Военное обозрение
Войти Регистрация

Первый переданный Украине канадский танк Leopard 2A4 прибыл на территорию Польши

8
Первый переданный Украине канадский танк Leopard 2A4 прибыл на территорию Польши

Первый канадский танк Leopard 2A4, переданный Украине в рамках оказания военной помощи, прибыл в Польшу. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС Канады приземлился на территории военного аэродрома, скорей всего в Жешуве, где находится логистический хаб по снабжению Украины.


О прибытии танка в Польшу сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, этот танк будет использован для обучения украинских экипажей, поэтому на Украину сразу не поедет. Подготовка украинских танкистов также будет проходить в Польше, в ближайшее время сюда прибудут канадские военные инструкторы.

Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. (...) Вместе с нашими союзниками в ближайшее время мы будем обучать Вооруженные Силы Украины пользоваться этой техникой

- заявила канадский министр обороны.

Всего Канада предаст Киеву четыре основных боевых танка Leopard 2A4, когда прибудут следующие три не сообщается. Вообще же Зеленский хотел выпросить у своего друга Джастина Трюдо, занимающего кресло канадского премьера, как минимум сорок танков немецкого производства, но получилось то, что получилось. И на этом, как говорится, спасибо, тем более быстрее всех. В Европе вон вообще не чешутся, в Германии уже высказали свое удивление этим фактом.

Напомним, что на первом этапе Европа намерена сформировать два батальона немецких танков, в основном модификации Leopard 2A4 с одной ротой Leopard 2A6 из наличия Бундесвера. Новые подразделения должны успеть подготовить к возможному наступлению российской армии, но судя по тому, что никто не торопится, встречать Киев будет российские войска с одной ротой немецких танков.
Использованы фотографии:
Минобороны Канады
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:48
    0
    танк будет использован для обучения украинских экипажей
     Один для всех и все для одного.И сколько можно экипажей обучить с помощью одного танка и сколько времени займет..Во всех этих поставках,больше видна коммерция..
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 13:02
      0
      У самой Польши около сотни 2A4 и еще полторы - 2A5.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:53
    0
    Так же и остальные танки танковой коалиции - приедут в польшу там и останутся. экипажи потренируют...а когда украина ликвидиоуется разойдутся по ес.
  3. next322
    next322 Сегодня, 12:59
    0
    .а когда украина ликвидиоуется разойдутся по ес
    и когда же она ликвидируется?
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:07
    0
    Я бы предложил,давать премии за уничтоженные вражеские танки и сау не только нашим бойцам,но и украинским экипажам,если,перегонят эти самые танки целёхонькие,на нашу территорию.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:08
    0
    Как отреагировал МИД РФ на это? Как обычно. Никак. Не понизил или не разорвал дип.отношения. Именно из-за такой политики "помалкивать в тряпочку" на Россию начали задирать ноги всякие американские шавки.
    Боятся обидеть "партнеров" или не знают, куда потом трудоустроить кучу бездельников и предателей из персонала посольства?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    0
    этот танк будет использован для обучения украинских экипажей, поэтому на Украину сразу не поедет.
    А я предлагаю поставить его на пьедестал, как символ возрождения нацизма в Европе. Пусть любуются, даже цветы приносят, поют украинский гимн, скачут и кричат кричалки про русских. Одним словом пар выпускают.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:43
    0
    О прибытии танка в Польшу сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, этот танк будет использован для обучения украинских экипажей, поэтому на Украину сразу не поедет.

    Маскируют поставки таким образом. Кто же посадит украинцев за танк сразу ? Сперва учебный центр и стенды . Притом у поляков все есть ,но учиться украинцы будут на своем ,бред какой то .
    Если бы Манштейн в 1943 году предложил Гитлеру посадить рагулей-бандеровцев на Тигры и Пантеры ,то он в тот же день оказался бы в психушке