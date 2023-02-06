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На месте падения сбитого под Калугой беспилотника обнаружена авиабомба

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На месте падения сбитого под Калугой беспилотника обнаружена авиабомба

Фото носит иллюстрационный характер



На месте крушения сбитого российской ПВО беспилотника в лесу под Калугой была обнаружена осколочно-фугасная авиабомба. Вероятно, она не разорвалась.

Речь идёт об ОФАБ-100-120. Боеприпасы этого типа содержат около 46 килограммов взрывчатого вещества. При взрыве подобных бомб образуется воронка радиусом до пяти метров. К счастью, беспилотник, который предположительно летел с территории Украины, удалось сбить вдали от жилых домов и объектов инфраструктуры, и взрыв БПЛА не повлек за собой каких-либо разрушений и человеческих жертв.

Осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100-120 эффективны при поражении легкобронированной военной техники, а также живой силы. Общая масса таких боеприпасов составляет 123 килограмма.

Предположительно, украинский беспилотник нес бомбу в направлении Москвы. Он успел преодолеть около 650 километров от украинской границы и был сбит на расстоянии 150 километров от окраин российской столицы.

Это далеко не первая попытка киевского режима атаковать объекты, расположенные на значительном расстоянии в глубине российской территории. Ранее были нанесены удары по авиабазе в городе Энгельс, на которой располагаются российские стратегические бомбардировщики.

Регулярно совершаются попытки нанесения ударов по территории Крыма, однако в подавляющем большинстве случаев все они пресекаются средствами российской ПВО.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia
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59 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:02
    +5
    это какая же у него грузоподъёмность должна быть? очередной переделанный "стриж" или что-то в этом роде? как по Энгельсу отрабатывал? хотя пока ничего не понятно.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 15:55
      0
      Фото уже появились. Да, очередной допотопный "Стриж". И если калужские елки считать за ПВО, то да, его "сбили".
  2. GREG68
    GREG68 Сегодня, 15:04
    +1
    Вот уже и до Калуги долетели. К Москве подбираются потихоньку...
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 15:14
      +1
      До Рязани уже долетали 2 мес назад, а это от Москвы не дальше Калуги.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:14
      +1
      На месте крушения сбитого российской ПВО беспилотника в лесу под Калугой была обнаружена осколочно-фугасная авиабомба.

      Информации, что отработала российская ПВО и о типе этого БПЛА не было. Много здесь непонятного, нет конкретики.
      1. kot423
        kot423 Сегодня, 15:37
        +5
        Цитата: frruc
        отработала российская ПВО и о типе этого БПЛА не было. Много здесь непонятного, нет конкретики.

        Брехня от автора статьи. Зацепился за дерево и упал на окраине. КП40.ру
        1. frruc
          frruc Сегодня, 15:49
          0
          kot423 ....Брехня от автора статьи. КП40.ру

          Это сайт издательского дома "КП- Калуга". Это все равно, что "ОБС- news"- Одна Бабушка Сказала, теперь вопросов нет.
          1. kot423
            kot423 Сегодня, 15:50
            0
            Цитата: frruc
            Это все равно, что "ОБС"- Одна Бабушка Сказала, теперь вопросов нет.

            Видео и фотки тоже от бабушки? Там несколько статей на эту тему.
            Пы. Сы. И да, из ракет поблизости только Ярсы в Козельске. Думаете их вместо ПВО использовали?
            1. Комментарий был удален.
              1. kot423
                kot423 Сегодня, 16:15
                0
                Цитата: frruc
                Вокруг Москвы- три кольца ПВО

                Три кольца противоракетной (читай от стратегических) обороны, это нечто другое и строилось учитывая реалии того времени ещё в СССР. Козельск к этому и относится, 60км от Калуги. Вокруг города ПВО, насколько мне известно, ещё год назад не было, были части связи и стройбата. Возможно сейчас зачешутся и панцири пригонят.
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:14
      +2
      Цитата: GREG68
      Вот уже и до Калуги долетели. К Москве подбираются потихоньку...

      Не факт что беспилотник был запущен с территории укростана!
      1. russ71
        russ71 Сегодня, 15:30
        +5
        С ОФАБ-100-120 ?
        Ну да они же в каждом оружейном магазине продаются! Да еще беспилотник нему в придачу!

