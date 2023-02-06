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Западная пресса сообщила о возможности США производить не более 12 танков в месяц для Украины

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Западная пресса сообщила о возможности США производить не более 12 танков в месяц для Украины

В настоящее время производственные мощности США позволяют производить для последующей передачи Украине лишь 12 танков в месяц. Об этом сообщает издание The Financial Times, анализируя перспективы поставок американских танков киевскому режиму.


Компания General Dynamics, производящая танки Abrams для американской армии и зарубежных потребителей, ждет от Вашингтона определения приоритетности заказов. Ведь до последнего времени главной целью компании было производство танков для Тайваня и Польши, которые заказывали их у производителя. Теперь руководство компании не понимает, какое направление станет приоритетным в 2023 году – украинское, польское или тайваньское.

Кроме того, издание обращает внимание на необходимость тщательного технического обслуживания танков американского производства. Мало передать танки Abrams Украине, надо еще обеспечить поставку огромного количества запасных частей и деталей, решить вопрос с топливным обеспечением. По утверждению FT, реактивное топливо достать сложнее, чем дизельное.

Вызывают вопросы и темпы подготовки украинских солдат к эксплуатации сложных в техническом отношении танков Abrams. Ясно, что за несколько недель хорошего танкиста для Abrams не подготовишь даже из того военного, который имеет неплохой опыт управления советскими танками.

К тому же, после понесенных за год спецоперации потерь, вряд ли в украинской армии есть большое количество квалифицированных танкистов: придется или призывать «возрастных» мобилизованных с опытом службы в армии много лет назад, или начинать подготовку молодежи призывного возраста «с нуля». И тот, и другой варианты не могут быть названы хорошим выходом из сложившейся ситуации.
Использованы фотографии:
Wikipedia / View author information
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24 комментария
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  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 12:59
    +2
    Я не удивлюсь, если в итоге на Украине окажутся леклерки, челенджеры, леопарды, да даже меркавы, но только не Абрамсы...

    Из абрамсов в реале будут только заверения и намерения... и "большая доля вероятности" laughing
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 13:15
      0
      А абрамсами заменят все эти танки. Под заказы расширят заводы в США. И самое интересное. Другие страны передают танки Украине. Которая в любом случае банкрот. А вот США свои танки передают странам платежеспособным. И которые будут еще лет 20 платить за американскую технику.
      По итогу. США вытеснит конкурентов с рынка оружия и офигенно заработает. ЕС и прочие поставлянты останутся без оружия и учитывая их поставки/наезды без доступа к российской технике. А значит дружно пойдут на поклон к США.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 13:20
        -1
        США вообще крупно зарабатывает на происходящем . Вот мы и тягаемся с первой экономикой мира, при том , что они в плюсе, а мы наоборот. Теряем сырьевые рынки.
        1. Osipov9391
          Osipov9391 Сегодня, 13:33
          0
          Теряем сырьевые рынки для наживы олигархов которые выведенными на Запад деньгами сейчас оплатили войну Запада против России ?
          Мы теряем жизни и здоровье своих людей! Каждый день получаем с Украины гробы , получаем инвалидов у которых жизнь перечеркнута.
          И наверняка уже не один десяток тысяч погибших.
          Вот наша плата за эти рынки , эти танки и все остальное!
      2. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:28
        0
        Платить за поставленную технику американцам будут те страны которые ее купят вместо отданной Украине своей.
        А за поставки Украине как новой так и поддержанной техники вероятно будет расплачиваться Россия замороженными (читайте уже украденными) активами и имуществом олигархов что подверглось аресту.
        Украина уже ни за что платить не будет - попросту нечем. Да и физически не смогла бы за такие поставки.
        Страны Евросоюза из своего кармана какие бы они цели не преследовали в этом тоже платить не захотят за эти военные поставки Украине ничего не получая взамен.
        И тут оплачиваться все будет арестованными российскими деньгами. При том долго и такие поставки за эти деньги возможны годами.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:00
    0
    Мало передать танки Abrams Украине, надо еще обеспечить техническими специалистами,ремонтной базой..А ежели дождь (дрон) во время усушки(ремонта)? И погибнут граждане США..
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:06
      +1
      А таскать их на чём? Трейлеры, ж/д платформы? Что-то я сомневаюсь, что старые советские - такого мастодонта сдюжат. Не говорю уж про мосты и тем более - понтонный парк.. А ведь без всего этого они далеко и долго не проездят.. Значит - придётся передавать и это имущество. Не думаю, что подобной техники на Западе прям таки мешками. Одно дело - отдать танк со склада, всё равно типа списывать собирались, и совсем другое - расстаться с дефицитными танковыми тягачами или мостовым парком..
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:01
    -1
    В общем полосатые развели немца-перца-колбасу. А теперь то гранаты не той системы, то хлопотно с доставкой, то вообще их техника не для средних умов-все равно освоить не смогут. Миллион отмазок. Это неспроста. Наряду с их подлостью и лицемерием есть у полосатых одно качество-они не вкладываются в непрофильные и убыточные активы.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:02
    +1
    придется или призывать «возрастных» мобилизованных с опытом службы в армии много лет назад, или начинать подготовку молодежи призывного возраста «с нуля». И тот, и другой варианты не могут быть названы хорошим выходом из сложившейся ситуации.
    Или поставлять Абрамсы с амеровскими экипажами. request
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 13:11
      +1
      Или ЧВК. Абрамсы есть в нескольких десятках стран. Наскрести тысченку-другую наемников вполне возможно.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Или поставлять Абрамсы с амеровскими экипажами.

