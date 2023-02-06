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Руководитель МАГАТЭ снова собирается встретиться с руководством России

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Руководитель МАГАТЭ снова собирается встретиться с руководством России

В ближайшее время в Российскую Федерацию должен прибыть с официальным визитом руководитель Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.


По словам замглавы российского дипломатического ведомства, Гросси приедет в Москву на следующей неделе. Он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил Рябков, российское руководство рассчитывает, что в этот раз Гросси обстоятельно и глубоко обсудит ситуацию на Запорожской АЭС.

Отметим, что 19 января Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обсудил с главой киевского режима создание так называемой «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС и присутствие миссий агентства на всех атомных электростанциях Украины.

В Россию Гросси последний раз приезжал в декабре 2022 года, когда он встречался с руководителем корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. До этого, 11 октября 2022 г., Гросси провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Напомним, что украинские формирования обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Такие действия киевского режима создают угрозу безопасности не только АЭС и городу, но и всему региону в целом.

Авария на Запорожской АЭС может привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, активность МАГАТЭ вплоть до настоящего времени не приводила украинскую сторону к переосмыслению своих агрессивных действий в отношении Запорожской атомной электростанции.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:51
    +10
    Будет предлогать сдачу ЗАЭС, под видом очередного жеста, гнать сортирными тряпками такого слепо-глухого(где надо) председателя.
  2. rusich
    rusich Сегодня, 12:51
    +8
    Опять этот продажный марионеточный клоун будет упрашивать отдать Запорожскую АЭС. Ничего нового он не может предложить
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:51
    +3
    Этот тоже поди за пазухой везет предложения от полосатых о переговорах, если есть что сказать по своей теме - говори главе "Росатома", раз за прошлый раз не выговорился.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:54
      +2
      Uprun hi, не исключено что да, привезет, какую гадость в шикарной упаковке, не а что Минск то прошел, вон и Меркель с Макроном подтвердили.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 12:53
    +1
    Макрон по телефону любит потрепаться,а этот предпочитает халявные командировки......а пользы от этих болтунов одинаково-ноль...
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:11
      0
      Он понимает, что здесь его насекомыми и жуками кормить не будут. Натур продукт ему в хлебало. В вот и зачистила хороняка пропиндооосовская.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:54
    +2
    время специально отнимает..........
  6. tTшка
    tTшка Сегодня, 12:55
    +3
    Да гнать их ссаной тряпкой... Что бы им не показали и не сказали, их выводы заранее известны...
    МАГАТЭ, ВОЗ и.т.п организации - мусор... работающие на известного выгодопреобретателя...
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:13
      0
      Даже Юнеско засветилась в крайне грязных делишках. Всех в сад.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:55
    +2
    В Россию Гросси последний раз приезжал в декабре 2022 года, когда он встречался с руководителем корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. До этого, 11 октября 2022 г.

    да он погреться приезжает... так и перезимует....
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:57
    +5
    Это не руководитель организации, занимающейся ядерной безопасностью в масштабе планеты, а мошенник-наперсточник! Его, видать, задергали на Западе: ну что, мол, мы все обдуряли и кидали русских, а ты все не можешь никак. Давай пробуй еще раз.
    Вот он и едет. Надеюсь, без надежды на успех.
  9. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 13:00
    +2
    что в этот раз Гросси обстоятельно и глубоко обсудит ситуацию на Запорожской АЭС.

    Пускай глубоко и обстоятельно доложит всему миру кто на самом деле обстреливает АЭС. И ещё, при въезде в страну пусть ответит что Крым, - это Россия!
  10. ort
    ort Сегодня, 13:01
    0
    Значит, на ЗА АЭС действительно не мало "левого" оружейного урана. О котором не желает распространяться никто ;" этоготамнет !". Можно только догадываться , к чему тянут свои лапы.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:02
    +2
    Будет уговаривать ВВП к юбилею СВО вернуть ЗАЭС свидомым в качестве очередного "жеста доброй воли"?
    p.s. Канада поставила бандеровцам первый танк. А как отреагировал на это МИД РФ? А как обычно. Никак!
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: Дилетант
      p.s. Канада поставила бандеровцам первый танк. А как отреагировал на это МИД РФ? А как обычно. Никак!

      Пока что этот танк доставили только в Польшу, а вы думаете МИД должен на каждый танк подпрыгивать?
      Для МИДа СВО это уже вчерашний день, надо начинать прорабатывать другие вопросы. Там где стреляют пушки, дипломатом лучше молчать.
  12. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:02
    +2
    Пока он публично не назовёт того,кто стреляет по ЗАЭС,даже на порог его пускать не стоит,пусть свои обязанности научится выполнять а пока,не того полёта птица,чтоб разговоры с ним разговаривать.
  13. Неполиткорректный
    Неполиткорректный Сегодня, 13:06
    +5
    Блогера Веронику Белоцерковскую* заочно (она за рубежом) приговорили к 9 годам лишения свободы за "фейки" об армии... арестовано её имущество в России, в т. ч. Москве и СПб на сумму 150 млн рублей...
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:07
    0
    Чтоб показать значимость для нас такого высокого гостя и его(даже не его) хотелок. Предлагаю встречу устроить на мусорном полигоне и не с теми с кем ему хочется а со специально проинструктированными и уполномоченными на разговор с ним окрестными бомжами. Самое оно будет. Может отстанет.
  15. Загребун
    Загребун Сегодня, 13:08
    0
    Подарите ему наконец магнитик на холодильник с видами кремля
  16. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:10
    0
    Я так понял, банкеты и отели за счёт принимающей стороны? Завязывать надо с такой расточительностью. Он же чисто пожрать нахаляву приезжает.
  17. sibiryk
    sibiryk Сегодня, 13:14
    0
    В ближайшее время в Российскую Федерацию должен прибыть с официальным визитом руководитель Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси

    Пускай это лицемер свой офис откроет на ЗАЭС, чтобы лично, каждый день на работу, может глаза, уши и мозги начнут работать как должно.
  18. topol717
    topol717 Сегодня, 13:27
    0
    На месте ВВП, К нему на диалог надо отправить Лихачева, и только после того как найдут оружие на нацистских АЭС, потом разрешить встречу с ВВП.
  19. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 13:34
    0
    А не пора ли послать в долгое путешествие все эти "конторы по интересам" базирующиеся на вражеской территории и функционирующие лишь в интересах этих территорий?
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:37
    0
    ОБСЕ окончательно обгадилось с поддержкой ВСУ на Украине . Теперь очередь МАГАТЭ ?