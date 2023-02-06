Первый переданный Украине канадский танк Leopard 2A4 прибыл на территорию Польши

Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. (...) Вместе с нашими союзниками в ближайшее время мы будем обучать Вооруженные Силы Украины пользоваться этой техникой

Первый канадский танк Leopard 2A4, переданный Украине в рамках оказания военной помощи, прибыл в Польшу. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС Канады приземлился на территории военного аэродрома, скорей всего в Жешуве, где находится логистический хаб по снабжению Украины.О прибытии танка в Польшу сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, этот танк будет использован для обучения украинских экипажей, поэтому на Украину сразу не поедет. Подготовка украинских танкистов также будет проходить в Польше, в ближайшее время сюда прибудут канадские военные инструкторы.- заявила канадский министр обороны.Всего Канада предаст Киеву четыре основных боевых танка Leopard 2A4, когда прибудут следующие три не сообщается. Вообще же Зеленский хотел выпросить у своего друга Джастина Трюдо, занимающего кресло канадского премьера, как минимум сорок танков немецкого производства, но получилось то, что получилось. И на этом, как говорится, спасибо, тем более быстрее всех. В Европе вон вообще не чешутся, в Германии уже высказали свое удивление этим фактом.Напомним, что на первом этапе Европа намерена сформировать два батальона немецких танков, в основном модификации Leopard 2A4 с одной ротой Leopard 2A6 из наличия Бундесвера. Новые подразделения должны успеть подготовить к возможному наступлению российской армии, но судя по тому, что никто не торопится, встречать Киев будет российские войска с одной ротой немецких танков.