назвать тот беспредел, который они устраивают по заказу конкурентов и следуя политической конъюнктуре?
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:25
    0
    Зеленые, экологи на удивление были всегда политизированы.