        Интересно от куда же еще он мог вылететь?
        Может с Белоруссии?!
      2. ev23
        ev23 Сегодня, 15:48
        0
        походу вообще наши запустили, проверяя работу пво,а скорее всего рэб. пусков зур не было. ведь украинцы грозились пулять по Москве при первой возможности
    4. vova1910
      vova1910 Сегодня, 15:16
      -4
      Цитата: GREG68
      Вот уже и до Калуги долетели. К Москве подбираются потихоньку...

      А может это план такой у МО?
    5. frruc
      frruc Сегодня, 16:01
      0
      Как бы вот не применили китайский опыт и не запустили массово воздушные шары (АДА) с "нагрузкой" в сторону России с украины (польши, румынии). what
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 15:05
    0
    Нашему ПВО надо напрячься.Это не первый случай с БПЛА,да ещё с таким грузом.Как обстоят дела с нашими локаторами на базе ИЛ 76?Им вообще, постоянно надо висеть в воздухе.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:12
      +1
      Нашему ПВО надо напрячься.
      Кому то давно пора голову под напрячь, если конечно это еще возможно, а там и ПВО подтянется.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Александр 3
      .Как обстоят дела с нашими локаторами на базе ИЛ 76?Им вообще, постоянно надо висеть в воздухе.

      Да их у нас от силы штуки три на весь Союз.
      С недельеку в таком режиме повисят, на этом всё дежурство и закончится - ресурс, регламент, отказы...
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Александр 3
      ашему ПВО надо напрячься.Это не первый случай с БПЛА,да ещё с таким грузом.Как обстоят дела с нашими локаторами на базе ИЛ 76?
      Зачем? проще на высоте 40-50 метров на вышку с GSM антеннами или бывшие Радиоделе вышки поставить АФАР или что то похожее, и можно вполне себе закрыть подлеты к Москве. и проще и надежнее.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:07
    +5
    Он успел преодолеть около 650 километров от украинской границы и был сбит на расстоянии 150 километров от окраин российской столицы.
    Бомбу такого веса нес и соответствующий БПЛА, который пересек границу и пролетел 650 км. Дааа и сказать на это нечего, одни буквы.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:52
      -1
      Вы хотите сказать, что воздушные рубежи Родины на наиболее опасном направлении представляют собой решето дырявое?!
      А телевизор сообщает, что Российское ПВО (не имеющее аналогов в мире) самое передовое!
      Кому верить? request
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:08
    -1
    stop Пардон!
    Почему в Киеве ещё есть кому отдавать такие приказы? Может быть, там в Кремле побились об заклад: долетит-не долетит?
    Хорошо, что система ПВО обнаружила и смогла уничтожить без последствий...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:13
      +3
      Почему в Киеве ещё есть кому отдавать такие приказы?
      Потому что в Кремле не кому отдавать такие приказы.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:10
    -1
    была обнаружена осколочно-фугасная авиабомба. Вероятно, она не разорвалась.
    fool fool Капитан очевидность, а как она без взрывателя взорвется?
    При взрыве подобных бомб образуется воронка радиусом до пяти метров.
    На песчаных пляжах?
    Предположительно, украинский беспилотник нес бомбу в направлении Москвы.
    А почему не по Владивостоку? Они могут обидеться..... feel
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:14
      +1
      Почему без взрывателя. stop
      Потому что на фотке его нет. Бомбу подцепили а взрыватель забыли или пропили. fellow
      Так то фото носит иллюстрационный характер.
    2. Maverick1812
      Maverick1812 Сегодня, 15:27
      +2
      А кто сказал что на фото именно та самая боньба? Так, для антуража прилепили.
    3. Polyssenator
      Polyssenator Сегодня, 15:33
      0
      Не обидемся, не волнуйтесь
  9. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 15:11
    +2
    Путин обещал Зеленского не ликвидировать. Но Зеленский же не обещал не ликвидировать Путина. Скоро до Кремля долетит. Прям Путину в окно.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:26
      +1
      Путин обещал Зеленского не ликвидировать.
      Это надо быть в крайней степени или в неосведомленности или в неадекватности, может и то и другое.
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:12
    -1
    Неслабый беспилотник летел, снова Матиас Руст нас посетил, еще немного и справился бы с задачей.
    А если бы цели ему наметили поближе, все бы получилось?
    Надеюсь, кому-то из ответственных за противо-воздушную безопасность страны сидеть сегодня будет больно.
  11. starina
    starina Сегодня, 15:13
    0
    Ну-с ..засекаем время.
    Должен ведь кто-то нарисовать линию и вывалить кучку решительных протестов.
    Да-а..еще должно быть высочайшее распоряжение о недопустимости в дальнейшем свободного пролета беспилотников вглубь территории России.
    what
  12. Dave36
    Dave36 Сегодня, 15:15
    +3
    Дмитрий Анатольевич - Калуга нет? Это еще не красная линия?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:38
      -2
      Не долетел ведь, значит еще не красная.
  13. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:17
    +2
    Украинский дрон-диверсант был сбит суперсовременной системой ПВО "Калужский лесочек" По некоторым данным, предварительно, беспилотник шёл на предельно малой высоте, врезался в макушку одного из деревьев, получил повреждения и еще несколько сотен метров "бороздил" между стволов и веток, пока не рухнул на землю. Когда сама мать природа на русской стороне.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:26
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Украинский дрон-диверсант был сбит суперсовременной системой ПВО "Калужский лесочек"

