Военное обозрение
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Американские СМИ утверждают, что Россия передала захваченное на Украине западное оружие Ирану для изучения

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Американские СМИ утверждают, что Россия передала захваченное на Украине западное оружие Ирану для изучения

Захваченное во время боевых действий на Украине вооружение западного, в том числе американского производства, было якобы передано Россией Ирану для изучения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском военном ведомстве.


По утверждению издания, в ответ Тегеран якобы согласился начать поставки в Россию баллистических ракет. Напомним, что ни Россия, ни Иран никогда официально не подтверждали, что исламская республика передает ВС РФ беспилотные летательные аппараты или, тем более, баллистические ракеты во время специальной военной операции.

Что интересно, официальные представители администрации США также заверяют, что пока нет никаких доказательств передачи Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Но Иран и Россия действительно усилили сотрудничество, в том числе в военно-техническом направлении, после начала специальной военной операции на Украине.

С другой стороны, если действительно западное оружие и передается Ирану для последующего изучения его возможностей и технической составляющей, то виноват в этом исключительно сам Запад. Не было бы массовых поставок западной военной техники и вооружений на Украину, не было бы и возможности передавать их Ирану.

Если в скором будущем на Украине появятся западные танки, то представителям военных кругов США и стран Евросоюза стоило бы понимать, что такая участь может постигнуть и машины Abrams и Leopard. Но для американского руководства, судя по всему, даже такие риски уже являются ничтожными по сравнению с маниакальным стремлением одержать победу на Украине.

Американские СМИ также сообщили, что Россия и Иран планируют построить совместный завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Department of Defense Current Photos Spc. Andrew McNeil/Battle Group Poland
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21 комментарий
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 13:55
    +6
    "вооружение западного, в том числе американского производства, было якобы передано Россией Ирану для изучения."
    бред какой-то - а что нельзя?
  2. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:56
    +1
    Захваченное во время боевых действий на Украине вооружение западного, в том числе американского производства, было якобы передано Россией Ирану для изучения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском военном ведомстве.
    Дата издания!!! Если новость свежая, то это можно рассматривать как давление на Израиль. А если нет? Корректной ссылки-то нет. "Военному Обозрению" следовало бы поднимать свой уровень, а не плинтусить его.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    +7
    Захваченное во время боевых действий на Украине вооружение западного, в том числе американского производства, было якобы передано Россией Ирану для изучения
    Если это даже действительно так, то это право России распоряжаться трофеями захваченными у противника по свему усмотрению. Так, что "гуляй Вася".
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:09
      +1
      Более абсурдного заявления не слышал. Вам то какая разница, не фиг было поставлять...полный писец! fool
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:58
    +2
    Дай-то Бог. То есть иншалла. А ещё Ирану срочно требуются C-400. Как и Сев. Корее. А для полного удовольствия - техасским патриотам нужны ПТРК. Если уж по-взрослому разговоры пошли.
  5. бухач
    бухач Сегодня, 13:59
    +3
    И чего так,спрашивается, переполошились сердешные,обычное дело для сотрудничающих в военной сфере стран делится секретами общих для них врагов,ничего нового.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:59
    +6
    А что, нельзя было? Или они еще будут указывать, что нам делать со своими трофеями? Уплочено...
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:00
    +4
    Россия может передавать трофейное вооружение стран НАТО кому посчитает нужным.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:00
    +6
    З.ы. Искреннее удивление американских СМИ вызывает моё искреннее удивление...
  9. topol717
    topol717 Сегодня, 14:00
    +1
    Ничего не имею против Ирана, но они бы еще написали что ракеты покупаем у Северной Кореи, или у Афганистана.
    Да и какое ваше собачье дело, что делает Россия с трофеями?
    Можем и в свободный доступ всю констрцукцию выложить. ))))
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:01
    +2
    Curieux ces medias ne se rendent pas compte qu'ils se contredisent, depuis des mois ils affirment qu'ils n'y a pas eu d'armes occidentales capturées !? :-)

    Любопытно, что эти СМИ не понимают, что противоречат друг другу, в течение нескольких месяцев они утверждали, что не было захвачено никакого западного оружия !? :-)
  11. Карат
    Карат Сегодня, 14:02
    +1
    Захваченное во время боевых действий на Украине вооружение западного, в том числе американского производства, было якобы передано Россией Ирану для изучения.


    Трофейное оружие Россия имеет право передавать кому хочет и сколько хочет.
  12. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:04
    +2
    А какое их собачье дело что мы и кому передает? Пусть радуются что не борцам за свободу Техаса. Или восстановителям исторической справедливость итогов американо -мексиканских войн.
  13. kotev19
    kotev19 Сегодня, 14:14
    +2
    Хватить мусорить на сайте! Что за глупости! Как будто американцы не оставили столько этого "современного имущества" в Афганистане, которая граничит с Ираном!
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:14
    +2
    А они написали: плохо это или хорошо? Нельзя передавать или можно? Стыдиться нам или нет? Или Ирану стыдиться?
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:19
    0
    Долг платежом красен. Они нам сбитый стратегический беспилотник на изучение отдавали, мы им - алаверды... Это называется "партнерство". США с Германией не понять.
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 14:28
    0
    Американские СМИ утверждают, что Россия передала захваченное на Украине западное оружие Ирану для изучения

    Даже если и правда то что? belay
    Нех рен было поставлять, а сейчас сосите лапу! fellow yes
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: К-50
      Нех рен было поставлять, а сейчас сосите лапу!

      опыт то уже есть, 2008...
      "Мы, несомненно, довели до сведения (российской стороны) свою позицию относительно того, что эти Humvee являются собственностью США и должны быть возвращены", - заявил в четверг официальный представитель Пентагона Брайан Уитмэн.
      https://regnum.ru/news/accidents/1044922.html
  17. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:04
    0
    Вот все возмущаются, что Запад, типо, недоволен фактом передачи. Мол, наши трофеи-что хотим , то и делаем. Хоть в кадушке засолим, хоть персам подарим.

    Но никто не задумывался над тем, что старое западное оружие Ирану и так известно. А новое нет особого смысла изучать. Ну, разве что для улучшения своих знаний про попилы и откаты. То, что сейчас более-менее эффективно воюет на У, -детище "холодной войны". А та техника, которая создавалась после развала Союза -пример попила бюджета.
  18. Жужжу
    Жужжу Сегодня, 15:08
    0
    Ну...и....Даже если бы и так, то что ?
  19. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:17
    0
    Передают для изучения обычно младшие партнеры старшему, как Миг-25 Япония передала в США.
    Мы в состоянии сами все изучить, а Ирану, если надо - передать в виде файлов то, что ему интересно.
    Так что -фейк очередной. К тому же, нет оценки хорошо это или плохо? Ужасная агрессивная Россия передает демократическое оружие тоталитарному Ирану?
    Или воинствующий фанатично-религиозный Иран получает оружие, прелназначенное только для защиты Свободы, Равенства и Братства от самодержавной террористической России?
    Это нарушение копирайта Локхид Мартина и ВАЕ системс?