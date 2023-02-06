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Focus Online: Сценарий получения Украиной немецких подводных лодок в НАТО оценивается как нереалистичный

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Focus Online: Сценарий получения Украиной немецких подводных лодок в НАТО оценивается как нереалистичный

Как передаёт немецкое издание Focus Online, планы Украины по получению подлодок от ФРГ оцениваются с большим скепсисом. Авторы публикации указывают на то, что эти субмарины крайне сложны в обслуживании, а потому, на то, чтобы обучить военнослужащих ВСУ их управлению потребуется не один год.


Просьба об отправке подводных лодок исходила от бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который высоко оценил их качество. Как уточнил дипломат (если к Мельнику это слово применимо), они необходимы Киеву с целью оттеснения Черноморского флота ВМФ России от украинских берегов. Тем не менее, даже руководство НАТО рассматривает данный сценарий как весьма нереалистичный.

В издании также говорится и о том, что ещё с самого начала спецоперации очевидным стал тот факт, что потенциал ВМС РФ значительно превосходит украинский. Военный эксперт Йоханнес Петерс также высказал свою точку зрения относительно поставок вооружений этого типа, связав их с внушительными затратами на их техобслуживание, запчасти и проведение ремонтных работ. Он также отметил, что провести соответствующий инструктаж и объяснить устройство работы этого корабля гораздо сложнее, чем, например, обучить пользоваться танком, по крайней мере, ввиду того, что в состав экипажа малой подлодки класса 212A входят 28 человек.

Более того, отмечает журнал, даже при одобрении Берлином их передачи Киеву, доступ им в Чёрном море будет закрыт. Даже если и предположить, что Турция даст согласие на их пропуск, это бы дало возможность открытия пролива для всех, что позволит России усилить свою черноморскую группировку. По словам Петерса такого североатлантический альянс явно не допустит, поскольку все 6 субмарин 212A выполняют важные задачи в рамках операций военного блока.
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:36
    -1
    Сценарий на бывшей украине сейчас один: вельможни панове подайте хоць хто-ниубдь хоць шо-нибудь. Потому что уж больно круто Пригожин заварил кашу в Артемовске, того и гляди сварятся последние надежды даже не перемогу, а уж хотябы на нерушимую оборону....
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:42
      -2
      Просьба об отправке подводных лодок исходила от бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника,

      украинские гопники, они такие laughing Сначала добавишь ему 20 рублей на пиво, а потом вдруг осознаешь, что уже обязан подогревать пацанчика, ибо по жизни должен. Как бы теперь немцам рассказать, что избавиться от долга можно только если сломать гопарю нос и руку, или уехать в другой город......к весне ЯО у макронки клянчить будут
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:59
        -1
        Мельник как-то особо не упомянул, что Укровермахту требуются подлодки с немецкими экипажами Кригсмарине.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:38
    -2
    ВВП предлагал окраине забрать свой "подводный" флот из Крыма - отказались...., а оно вон чё выходит, Михалыч!
  3. Хронос
    Хронос Сегодня, 14:45
    0
    Ключевое - обучение экипажа. Хххлов придется учить с нуля. От слова совсем.
    1. Landwarrior
      Landwarrior Сегодня, 15:24
      0
      Зачем? Если дадут-то вместе с экипажем hi
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:52
    0
    где свидомые на них (субмаринах) "гонять" собрались??? или по протошумерскому принципу - лишь бы вытребовать да хапнуть? А там - пофигу, главное чтоб було!?

    зы по Москве что ли из подводного положения шмалять собрались??? belay
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:55
    0
    Сценарий получения Украиной немецких подводных лодок в НАТО оценивается как нереалистичный
    НАТО на полном серьезе рассматривал этот вопрос? Хотя сегодня можно ожидать всего. Как все запущено в европейских и атлантических организациях и кто потом все это разгребать будет?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:59
      0
      попомните мои слова - Зеля еще и ТЯО у НАТОвцев цыганить начнет. Вот увидите.