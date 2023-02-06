На месте падения сбитого под Калугой беспилотника обнаружена авиабомба

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На месте крушения сбитого российской ПВО беспилотника в лесу под Калугой была обнаружена осколочно-фугасная авиабомба. Вероятно, она не разорвалась.Речь идёт об ОФАБ-100-120. Боеприпасы этого типа содержат около 46 килограммов взрывчатого вещества. При взрыве подобных бомб образуется воронка радиусом до пяти метров. К счастью, беспилотник, который предположительно летел с территории Украины, удалось сбить вдали от жилых домов и объектов инфраструктуры, и взрыв БПЛА не повлек за собой каких-либо разрушений и человеческих жертв.Осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100-120 эффективны при поражении легкобронированной военной техники, а также живой силы. Общая масса таких боеприпасов составляет 123 килограмма.Предположительно, украинский беспилотник нес бомбу в направлении Москвы. Он успел преодолеть около 650 километров от украинской границы и был сбит на расстоянии 150 километров от окраин российской столицы.Это далеко не первая попытка киевского режима атаковать объекты, расположенные на значительном расстоянии в глубине российской территории. Ранее были нанесены удары по авиабазе в городе Энгельс, на которой располагаются российские стратегические бомбардировщики.Регулярно совершаются попытки нанесения ударов по территории Крыма, однако в подавляющем большинстве случаев все они пресекаются средствами российской ПВО.