      Обучат, вопрос когда? Однако интрига завязывается. УВЗ за первый подбитый платит 5млн., а батальон Судоплатова 12млн. за захваченный в целости. Вопрос: Что будет первым - наши подобьют или украинцы продадут?
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:03
    -1
    12 танков... Смешно. Журналистика вторая по древности профессия
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:12
      0
      Вообще то нисколько не смешно.Главное тренд.Да и постпвлять будут не только Штаты.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:03
    0
    А сколько смогут производить экипажей для танков , западная пресса ничего не сказала. bully
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:04
    0
    На заводе сидят и думают какой комплектации штамповать танки, для окраины одна, для Тайваня другая, для пшеков третья. Куды идить то? Кому чаво и скилько?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:13
      0
      Уже сообщалось,что броня будет не такая ,как для "суперменов"
  8. spirit
    spirit Сегодня, 13:06
    +2
    Во разводят лохов.Как через пол земного шара сотни танков в пустыню перевезти это запросто, и ГТД песок не мешал и запчасти были и местных аборигенов на них потом обучали. Как им это невыгодно пошли оправдания: у них один завод,не справляемся,тяжёлые,топливо много жрет,сложный и.т.д. И немцы прекрасно понимают что их Разводят отсюда и негодования.Я бы на их месте свой состав с Лео по пути "случайно" бы перевернул и объявил что ремонт займет много времени как раз когда Абрамсы должны приехать, против шулера нужно играть его же методомlaughing
  9. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:09
    +1
    О как! Значит заказы на длинные денежки от своих верных союзников вроде Польши положат в долгий ящик, и из-за всех сил будут клепать эти танки для Украины.
    Хотя последней могли бы дать и с хранения, не самые новые модификации например.

    Ну теперь важно понять. За чей счет этот банкет. С каких средств оплачивается гибридная военная компания коллективного Запада против России.
    А оплачивается она судя по всему российскими же деньгами. Теми-самыми арестованными активами
    государства на сумму более чем 300 млрд долларов , арестованными счетами олигархов и другими деньгами из России что утекли на Запад за последние 25 лет.

    Очень "мудро" поступили российские власти и олигархи за последние 25 лет. Качали на Запад ресурсы и деньги за них фактически оставались там.
    Теперь из этих ресурсов делается военная техника и оружие , оставшимися там деньгами оплачиваются ее поставки Украине.
  10. poquello
    poquello Сегодня, 13:11
    0
    "придется или призывать «возрастных» мобилизованных с опытом службы в армии много лет назад"
    призовые за танки надо для них сделать переходящими на семью в случае кончины, возраст однако
  11. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:11
    0
    А где они их собрались производить? Завод давно прикрыт и полуразобран. Дешёвый отмаз. И зачем их производить, если их и так в Европы навезли прилично.
  12. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 13:18
    0
    не удивлюсь, если весь этот танковый зверинец окажется на Украине, в количестве 5 раз больше заявленного
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:32
    0
    Ну вот и объяснили почему танки не хотели поставлять, не потому что бояться кремля, а из-за дороговизны. Одно дело джавелин поставил и забыл, а это придется обслуживать, на западный манер не как у нас, где сами почти в поле могут починить. У них давно уже, да легко снимать с того же танка, а потом этот узел везут на другой конец земли где его ремонтируют, это для мирного времени но не для войны не зря Израиль пользовался нашими танками.
  14. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:34
    0
    Цитата: Single-n
    А абрамсами заменят все эти танки. Под заказы расширят заводы в США. И самое интересное. Другие страны передают танки Украине. Которая в любом случае банкрот. А вот США свои танки передают странам платежеспособным. И которые будут еще лет 20 платить за американскую технику.
    По итогу. США вытеснит конкурентов с рынка оружия и офигенно заработает. ЕС и прочие поставлянты останутся без оружия и учитывая их поставки/наезды без доступа к российской технике. А значит дружно пойдут на поклон к США.


    Расширят, не расширят - еще вопрос. Накладно расширять... что потом с расширенным производством делать? Да и зачем? Чем меньше танков производишь - тем дороже можно их продать. Тут не "валом" прибыль зарабатывают, а ростом цен, потому и объемы производства смешные.
    Платежеспособных клиентов очень мало, как правило, кто денег много имеет, сам может производить, за редким исключением. И европейцы, худо-бедно, свои малочисленные армии танками обеспечат, их не так много надо. Благо Украина европейцев теперь "защищает"... ну, на здоровье, украинцев белые господа жалеть не собираются.

    Ну и кому их продавать? Арабам? С саудитами (самые богатые) отношения не очень, да и саудиты убедились на своем опыте, что "абрамсы" - точно не вундервафля (в Йемене).

    Офигенно заработать не получится. И европейцы на поклон к янки не пойдут.
    Ну разве поляки, хотя они уже южнокорейцев предпочли почему то. Остальная шелупонь может покупать такие танки лишь поштучно, финансы поют романсы.

    Янки же нужно думать сейчас, как уже заключенные контракты выполнить, чтобы неустойки не платить.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:34
    0
    Все время этот вопрос о производстве . Такая маленькая уловка для того что бы оттянуть время . Расконсервируют завод в Лиме (США) ,есть завод в Греции ,в Египте .Было бы желание производить