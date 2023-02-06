Министр обороны Германии: Я понимаю огорчение экипажей, которым придётся расстаться с танками Leopard 2A6 для отправки на Украину

Принятие Берлином решения о передаче танков ВСУ из действующей армии вызвало недовольство среди немецких военных. На этом фоне министр обороны Борис Писториус посетил 203-й танковый батальон бригады «Липперланд», откуда были изъяты 14 Leopard 2A6 для нужд киевского режима.
Как указывается на сайте военного ведомства ФРГ, министр стремился к прямому и откровенному разговору с войсками.
Конечно, у них сердце обливается кровью от мысли, что им придётся расстаться с этими танками, но они понимают необходимость этого. Они справились с этим профессионально
- заявил Писториус, указав в разговоре с экипажами, что он понимает их огорчение значительным снижением возможностей для тренировок и обучения.
Передача танков ВСУ стала для нас ударом. Хочется надеется, что в дальнейшем мы получим им замену. Теперь при обучении мы вынуждены использовать тренажёры
- заявил один из сержантов, членов экипажа одного из передаваемых Киеву танков.
Примечательно, что большая часть 203-го танкового батальона численностью 550 военнослужащих составляет ядро многонационального боевого соединения НАТО в Литве. Лишая данное подразделение бронемашин, немецкие власти тем самым ослабляют военное присутствие альянса в Прибалтике, которая до сих пор на Западе рассматривается как приоритетная цель для российского наступления.