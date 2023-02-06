Американские СМИ утверждают, что Россия передала захваченное на Украине западное оружие Ирану для изучения

Захваченное во время боевых действий на Украине вооружение западного, в том числе американского производства, было якобы передано Россией Ирану для изучения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском военном ведомстве.
По утверждению издания, в ответ Тегеран якобы согласился начать поставки в Россию баллистических ракет. Напомним, что ни Россия, ни Иран никогда официально не подтверждали, что исламская республика передает ВС РФ беспилотные летательные аппараты или, тем более, баллистические ракеты во время специальной военной операции.
Что интересно, официальные представители администрации США также заверяют, что пока нет никаких доказательств передачи Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Но Иран и Россия действительно усилили сотрудничество, в том числе в военно-техническом направлении, после начала специальной военной операции на Украине.
С другой стороны, если действительно западное оружие и передается Ирану для последующего изучения его возможностей и технической составляющей, то виноват в этом исключительно сам Запад. Не было бы массовых поставок западной военной техники и вооружений на Украину, не было бы и возможности передавать их Ирану.
Если в скором будущем на Украине появятся западные танки, то представителям военных кругов США и стран Евросоюза стоило бы понимать, что такая участь может постигнуть и машины Abrams и Leopard. Но для американского руководства, судя по всему, даже такие риски уже являются ничтожными по сравнению с маниакальным стремлением одержать победу на Украине.
Американские СМИ также сообщили, что Россия и Иран планируют построить совместный завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).