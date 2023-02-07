Из-за проблем со сроками строительства и ремонта кораблей в ВМС США инициируют перевод верфей в госсобственность

В конце января ВМС США объявили, что четыре сухих дока на западном побережье были выведены из эксплуатации из-за потенциального риска землетрясения. Один из этих сухих доков — единственный на Западном побережье, который может обслуживать авианосцы ВМС, а это означает, что любой авианосец, поврежденный на Западном побережье, теперь должен пройти через Магелланов пролив с оконечности Южной Америки, чтобы добраться до ремонта на других базах США. О том, что сухие доки встали на ремонт, «Военное обозрение» уже сообщало, теперь - подробности о, если можно так выразиться, американских переживаниях по этому поводу.Отмечается тревога по поводу трёх других сухих доков, поскольку именно от них ВМС зависит техническое обслуживание своих атомных подводных лодок. Каждый боевой план ВМС США, по мнению руководства ведомства, в большей степени зависит от американских атомных быстроходных подводных лодок. В данный момент у американских подводных сил есть большие проблемы как с получением новых лодок, так и с обслуживанием уже имеющихся.На ежегодном симпозиуме Лиги подводных лодок США в ноябре прошлого года исполнительный директор программы сил быстрого реагирования сказал, что 18 субмарин либо находятся на техническом обслуживании, либо ожидают начала технического обслуживания. Это 36 процентов эффективной подводной боевой мощи ВМС США.Частично проблема заключается в том, что после холодной войны ВМС сократили количество контролируемых ими верфей с восьми до четырех. Обслуживание надводных сил ВМС передано на откуп частным верфям — они также отстают от графика на годы — даже несмотря на то, что на днях ВМС приняли решение в значительной степени приостановить техническое обслуживание на уровне баз в Бремертоне.Базовая математика подсказывает, что американские ВМС сократили слишком много инфраструктуры после окончания холодной войны. Уничтожение четырех верфей ВМC, в том числе двух, способных обслуживать атомные корабли и подводные лодки, в рамках процесса Комиссии по реорганизации очень сильно, скажем так, повредило инфраструктуру американских ВМС.Тем не менее, учитывая, что ВМС просрочили обслуживание подводных лодок за 700 дней, что является оптимальным прогнозируемым графиком, данные свидетельствуют о необходимости строительства еще двух сухих доков.Аналитика убедительно показывает, что ВМС США теперь нуждаются как минимум в одной дополнительной государственной военно-морской верфи. При этом, в расчетах не учитывается план ВМС по увеличению быстроходных сил на 20 лодок в ближайшие годы.Именно на перевод верфей для строительства и обслуживания надводных и подводных кораблей из видов частной собственности в собственность государства и рассчитывают в ВМС США. Аргумент один: частные компании не справляются с теми задачами, которые в современных условиях перед ними ставятся. Не справляются хотя бы потому, что есть протоколы, требующие постоянного согласования работ и выделения денежных средств. В ВМС, судя по всему, хотят, чтобы средства выделялись моментально - при первом запросе.Получается, что на глазах рушится ещё один миф, созданный самим Западом. Миф о том, что частная собственность всегда эффективнее государственной и что «рынок сам всё отрегулирует».