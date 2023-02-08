Казус дизеля: «русское эмбарго» упало с потолка

Всё на продажу

Дизель по карточкам

Пора глушить моторы?

Виноват не ветер, и не с Востока

В минувшее воскресенье коллективный Запад всё-таки решился на действительно кардинальную меру в отношении российского экспорта. Введено эмбарго на реализацию дизельного топлива из России.Ни для кого давно не секрет, что самым адекватным ответом на санкции и потолки цен, а вот теперь и на эмбарго на российские энергоресурсы могло бы стать полное ответное эмбарго на поставки на Запад. Пусть мол, они там помучаются с обходными путями и с дисконтами цен.Но, конечно, всё это возможно только при условии масштабного наращивания поставок на Восток – то есть в основном в Китай и Индию. А поскольку это условие пока удаётся выполнить далеко не в полной мере, русского эмбарго в реальности как не было, так и нет.На данный момент, надо признать, приходится ограничиваться жёсткими заявления и «недвусмысленными» угрозами. И это при нарастающем хуже снежного кома бюджетном дефиците, которого вполне можно и избежать, если не увлекаться пресловутым обязательным резервированием.К чему привела такая практика, уже всем известно. Хотя стоит только удивляться, как легко российские финансовые власти проглотили «ограбление по...» сразу на 300 миллиардов то ли долларов, то ли евро. И теперь готовы проглотить начало использования этих средств, пусть только в той части, которая легко доступна, на поддержку врага.На самом деле сильно смущает одно – рыночная практика ещё не доказала, что покупатели пострадали больше, чем продавец. Тем не менее и на Западе есть эксперты, готовые разбираться, чем же для них обернётся эмбарго на российское топливо.В том, что дизель, будь он хоть трижды русский, а значит, как знают все автомобилисты, заведомо не такой качественный, как там привыкли, он подорожает вместе с качественным. Просто фон для этого сейчас самый подходящий.Легче ли от этого нам – есть большие сомнения. Однако так или иначе продавать мы будем, как продолжили продавать нашу нефть, не обращая внимания на пресловутый потолок цен. У нас дисконты с теми же Китаем и Индией оказались, как ни обидно, круче игр с потолком.Однако о том, что там на востоке, напишем в конце заметки. Здесь же напомним о том, что Запад, а конкретно – ЕС, несмотря на все потуги, запасы топлива, способные реально предотвратить скачок цен, создать так и не сумел. Даже с газом почти прошло, а вот с бензином – как-то не очень.Реального коллапса на рынке, скорее всего, удастся избежать, хотя бы потому, что к нему всё-таки так или иначе подготовились, и в качестве крайней меры можно и стратегические запасы распечатать. Не всё же на Украину уходит, да если и уходит, то точно – не даром.И одной из мер по предотвращению масштабного кризиса на бензоколонках вполне может быть использовано нормирование. В какой форме – уже не важно, карточки – это крайняя мера, разумеется, но ведь очень важен именно психологический эффект.Дизель до введения эмбарго составлял почти половину объёма топливного экспорта из России в ЕС. Ещё в декабре 2022 года из нашей страны за рубеж поставлялось до 1,2 млн баррелей в сутки, что, как отметили в Международном энергетическом агентстве (МЭА), стало рекордным показателем.Из этого объёма 720 тыс. баррелей выкупали страны ЕС, которые всерьёз рассчитывали заменить российский товар китайским. Не обращая при этом внимания, что весьма значительная часть его производится из российского сырья.Впрочем, это нисколько не помешало КНР оперативно повысить экспортные квоты на 2023 год. Тем не менее даже китайцам не по силам закрыть брешь, которая образуется в результате вступления в силу «русского», точнее – абсолютно «антирусского», дизельного эмбарго.Вся прелесть ситуации в том, что она невыгодна и продавцу – России, и покупателям из ЕС, и примкнувших к ним. Ведь за усложнённую логистику платить придётся и тем, и другим. Кто будет в выигрыше, объяснять не надо: конкуренты, и прежде всего – из США.Там спокойно могут на волне роста цен взяться за расширение собственных мощностей по производству дизеля. А прибыльность переработки, как отмечают отраслевые эксперты, например, Роб Тернер из британского отдела PwC, обязательно станет выше.Кому это выгодно?Тому, у кого с переработкой не так много проблем, как в России. А дальше – по цепочке, рост тарифов на электричество и, как следствие, на многие услуги ЖКХ, а в самом конце – повышение цен на потребительские товары из-за роста стоимости перевозки и иных накладных расходов.Инфляция в той же Европе и так уже многими воспринимается как данность, но лучше дальше точно уже не будет. Ну а запасы топлива тоже вряд ли вырастут – откуда же им взяться, если не из России?Эмбарго на русский дизель случилось примерно в те же сроки, как одна из оригинальных мер индийского покупателя, фактически спасающего русскую нефтянку. Речь – о переходе на расчёты за российское топливо в альтернативных валютах, точнее – в дирхамах из Объединённых Арабских Эмиратов.Характерно, что задействованы не индийские рупии, с их крайне неустойчивым курсом. Их уже не слишком охотно принимают не только в России, но, к примеру, и на Ближнем Востоке. До сих пор Индия платила Эмиратам и их соседям в долларах, а вот с Россией уже были сложности – рублей не хватало, а доллары Москва сегодня не жалует.Теперь, как видим, в ход пошли дирхамы, которых у индусов, судя по всему, совсем не мало. Дело в том, что ими регулярно платят за востребованные программные продукты, потребительские товары и даже золото из Индии. При этом никого не беспокоит конвертируемость валюты ОАЭ, которая многим вполне может показаться сомнительной.Индийские компании приняли такое согласованное с властью решение, чтобы не возникло проблем со странами Запада, которые ранее ввели антироссийские санкции. Теперь индийские нефтеперерабатывающие компании приобретают российскую нефть фактически через трейдеров – компании Everest Energy и Litasco из ОАЭ.Несмотря на то, что Индия не участвует в санкционной войне с Россией, её влияния избежать не удаётся. Местным компаниям приходится быть предельно аккуратными в своей деятельности, чтобы самим не оказаться под санкциями.В секторе клиринговых платежей, которые, как правило, не минуют систему SWIFT, от которой Россия, как известно, отстранена, это особенно важно. Но это для Индии не стало причиной отказаться от масштабных закупок российской нефти.Для нефтяных компаний из России индийский рынок также очень важен, причём вне зависимости от того, в какой валюте будет происходить оплата купленной российской нефти. Мы, как известно, уже год ничего, кроме рублей, и не просим.