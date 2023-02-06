Западная пресса сообщила о возможности США производить не более 12 танков в месяц для Украины

В настоящее время производственные мощности США позволяют производить для последующей передачи Украине лишь 12 танков в месяц. Об этом сообщает издание The Financial Times, анализируя перспективы поставок американских танков киевскому режиму.
Компания General Dynamics, производящая танки Abrams для американской армии и зарубежных потребителей, ждет от Вашингтона определения приоритетности заказов. Ведь до последнего времени главной целью компании было производство танков для Тайваня и Польши, которые заказывали их у производителя. Теперь руководство компании не понимает, какое направление станет приоритетным в 2023 году – украинское, польское или тайваньское.
Кроме того, издание обращает внимание на необходимость тщательного технического обслуживания танков американского производства. Мало передать танки Abrams Украине, надо еще обеспечить поставку огромного количества запасных частей и деталей, решить вопрос с топливным обеспечением. По утверждению FT, реактивное топливо достать сложнее, чем дизельное.
Вызывают вопросы и темпы подготовки украинских солдат к эксплуатации сложных в техническом отношении танков Abrams. Ясно, что за несколько недель хорошего танкиста для Abrams не подготовишь даже из того военного, который имеет неплохой опыт управления советскими танками.
К тому же, после понесенных за год спецоперации потерь, вряд ли в украинской армии есть большое количество квалифицированных танкистов: придется или призывать «возрастных» мобилизованных с опытом службы в армии много лет назад, или начинать подготовку молодежи призывного возраста «с нуля». И тот, и другой варианты не могут быть названы хорошим выходом из сложившейся ситуации.