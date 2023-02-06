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Глава ДНР: Положение ВСУ в Угледаре продолжается ухудшаться

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Глава ДНР: Положение ВСУ в Угледаре продолжается ухудшаться

Как известно, основные бои сейчас в зоне проведения специальной военной операции идут на территории ДНР – в направлении Артёмовска и за город Угледар.


По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, с каждым днём положение украинских военных, находящихся в Угледаре, осложняется.

Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, Киев перебрасывает в район Угледара и те резервы, которые планировали направить в Артёмовск, отметил Пушилин. Он также добавил, что ВСУ, предчувствуя свое возможное отступление, начали минировать многоэтажные дома.

О том, что ВСУ перебросило часть войск из Артёмовска в Угледар, ранее говорил и советник Пушилина Ян Гагин. Кроме того, сообщалось также о применении ВСУ химического оружия в районе боёв на территории ДНР. Для этого ВСУ использовали беспилотники. Именно это стало причиной жалоб российских военнослужащих на тошноту, рвоту и головокружение, считают власти ДНР.

Всё это показывает, что положение украинских войск в Угледаре, да и в районе Артёмовска серьёзно ухудшается.

Пушилин также сообщил, что северные и восточные окраины Артёмовска уже контролируют бойцы ЧВК «Вагнер».



Угледар – это относительно небольшой город (до СВО здесь проживало около 16000 человек), основанный в 1960-е годы из-за необходимости освоения угольного района Южного Донбасса. Сегодня он фактически является ключевым в плане возможного выхода российских войск в тыл Кураховско-Марьинской группировке войск противника.
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Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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10 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:52
    +4
    Положение ВСУ ухудшается не только под Угледаром, но и под Купянском, это включая Марьинку, Авдеевку , Артемовск и Северск. Украинские телеграм-каналы наперебой пишут о необходимости срочной эвакуации из прифронтовых городов, таких как Купянск, Изюм, Лиман. При этом в Купянске одно место в машине для выезда стоит свыше 6000 гривен.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:01
      +2
      В запорожье тоже самое. Гуляйполе и чего-то ещё
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:04
      +1
      А что это наш МИД молчит в ООН о применении США химического оружия на Украине? Почему никто не трясет пробирками на заседаниях Совета Безопасности ООН? Или наши дипломаты только озабоченности высказывать умеют? А где ролики с беспилотниками распыляющими химическое оружие? Где видео с отравленными детьми?
  2. GREG68
    GREG68 Сегодня, 15:00
    0
    Пушилин частенько впереди паровоза бежит. Всё что он говорит, надо делить на два
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:02
    0
    Кроме того, сообщалось также о применении ВСУ химического оружия в районе боёв на территории ДНР. Для этого ВСУ использовали беспилотники.

    То есть? Здесь играем, здесь рыбу заворачивали?
    Россия не имеет право подставлять своих солдат под запрещённое оружие...или отвечать так, чтобы больше желания применить не возникло...
  4. starina
    starina Сегодня, 15:04
    -1
    Шальная мысля залетела в голову. Всё же тяга к завершению дел к какой-то дате еще сильна..Ну а вдруг к годовщине решено выйти к границам областей? На плечах отступающих, тыкскыть. Пользуясь остсутствием тяжелой техники
    feel
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:06
    0
    С учётом того, что у человека (существа многомерного, то есть многопланового) есть чувство интуиции (кроме наших физических 5-ти чувств), то как-то интуитивно или подсознательно склыдывается впечатление, что весной в основе своей СВО в основном закончится и будет просто зачистка территории от антирусского мира с началом построения нового миропорядка с нашими предложениями (условиями).
    Как-то так.
    1. russ71
      russ71 Сегодня, 15:26
      +1
      Где зачистка??? Во Львове... Киеве???
      Какими силами???

      Без следующей мобилизации (той же полиции и охранников хотя бы) никаких серьезных подвижек на фронте не будет!!! Это только глупец не понимает!

      Да еще бы прекратить поставлять туда газ и уголь желательно ...
    2. стар
      стар Сегодня, 15:54
      +1
      интуитивно или подсознательно склыдывается впечатление, что весной в основе своей СВО в основном закончится

  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:15
    0
    Вот зачем "сиськи мять" нет точной информации о положении ВСУ в Угледаре, незачем гадать на кофейной гуще, вот когда будет что-то, о чем можно написать, тогда и публикуйте.
    А то в английском стиле ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ, сколько можно?