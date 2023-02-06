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На фронте замечено применение ВСУ миномёта М-240, ранее выставлявшегося в одном из военных музеев

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На фронте замечено применение ВСУ миномёта М-240, ранее выставлявшегося в одном из военных музеев

ВСУ в своём арсенале не имели тяжелых буксируемых миномётов М-240. Единственный экземпляр ранее выставлялся в музейной военной коллекции. Однако он был оттуда изъят для военных нужд и переброшен на фронт, где был замечен на вооружении.


Этот тип миномётов в настоящее используется российскими войсками в самоходном варианте 2С4 «Тюльпан» (Украина никогда не обладала этой системой) и относится к редким типам вооружения. В связи с этим возникает вопрос, откуда у артиллеристов ВСУ берутся боеприпасы для М-240. Возможно, что мины поставляются из Болгарии, где на хранении ещё могут оставаться как сами М-240, так и боеприпасы к ним.



М-240 – советский тяжёлый буксируемый миномёт калибра 240 мм. Он был разработан после Второй мировой войны и введен в эксплуатацию в 1950 году. Дальность работы этого изделия при использовании стандартных боеприпасов составляет до 9700 м, что значительно меньше, чем у обычных полевых орудий. Однако при применении реактивных боеприпасов дистанция действия увеличивается до 20 км. Масса снаряда составляет 130 кг, БЧ – 34 кг, скорострельность – 1 выстрел в минуту, расчёт – 11 человек.

М-240 активно использовались в Афганистане, Ливане и Сирии, где они отличались высокой эффективностью в уничтожении укреплённых позиций противника.
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16 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:11
    -1
    Погружаясь в "небытье" нацики снимают музейные экспонаты для боя! Ждем поставок бронзовых пушек с каменными ядрами! ... wassat там и до рогатин с дубинами не далеко - завернувшись в обрывок шкуры мамонта!
    1. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:39
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Игрушка опасная, хоть и не самоход. Найти и уничтожить, обязательно.


      Wie Albert Einstein schon sinngemäß sagte:
      "ich weiß nicht mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgefochten
      werden wird, aber der vierte ganz sicher mit Keulen und Steinen..."
    2. lwxx
      lwxx Сегодня, 14:48
      +3
      Цитата: Бонифаций
      Погружаясь в "небытье" нацики снимают музейные экспонаты для боя! Ждем поставок бронзовых пушек с каменными ядрами! ... wassat там и до рогатин с дубинами не далеко - завернувшись в обрывок шкуры мамонта!
      Под Москвой воевали пушки времен Русско-турецкой войны. Ничто не ново под луной.
      https://topwar.ru/1547-pod-moskvoj-voevali-pushki-vremen-russko-tureckoj-vojny.html
    3. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:19
      0
      Ждем поставок бронзовых пушек с каменными ядрами!
      По детству помню в Чернигове на набережной стояли бронзовые (а может и чугунные) пушки. Количество не помню. Но штук десять точно было.
      Полез в вездессссущий Интернет с фото набережной. Вот выдает. Вроде эти:
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:11
    +3
    Игрушка опасная, хоть и не самоход. Найти и уничтожить, обязательно.
  3. бухач
    бухач Сегодня, 14:13
    +1
    Возможно из Болгарии,возможно какую малость затрофеили у нас,возможно у себя откопали,главное чтобы сей музейный экспонат так и прибывал в единичном экземпляре до утилизации.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:15
    +1
    Ой ля-я-я... Эта же дура тяжелая и неповоротливая, как бронепоезд... Почему наши ее сразу на ноль не перемножили, ее ж после выстрела укатить - далеко не 10 минут!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:19
    +1
    Возможно, что мины поставляются из Болгарии
    Ох уж эта Болгария, где поставка боеприпасов там она обязательно фигурирует. То, что в одном экземпляре значит где-то себя проявит и рано или поздно, но будет уничтожен.
  6. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:29
    0
    11 человек расчёт!!! Это что такой толпой делать то? Допустим 4 тащят снаряд, один наводит, кто-то стреляет, а остальные?
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:30
      0
      11 человек расчёт!!! Это что такой толпой делать то? Допустим 4 тащят снаряд, один наводит, кто-то стреляет, а остальные?
      Таки вы забыли: командира расчета, обслугу на распаковке и подготовке выстрела (кроме тех кто носит к стволу) - достать из ящика, вкрутить взрыватель и т.д. Но точно может прояснить только служивший с ним.
  7. certero
    certero Сегодня, 14:30
    +2
    Отличная иллюстрация беспомощности российской авиации и средств разведки. Такая здоровенная дура несамоходная вблизи переднего края и стреляет. А как до СВО рассчитывали на ВКС. Жаль, что только название оказалось передовым. Хотя после Сирии вроде казалось, что наши ВКС это сила.
  8. Доктор Бармалей
    Доктор Бармалей Сегодня, 14:36
    +2
    Возможно, что мины поставляются из Болгарии

    Как же болгары обиделись на нас за освобождение из-под турецкого ига в XIX в.!
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: Доктор Бармалей
      Как же болгары обиделись на нас за освобождение из-под турецкого ига в XIX в.!

      Турки тоже обиделись, но теперь им разрешили вернуть часть греческого острова и немного балканского полуострова. Вот только и Турки и Греки и Болгары теперь в НАТО, и дядя Сем не разрешает им воевать между собой.
  9. Yho
    Yho Сегодня, 14:47
    +1
    Не зря же незалежные тридцатьчетверки с постаментов сняли. У них ничего не залежится. Навешают динамическую защиту и в бой.
  10. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:55
    0
    А чё -чуть что -так сразу болгары?
    У нас что, своих желающих навариться на войне мало? И нефть гонят в Болгарию для укрской БТ. Так и снаряды отправят. Лан, через Болгарию, чтоб не так палиться! :)
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:58
    +1
    На фронте замечено применение ВСУ миномёта М-240, ранее выставлявшегося в одном из военных музеев
    А почему ствол не рассверлен? recourseНе порядок!