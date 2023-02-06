На фронте замечено применение ВСУ миномёта М-240, ранее выставлявшегося в одном из военных музеев

ВСУ в своём арсенале не имели тяжелых буксируемых миномётов М-240. Единственный экземпляр ранее выставлялся в музейной военной коллекции. Однако он был оттуда изъят для военных нужд и переброшен на фронт, где был замечен на вооружении.Этот тип миномётов в настоящее используется российскими войсками в самоходном варианте 2С4 «Тюльпан» (Украина никогда не обладала этой системой) и относится к редким типам вооружения. В связи с этим возникает вопрос, откуда у артиллеристов ВСУ берутся боеприпасы для М-240. Возможно, что мины поставляются из Болгарии, где на хранении ещё могут оставаться как сами М-240, так и боеприпасы к ним.М-240 – советский тяжёлый буксируемый миномёт калибра 240 мм. Он был разработан после Второй мировой войны и введен в эксплуатацию в 1950 году. Дальность работы этого изделия при использовании стандартных боеприпасов составляет до 9700 м, что значительно меньше, чем у обычных полевых орудий. Однако при применении реактивных боеприпасов дистанция действия увеличивается до 20 км. Масса снаряда составляет 130 кг, БЧ – 34 кг, скорострельность – 1 выстрел в минуту, расчёт – 11 человек.М-240 активно использовались в Афганистане, Ливане и Сирии, где они отличались высокой эффективностью в уничтожении укреплённых позиций противника.