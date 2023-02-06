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Стокгольм хочет добиться передачи активов РФ Украине

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Стокгольм хочет добиться передачи активов РФ Украине

Несмотря на существующие препятствия, Швеция хочет добиться передачи замороженных активов РФ Украине. Ее представители намерены поднять данный вопрос на заседании Совета министров Евросоюза.


Такое заявление сделала глава Министерства по европейским делам Швеции Йессика Росвалль перед открытием заседания.

Она считает, что на мероприятии следует поднять вопрос о том, как сделать юридически обоснованной передачу российских активов киевским властям.

Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию

- заявила госпожа Росвалль.

На данный момент Совет Европейского союза возглавляет Швеция. Эти обязанности возложены на нее до июня. В Стокгольме намерены на это время включить украинский конфликт в число приоритетных направлений своей деятельности на время председательства в Совете ЕС.

Швеция, равно как и другие европейские страны, должны учитывать, что не только российские активы размещены в Европе, но и их активы в России. Причем их стоимость оценивается в очень крупные суммы. Поэтому, принимая неосторожные решения по изъятию российской собственности европейские политики должны понимать, что Москва может дать зеркальный ответ, конфисковав собственность ряда западных компаний, в том числе шведских.

Ранее в Еврокомиссии несколько раз поднимали вопрос об использовании замороженных средств, принадлежащих России, на восстановление украинской инфраструктуры. Правда, пока в странах ЕС невозможно это осуществить на законных основаниях.
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20 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:22
    +2
    Интересная ситуация ,в Швеции нужно узаконить грабеж . Это же те грабли, на которых уже скакала Украина
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:31
      0
      Эти европейские мужики в юбках очень воинственны (((( Видимо они настоящих мужиков не видели, вот и бесятся.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:37
      0
      Может статься и так, что воровская настойчивость "цивилизованных европейцев" на этом направлении, приведёт к тому, что актив с названием "территория бывшей единой Украины", перейдёт под полный контроль России... Причём, - совершенно законно...

      И Москва сама будет решать какую его часть и кому "передавать"... А какую оставить себе, в качестве законной компенсации за грабёж Западом суверенных российских активов...

      Короче, в этом вопросе, от политической воли и последовательности России - победителя, будет зависеть куда-какк больше, чем от воровских сходняков - "совещаний" кураторов киевских нациков...
  2. Тралл
    Тралл Сегодня, 13:22
    +1
    Еще непонятно как с Кемской волостью быть? laughing
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Тралл
      Еще непонятно как с Кемской волостью быть?


      Кемь остаётся под Российской юрисдикцией wink
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:23
    0
    Обиженка какая, злой усатый дядя не пустил их играть в общую песочницу. Решили так отыграться.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:24
    0
    Швеция хочет добиться передачи замороженных активов РФ Украине.
    "Чтож желания нам ясны. Наглым лучшие куски" (по Высоцкому)
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:27
    0
    А на лбу у неё (него?) бегущей строкой... "...П..О..Л..Т..А..В..А.."
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:29
    +2
    Quel est le montant des biens occidentaux actuellement en Russie (avions, usines ...)
    Chaque ponction sur les avoirs Russes bloqués devrait avoir pour réponse : nous venons donc de vous acheter x avions, nous venons de vous acheter telle ou telle usine ...
    Malheureusement je doute que ces biens arrivent à hauteur de 300 milliards ?

    Сколько западных товаров в настоящее время находится в России (самолеты, заводы ...)
    На каждый вопрос о заблокированных российских активах должен быть дан ответ : Итак, мы только что купили у вас x самолетов, мы только что купили у вас тот или иной завод ...
    К сожалению, я сомневаюсь, что эти активы достигнут 300 миллиардов ?
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:29
    0
    Один ихний такой же приходил уже как-то за российскими активами. И нашёл эти активы в 1709 году под Полтавой, что характерно.
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:30
    0
    Швеция хочет добиться передачи замороженных активов РФ Украине.
     Правильно,зачем свои тратить , когда есть "китайские"-"цузые"..Да еще присвоенные..Не понятно,на каких основаниях.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:31
    0
    Ну да ну да. Передать украине, а потом выеснится что 99% волшебным образом из ес и не уходили а украина будет должна еще в раз цать больше за такую помощь в отжатии наших денег. Ну ничего. Мы тоже внимательно следим и можем следом также и на тех же основаниях и формулировках отжать европейские деньги в счет востановления Сирии например.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 13:35
      0
      Plus la Libye, l’Irak, la Serbie...
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:33
    0
    Новость для нас реально хорошая. Главное не сглазить, скрестить пальцы и верить что Запад доведет дело до конца на 100%. Ибо по другому до наших не доходит. Ни Путинское "пыль глотать", ни произошедшие аресты собственности - все надеются, что стерпится, обойдется и будет как раньше. Все наши миллиардеры (кроме Пригожина) так или иначе выступают против СВО, а то и финансово поддерживают Украину. Только когда Запад отберет у них все до копейки, а их самих бомжами оставит на улице, оставшиеся в России смогут осознать, что вне России у ним будущего нет и вынуждены будут работать на победу. И чем раньше Запад это сделает, тем лучше для нас.
  11. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 13:35
    0
    У нас не меньше активов западных стран. Особенно вложенных в ценные бумаги. Можем просто изъять эти бумаги в пользу государства.
  12. Карат
    Карат Сегодня, 13:36
    0
    Швеция, равно как и другие европейские страны, должны учитывать, что не только российские активы размещены в Европе, но и их активы в России.


    По стоимости шведские активы в России многократно превышают Российские в Швеции. Если мы пойдём тем же путём, и отправлять деньги на поддержку российских войск участвующих в СВО, то зарплаты военных можно смело подымать в 5-7 раз.
  13. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:37
    0
    России нужен закон о десятикратной компенсации украденных активов,не захотят отдавать добровольно,тогда узаконить причинение вреда собственности этих стран в десятикратном размере,любым способом.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:38
    0
    Швеция хочет добиться передачи замороженных активов РФ Украине
    И у этой "полтавская заноза" в неудобном месте спокойно жить мешает? Сидите у себя в пока еще спокойной Швеции (?), так и сидите тихо, не отсвечивайте. Нет и этим не терпится побольше гадости России преподнести. Уже противно на эти "цивилизованные" рожи смотреть - полное вырождение человека разумного.
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    0
    "....как сделать юридически обоснованной передачу российских активов киевским властям". А ни как, воровство, присвоение и растрата карается всеми УК стран ЕС. Увязать политику и юриспруденция в одном флаконе не получится без создания прецедента. С Косово попробовали - увязали эти две вещи в одном флаконе, в итоге получили Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон. Как-то так, создавать такие прецеденты опасно.....
  16. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 13:41
    0
    Вот она настоящая демократия, надо ещё придумать, как же нам ограбить Русских... Чтобы было по закону, ну ничего думаю покумекают, может закон демократично, по-быстрому, примут... И всё можно грабить и возмущаться, когда наши начнут, " а нас за что?"