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Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа сделает всё возможное для победы Украины в конфликте с Россией

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Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа сделает всё возможное для победы Украины в конфликте с Россией

Война на Украине вступает в новую фазу, Россия готовится к масштабному наступлению, задача Европы - сделать так, чтобы украинская армия победила в этом конфликте. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в публикации для испанской прессы.


Европейский политический функционер призвал страны Европы в срочном порядке увеличить военную помощь Украине, в частности побыстрее передать Киеву тяжелую бронетехнику, включая танки, тем самым подготовив ВСУ к противостоянию российской армии. По словам Борреля, Евросоюзу никак нельзя допустить победы Москвы, это будет не только поражение Украины, но и западной демократии.

Выступая против России, чиновник смешал в одну кучу "имперские амбиции" Владимира Путина, якобы угрозы применения ядерного оружия по "странам демократии", провал стратегии наступления российской армии и успехи украинской, уничтожение гражданской инфраструктуры Украины, российский газ и нефть, в общем все, о чем слышал краем уха. Но не забывая напомнить, что без западного оружия Киев не справится.

Я давно утверждал, что мы должны предоставить Украине средства для изгнания России. Танки нужны украинским силам, чтобы преодолеть нынешний тупик в окопной войне и восстановить тот импульс, который они имели прошлой осенью, когда они вернули себе Харьков и Херсон

- заявил он добавив, что Европа как никогда "полна решимости" поставить точку в этом конфликте победой Украины.

Судя по заявлению Борреля, в ЕС не рассматривают вариант мирного завершения войны, окончательно встав на сторону неонацистского режима Зеленского и грезя о "великих победах" украинских танков с белыми крестами на броне. А ведь имеется и другой вариант, более реалистичный, где победу одерживает Россия.
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:21
    -1
    Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа сделает всё возможное для победы Украины в конфликте с Россией
    Вопрос : что может Европа? recourse
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:28
      +2
      Они просто одержимы войной с Россией, удивительно забросили все свои европейские дела, вон страна НАТО в руинах лежит после землетрясения, что-то не спешат помогать ей братья по оружию, опять Россия щедрая душа вписалась в помощь, а они нам еще санкции придумают, вот и Аэрофлоту уже запретили в Турцию летать.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Вопрос : что может Европа?

      Вам же написали, Европа сделает всё возможное. после танков поставит самолеты и свои войска, а потом нанесет ядерный удар.
  2. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 13:23
    +3
    Венец карьеры ярого фашиста на поле дипломатической работы!
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:24
    +1
    Вот потому отгребать за всё опять будет вся Европа, а не только какой-то Жозеп.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:24
    +2
    Кидайте минусы. Однако и Руцкой и Стрелков правильно говорят , не в состоянии армия РФ сейчас проводить стратегические операции. Рёв о нашем масштабном наступлении это так - общественность в сша и ес попугать , чтоб оружия и денег побольше дали
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:37
      0
      Сэр или пан хз кто вы или что. При отсутствии украинцев в обороне стратегическое наступление и произойдет само собой. И что, польша ринется в атаку за украинцев умирать? А это значит что ес вся и англия сгорят через час наступления польши.Размеры польши и рф на карте сравните.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:24
    -1
    Что-то тут не то. 300 танков - слишком мало, чтобы одержать победу в войне против России. Без авиации это вообще сделать будет нереально. А современная авиация быстро израсходуется при работе в зоне действия ПВО РФ. Куда ни кинь - клин. Или это они от безысходности громкие лозунги кукарекают, за которыми ничего не стоит?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:37
      0
      дешевые высокоточные бомбы из США могут сильно повлиять на возможности всу. если они могут уничтожать артиллерию и бронетехнику, то дело очень сложно
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:27
    +1
    Боррель, сам на амбразуру готов? закрой краину грудью....
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:29
    +1
    Некоторым членам ЕС и их руководителям ,не откажешь в мастерстве ораторского искусства .Даже когда становится понятно ,что Украину им не удержать ,воинственная риторика только увеличивается.
    Вот украинцы уже на подходе ,скоро останутся девки,бабки и дети .Каким образом эти ораторы,толкнут поляков в войну ? Что то подорвут или кого то отравят ..................
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    +1
    Европа сделает всё возможное для победы Украины в конфликте с Россией. Европа как никогда "полна решимости" поставить точку в этом конфликте победой Украины.
    У европейского нацика и очевидно поклонника Франко зачесалось с удвоенной силой. Какая же мерзость прет без остановки из этих лощенных и "цивилизованных" еврочеловеков. Вот по кому эшафот давно плачет.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:33
    0
    Ну ждем атакмы, самолеты танки. Химоружие украинцы уже в Бахмуте применяют.
  10. topol717
    topol717 Сегодня, 13:34
    0
    Я вот одного не понимаю, Европа с нами воюет или нет?
    Если нет, то пусть отойдут в сторону и не вякают.
    Если да то почему этот наглосаксонский остров южнее северного моря еще есть а пролив де кале такой узкий? То же самое непонятно и с континентальной Европой, Рейхстаг и Эйфелева башня, по идее точно также уже давно должны быть разрушены. а на их месте радиоактивная помойка.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:35
    0
    Лишь бы не подорвались от сильного перенапряжения ,"победители"
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:36
    0
    Судя по тому, что даже Ранд в своем последнем обзоре признали неизбежность ликвидации окраины - Боррель обдолбался тяжеляком