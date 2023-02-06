Как передаёт немецкое издание Focus Online, планы Украины по получению подлодок от ФРГ оцениваются с большим скепсисом. Авторы публикации указывают на то, что эти субмарины крайне сложны в обслуживании, а потому, на то, чтобы обучить военнослужащих ВСУ их управлению потребуется не один год.
Просьба об отправке подводных лодок исходила от бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который высоко оценил их качество. Как уточнил дипломат (если к Мельнику это слово применимо), они необходимы Киеву с целью оттеснения Черноморского флота ВМФ России от украинских берегов. Тем не менее, даже руководство НАТО рассматривает данный сценарий как весьма нереалистичный.
В издании также говорится и о том, что ещё с самого начала спецоперации очевидным стал тот факт, что потенциал ВМС РФ значительно превосходит украинский. Военный эксперт Йоханнес Петерс также высказал свою точку зрения относительно поставок вооружений этого типа, связав их с внушительными затратами на их техобслуживание, запчасти и проведение ремонтных работ. Он также отметил, что провести соответствующий инструктаж и объяснить устройство работы этого корабля гораздо сложнее, чем, например, обучить пользоваться танком, по крайней мере, ввиду того, что в состав экипажа малой подлодки класса 212A входят 28 человек.
Более того, отмечает журнал, даже при одобрении Берлином их передачи Киеву, доступ им в Чёрном море будет закрыт. Даже если и предположить, что Турция даст согласие на их пропуск, это бы дало возможность открытия пролива для всех, что позволит России усилить свою черноморскую группировку. По словам Петерса такого североатлантический альянс явно не допустит, поскольку все 6 субмарин 212A выполняют важные задачи в рамках операций военного блока.