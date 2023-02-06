Руководитель МАГАТЭ снова собирается встретиться с руководством России

В ближайшее время в Российскую Федерацию должен прибыть с официальным визитом руководитель Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.По словам замглавы российского дипломатического ведомства, Гросси приедет в Москву на следующей неделе. Он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил Рябков, российское руководство рассчитывает, что в этот раз Гросси обстоятельно и глубоко обсудит ситуацию на Запорожской АЭС.Отметим, что 19 января Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обсудил с главой киевского режима создание так называемой «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС и присутствие миссий агентства на всех атомных электростанциях Украины.В Россию Гросси последний раз приезжал в декабре 2022 года, когда он встречался с руководителем корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. До этого, 11 октября 2022 г., Гросси провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.Напомним, что украинские формирования обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Такие действия киевского режима создают угрозу безопасности не только АЭС и городу, но и всему региону в целом.Авария на Запорожской АЭС может привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, активность МАГАТЭ вплоть до настоящего времени не приводила украинскую сторону к переосмыслению своих агрессивных действий в отношении Запорожской атомной электростанции.