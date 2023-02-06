Стокгольм хочет добиться передачи активов РФ Украине

Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию

Несмотря на существующие препятствия, Швеция хочет добиться передачи замороженных активов РФ Украине. Ее представители намерены поднять данный вопрос на заседании Совета министров Евросоюза.Такое заявление сделала глава Министерства по европейским делам Швеции Йессика Росвалль перед открытием заседания.Она считает, что на мероприятии следует поднять вопрос о том, как сделать юридически обоснованной передачу российских активов киевским властям.- заявила госпожа Росвалль.На данный момент Совет Европейского союза возглавляет Швеция. Эти обязанности возложены на нее до июня. В Стокгольме намерены на это время включить украинский конфликт в число приоритетных направлений своей деятельности на время председательства в Совете ЕС.Швеция, равно как и другие европейские страны, должны учитывать, что не только российские активы размещены в Европе, но и их активы в России. Причем их стоимость оценивается в очень крупные суммы. Поэтому, принимая неосторожные решения по изъятию российской собственности европейские политики должны понимать, что Москва может дать зеркальный ответ, конфисковав собственность ряда западных компаний, в том числе шведских.Ранее в Еврокомиссии несколько раз поднимали вопрос об использовании замороженных средств, принадлежащих России, на восстановление украинской инфраструктуры. Правда, пока в странах ЕС невозможно это осуществить на законных основаниях.