Министр обороны Германии: Я понимаю огорчение экипажей, которым придётся расстаться с танками Leopard 2A6 для отправки на Украину

Конечно, у них сердце обливается кровью от мысли, что им придётся расстаться с этими танками, но они понимают необходимость этого. Они справились с этим профессионально

Передача танков ВСУ стала для нас ударом. Хочется надеется, что в дальнейшем мы получим им замену. Теперь при обучении мы вынуждены использовать тренажёры