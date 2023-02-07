Военное обозрение
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Из-за проблем со сроками строительства и ремонта кораблей в ВМС США инициируют перевод верфей в госсобственность

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Из-за проблем со сроками строительства и ремонта кораблей в ВМС США инициируют перевод верфей в госсобственность

В конце января ВМС США объявили, что четыре сухих дока на западном побережье были выведены из эксплуатации из-за потенциального риска землетрясения. Один из этих сухих доков — единственный на Западном побережье, который может обслуживать авианосцы ВМС, а это означает, что любой авианосец, поврежденный на Западном побережье, теперь должен пройти через Магелланов пролив с оконечности Южной Америки, чтобы добраться до ремонта на других базах США. О том, что сухие доки встали на ремонт, «Военное обозрение» уже сообщало, теперь - подробности о, если можно так выразиться, американских переживаниях по этому поводу.


Отмечается тревога по поводу трёх других сухих доков, поскольку именно от них ВМС зависит техническое обслуживание своих атомных подводных лодок. Каждый боевой план ВМС США, по мнению руководства ведомства, в большей степени зависит от американских атомных быстроходных подводных лодок. В данный момент у американских подводных сил есть большие проблемы как с получением новых лодок, так и с обслуживанием уже имеющихся.

На ежегодном симпозиуме Лиги подводных лодок США в ноябре прошлого года исполнительный директор программы сил быстрого реагирования сказал, что 18 субмарин либо находятся на техническом обслуживании, либо ожидают начала технического обслуживания. Это 36 процентов эффективной подводной боевой мощи ВМС США.

Частично проблема заключается в том, что после холодной войны ВМС сократили количество контролируемых ими верфей с восьми до четырех. Обслуживание надводных сил ВМС передано на откуп частным верфям — они также отстают от графика на годы — даже несмотря на то, что на днях ВМС приняли решение в значительной степени приостановить техническое обслуживание на уровне баз в Бремертоне.

Базовая математика подсказывает, что американские ВМС сократили слишком много инфраструктуры после окончания холодной войны. Уничтожение четырех верфей ВМC, в том числе двух, способных обслуживать атомные корабли и подводные лодки, в рамках процесса Комиссии по реорганизации очень сильно, скажем так, повредило инфраструктуру американских ВМС.

Тем не менее, учитывая, что ВМС просрочили обслуживание подводных лодок за 700 дней, что является оптимальным прогнозируемым графиком, данные свидетельствуют о необходимости строительства еще двух сухих доков.

Аналитика убедительно показывает, что ВМС США теперь нуждаются как минимум в одной дополнительной государственной военно-морской верфи. При этом, в расчетах не учитывается план ВМС по увеличению быстроходных сил на 20 лодок в ближайшие годы.

Именно на перевод верфей для строительства и обслуживания надводных и подводных кораблей из видов частной собственности в собственность государства и рассчитывают в ВМС США. Аргумент один: частные компании не справляются с теми задачами, которые в современных условиях перед ними ставятся. Не справляются хотя бы потому, что есть протоколы, требующие постоянного согласования работ и выделения денежных средств. В ВМС, судя по всему, хотят, чтобы средства выделялись моментально - при первом запросе.

Получается, что на глазах рушится ещё один миф, созданный самим Западом. Миф о том, что частная собственность всегда эффективнее государственной и что «рынок сам всё отрегулирует».
Автор:
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6 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 07:26
    +2
    Невидимая рука рынка, она такая невидимая
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: WhiteFallen
      Невидимая рука рынка

      Отрубили эту руку ! По самую шею....Даже невидимую ! recourse
      P.S. У нас бы так ! feel
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:42
    +1
    На ежегодном симпозиуме Лиги подводных лодок США

    Съезд командирских рубок
    Конференция двигательных отсеков
    Слет торпедных отсеков... не важно как называется, главное бабло попилить на мероприятии )
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:56
    -1
    Хи-хи, чпок...
    Ну вообще - это один из аспектов тотального обрушения оборонки в США. У них долгое время работала система сдержек и противовесов, но что самое смешное - они ее ухнули примерно тогда же, когда влип Союз с "застоем". Например у них пошла тенденция к монополизации, и сейчас работавшая система тендеров - уже не работает. Если заправщик сделать может только Боинг, то делать будет - Боинг, и вы примете на вооружение любой самолет, даже с залитым говном(не шутка, конструктивная особенность) фюзеляжем и с оператором, который не видит, что заправляет. И так везде - с БМП несделаными, с гиперзвуком отсутствующим, с ПВО дырявой, с LCS и Зямами.
    Конкуренция превратилась в лобби, а ВПК - в тыкву
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:33
    0
    А нам можно переводить в госсобственность тех "кто не справляется" или открыто саботирует постановления руководства (лукойл блгария) или мвф не разрешит?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    0
    А где народ на госферфи в США брать будут,позвольте поинтересоваться?Спецы в штатах на улицах толпами бегают.Англичане это уже прошли,как умудриться построить князя уэльского ,когда левый вал гребного винта посажен на подшипники несколько с другими размерами чем правый.Центральный вал так сяк сойдёт.Кстати интересную залипуху наглы свояли.Где бы поискать эту проблему в англицкой прессе,а то у них одна тема,как лишили прынца Гарри девственности- какое горе.