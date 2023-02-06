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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин вернулся на фронт после ранения

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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин вернулся на фронт после ранения

Дмитрий Рогозин, бывший глава государственной корпорации «Роскосмос», вернулся в Донбасс после полученного в декабре минувшего года ранения. Об этом сообщает RT.


Политик руководит группой военных советников «Царские волки» в Донецке. Сегодня в сети появился материал о том, как артиллерийское подразделение 1-го армейского корпуса ВС РФ вместе с бойцами отряда «Царские волки» произвели обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка. Ранее эти позиции были выявлены разведкой российских войск, которая и сообщила точные координаты артиллеристам.

Как известно, политик Дмитрий Рогозин был ранен ночью 22 декабря в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке. В этом ресторане он отмечал свой день рождения. Судя по всему, ВСУ тогда получили информацию о мероприятии и нанесли по гостиничному комплексу и ресторану точечный удар.

В результате обстрела Рогозин был контужен и получил осколочное ранение шеи. Его доставили в ростовский окружной военный госпиталь, а затем увезли в Москву на дальнейшее лечение. Немного поправив здоровье, политик вернулся в строй и отправился в Донбасс.

Еще во время лечения в госпитале Рогозин заявлял, что как только он поправится, то сразу же вернется в зону специальной военной операции. Как видим, так и произошло. Во главе группы российских военных советников он снова принимает участие в боевых действиях на Донецком направлении.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Дмитрия Рогозина
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6 комментариев
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 13:36
    +1
    Во главе группы российских военных советников

    Чего и кому он советует? Про батуты небось?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: LIONnvrsk
      Чего и кому он советует?

      Политик руководит группой военных советников
      Бяда когда политик военными руководит. Хотя я опять удивлён - когда это он успел ПОЛИТИКОМ стать?
  2. antiput
    antiput Сегодня, 13:39
    -1
    Вернулся в прифронтовой ресторан?
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:41
    -1
    Ну вот и у нас появился в дупу раненый требун. Самое время в госдуру балотироватся от курильских островов например( там народа мало и завезти автобус правильных избирателей не долго,а иначе не пролезть).
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:41
    0
    Еще во время лечения в госпитале Рогозин заявлял, что как только он поправится, то сразу же вернется в зону специальной военной операции.
    Как по мне, так лучше бы дома сидел.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:42
    0
    Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин вернулся на фронт после ранения
     Угу.."Полковник Васин,приехал на фронт,со своей молодой женой"(с)
    Политик руководит группой военных советников «Царские волки» в Донецке.
    Полииииитик,рководииииит,только вдумайтесь военными советниками..Космосом руководил так,что американцы,вместо того, что бы на батутах прыгать в космос,разумеется,катают российских космонавтов на МКС,не за бесплатно,на своих кораблях.