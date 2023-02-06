Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Германии: Я понимаю огорчение экипажей, которым придётся расстаться с танками Leopard 2A6 для отправки на Украину

22
Министр обороны Германии: Я понимаю огорчение экипажей, которым придётся расстаться с танками Leopard 2A6 для отправки на Украину

Принятие Берлином решения о передаче танков ВСУ из действующей армии вызвало недовольство среди немецких военных. На этом фоне министр обороны Борис Писториус посетил 203-й танковый батальон бригады «Липперланд», откуда были изъяты 14 Leopard 2A6 для нужд киевского режима.


Как указывается на сайте военного ведомства ФРГ, министр стремился к прямому и откровенному разговору с войсками.

Конечно, у них сердце обливается кровью от мысли, что им придётся расстаться с этими танками, но они понимают необходимость этого. Они справились с этим профессионально

- заявил Писториус, указав в разговоре с экипажами, что он понимает их огорчение значительным снижением возможностей для тренировок и обучения.

Передача танков ВСУ стала для нас ударом. Хочется надеется, что в дальнейшем мы получим им замену. Теперь при обучении мы вынуждены использовать тренажёры

- заявил один из сержантов, членов экипажа одного из передаваемых Киеву танков.

Примечательно, что большая часть 203-го танкового батальона численностью 550 военнослужащих составляет ядро многонационального боевого соединения НАТО в Литве. Лишая данное подразделение бронемашин, немецкие власти тем самым ослабляют военное присутствие альянса в Прибалтике, которая до сих пор на Западе рассматривается как приоритетная цель для российского наступления.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:11
    0
    Я понимаю огорчение экипажей, которым придётся расстаться с танками Leopard 2A6 для отправки на Украину
    Да уж, из танкистов в пехоту, самому бы так. request
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Я понимаю огорчение экипажей, которым придётся расстаться с танками Leopard 2A6 для отправки на Украину Теперь при обучении мы вынуждены использовать тренажёры

      Отдай жену дяде, а сам иди..... к Шольцу! yes
  2. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 13:15
    +4
    Да вроде наоборот радоваться экипажи должны, что не вместе с ними отправляют...
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:16
    0
    безлошадными останутся........ crying wassat......
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:17
    0
    А когда начнут поступать видео с горящими Леопардами, эти экипажи совершат массовый суицид wink
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 13:39
      0
      А когда начнут поступать видео с горящими Леопардами, эти экипажи совершат массовый суицид

  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:17
    +1
    Я понимаю радость экипажей, которым не придётся отправляться с танками Leopard 2A6 на Украину. А потом обратно, запаянными в цинк.
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:18
    0
    Новые сделают . Немецкая промышленная машина раскручивается. И не только немецкая. Расшевелили осиное гнездо
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: kaufman
      Новые сделают . Немецкая промышленная машина раскручивается. И не только немецкая. Расшевелили осиное гнездо


      Пока кроме заявлений от Рейнметалла никаких увеличений объёма производства не последовало.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:18
    0
    Все-таки многое у них еще недоработано. Надо пригласить экологов из фонда Сороса, чтоб они объяснили, что танки - это еще более неэкологично, чем немецкие АЭС! В отличие от АЭС американских и танков американских же...
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:19
    +1
    Принятие Берлином решения о передаче танков ВСУ из действующей армии вызвало недовольство среди немецких военных.
     Как от сердца оторвали,забрали любимую игрушку и отдали другому мальчику..
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:20
    +3
    Интересная тенденция - у немуры танков и тяжёлой техники всё меньше и меньше, а у поляков - бригадными комплектами закупается. Этак совсем скоро бундесвер окажется в странном положении, когда соседская армия ощутимо круче него.. Зная же поляков - можно легко предсказать их поведение при таких раскладах..
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: paul3390
      Зная же поляков - можно легко предсказать их поведение при таких раскладах..


      Это конечно нам бы в радость, но поляки на немцев не сунутся.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:34
        +1
        Я бы не зарекался. Это упыри ещё те, редкостные отморозки, к тому же польский гонор шибко жаждет сквитаться за прошлые унижения от вермахта.. Да и заявленных полтора триллиона трясти как-то сподручнее, если у тебя бронетехники в несколько раз больше..
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Карат
        Это конечно нам бы в радость, но поляки на немцев не сунутся.

        Уже сунулись. Репарации знаете ли с побежденной и безопасной страны требуют. И их невыплата вполне себе казус белли
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    0
    Если немецкий экипаж так любит свою бронированную " кошку" то он может её покрасить в рыжий цвет и на бортах написать чубайс и поехать на Украину.Горячее русское гостеприимство гарантировано,даже крестов не надо наносить.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    0
    у них сердце обливается кровью от мысли, что им придётся расстаться с этими танками
    Не ко времени министр обороны в лирику ударился. Возможно "сердце начнет обливаться кровью" когда немецкие инструкторы понесут первые потери, а то, что они будут и на Украине сомнений не вызывает и когда "Леопарды" гореть начнут. А дальше отмазки сумасшедшего немца
    Передача танков ВСУ стала для нас ударом
    Так "неожиданно" и так несвоевременно для немецкого понимания? А то, что опять посылаете свои танки против российских солдат это нормально?
  12. Вениамин 48
    Вениамин 48 Сегодня, 13:29
    0
    Кончилась лафа с командировкой в прибалтику!
    Придётся переквалифицироваться в пехоту, а то и на дембель:)
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 13:35
      0
      Да скорее наоборот, от души у них отлегло, что не вместе со своими кошаками поедут по новой дранг нах остен. Будут пеше по танковому заниматься. Вон летуны трибалтийские не грустят, оденут крылья из папье- маше на руки - и ничего себе так, летают как-то.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:32
    0
    Может и не придется. ВСУ щедро расплачивается с наемниками,американскими деньгами . Что то слабо верится в успех этого танкового биатлона ...............
  14. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:37
    0
    Из новости удалили «и пересесть на Леопард 1, а когда американцы и их заставят передать Украине (пообещав передать свои М60, немецкие танкисты переквалифицируются в пехоту.»
  15. МДП
    МДП Сегодня, 13:39
    0
    Так понимаю тренажер будет обычная телега? В которую вместо осла запрягут мехвода, наводчик будет с палкой выцеливать врагов, заряжающий кидать деревянный чурбан вместо снаряда, а командир лежа на соломе поплевывать в облака а-ля Папандопуло. Жизнь удалась!