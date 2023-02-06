Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа сделает всё возможное для победы Украины в конфликте с Россией

Я давно утверждал, что мы должны предоставить Украине средства для изгнания России. Танки нужны украинским силам, чтобы преодолеть нынешний тупик в окопной войне и восстановить тот импульс, который они имели прошлой осенью, когда они вернули себе Харьков и Херсон

Война на Украине вступает в новую фазу, Россия готовится к масштабному наступлению, задача Европы - сделать так, чтобы украинская армия победила в этом конфликте. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в публикации для испанской прессы.Европейский политический функционер призвал страны Европы в срочном порядке увеличить военную помощь Украине, в частности побыстрее передать Киеву тяжелую бронетехнику, включая танки , тем самым подготовив ВСУ к противостоянию российской армии. По словам Борреля, Евросоюзу никак нельзя допустить победы Москвы, это будет не только поражение Украины, но и западной демократии.Выступая против России, чиновник смешал в одну кучу "имперские амбиции" Владимира Путина, якобы угрозы применения ядерного оружия по "странам демократии", провал стратегии наступления российской армии и успехи украинской, уничтожение гражданской инфраструктуры Украины, российский газ и нефть, в общем все, о чем слышал краем уха. Но не забывая напомнить, что без западного оружия Киев не справится.- заявил он добавив, что Европа как никогда "полна решимости" поставить точку в этом конфликте победой Украины.Судя по заявлению Борреля, в ЕС не рассматривают вариант мирного завершения войны, окончательно встав на сторону неонацистского режима Зеленского и грезя о "великих победах" украинских танков с белыми крестами на броне. А ведь имеется и другой вариант, более реалистичный, где победу одерживает Россия.