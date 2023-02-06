Глава ДНР: Положение ВСУ в Угледаре продолжается ухудшаться

Как известно, основные бои сейчас в зоне проведения специальной военной операции идут на территории ДНР – в направлении Артёмовска и за город Угледар.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, с каждым днём положение украинских военных, находящихся в Угледаре, осложняется.
Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, Киев перебрасывает в район Угледара и те резервы, которые планировали направить в Артёмовск, отметил Пушилин. Он также добавил, что ВСУ, предчувствуя свое возможное отступление, начали минировать многоэтажные дома.
О том, что ВСУ перебросило часть войск из Артёмовска в Угледар, ранее говорил и советник Пушилина Ян Гагин. Кроме того, сообщалось также о применении ВСУ химического оружия в районе боёв на территории ДНР. Для этого ВСУ использовали беспилотники. Именно это стало причиной жалоб российских военнослужащих на тошноту, рвоту и головокружение, считают власти ДНР.
Всё это показывает, что положение украинских войск в Угледаре, да и в районе Артёмовска серьёзно ухудшается.
Пушилин также сообщил, что северные и восточные окраины Артёмовска уже контролируют бойцы ЧВК «Вагнер».
Угледар – это относительно небольшой город (до СВО здесь проживало около 16000 человек), основанный в 1960-е годы из-за необходимости освоения угольного района Южного Донбасса. Сегодня он фактически является ключевым в плане возможного выхода российских войск в тыл Кураховско-Марьинской группировке войск противника.