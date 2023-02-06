Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин вернулся на фронт после ранения

Дмитрий Рогозин, бывший глава государственной корпорации «Роскосмос», вернулся в Донбасс после полученного в декабре минувшего года ранения. Об этом сообщает RT.Политик руководит группой военных советников «Царские волки» в Донецке. Сегодня в сети появился материал о том, как артиллерийское подразделение 1-го армейского корпуса ВС РФ вместе с бойцами отряда «Царские волки» произвели обстрел позиций ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка. Ранее эти позиции были выявлены разведкой российских войск, которая и сообщила точные координаты артиллеристам.Как известно, политик Дмитрий Рогозин был ранен ночью 22 декабря в результате обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке. В этом ресторане он отмечал свой день рождения. Судя по всему, ВСУ тогда получили информацию о мероприятии и нанесли по гостиничному комплексу и ресторану точечный удар.В результате обстрела Рогозин был контужен и получил осколочное ранение шеи. Его доставили в ростовский окружной военный госпиталь, а затем увезли в Москву на дальнейшее лечение. Немного поправив здоровье, политик вернулся в строй и отправился в Донбасс.Еще во время лечения в госпитале Рогозин заявлял, что как только он поправится, то сразу же вернется в зону специальной военной операции. Как видим, так и произошло. Во главе группы российских военных советников он снова принимает участие в боевых действиях на Донецком направлении.