      Опять Петров с Бошировым хулиганят. То вон самолет польского президента березой по крылу отоварили, теперь мирно летящий беспилотник... Фулиганье!
  14. james
    james Сегодня, 15:20
    +1
    "Вероятно, она не разорвалась" "удалось сбить вдали от жилых домов и объектов инфраструктуры, и взрыв не повлек за собой каких-либо разрушений и человеческих жертв."
    Школьница статью писала?
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:24
    -1
    Ого! Это что же за БПЛА такой? Байрак и одну с трудом подымет, и то, креплений под нее не имеется, но Байрак здоровый как лошадь, его б еще на подлете к границе срисовали
  16. PVV66
    PVV66 Сегодня, 15:25
    +1
    Ждем очередную воинственную речь от Дмитрия Анатольевича... А еще лучше вместо болтовни, военный ответ МО. И желательно по центрам принятия решения. Но мне кажется, что все опять обойдется красным фломастером.
  17. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 15:26
    +1
    Дерево это ПВО ? Так награждайте лесника . а не тех кто в опять в очередной раз все проспал.
  18. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 15:26
    0
    Еще одна "красная" линия?! Или не такая уж она и красная.....
  19. sub307
    sub307 Сегодня, 15:26
    -1
    Цитата: james
    Школьница статью писала?

    Отчего "школьница"....Есть и автор. и источник:"Автор:
    Максим Светлышев winked
    Wikipedia
    А вообще - пора уже "привыкнуть". Чего там в "хозяйстве"у Шойгу ещё окажется неготовым к СВО? С военкоматами "дров наломавшими с ограниченной мобилизацией вроде разобрались "со скрипом"...шшшш...- тихо, "всё идёт по плану". И ПВО у нас - "аналогов нет", это неважно, что беспилотники "made in saray"...уже традиционно залетают вглубь территории...главное - "аналогов нет"...и шшшш...молчать паникёры(!!!), сказано же - ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ!!! А кто усомнился - "инагент"...со всеми вытекающими.
    1. james
      james Сегодня, 15:29
      0
      Женский подход к написанию статьи связанной с оружием
  20. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:28
    0
    Предварительно ,опять стриж 141,врезался в дерево иди на минимальной высоте над лесом.Кто то явно провоцирует на ответный удар.Судя по фиаско с " шариком",ясно кто.Становится интереснее и интереснее.
  21. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:28
    +1
    Второй Стриж упал в Сумской области
  22. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:31
    +3
    Кто то говорил, из власть придержащих, что вот если будут удары в глубь России вот тогда мы уж "ответим так ответим"! Рязань, Калуга, Энгельс это нет? Не глубь России? Зачем тогда воздух сотрясать если всё будет без изменений?!
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 15:48
      +1
      ... Не долог час, когда по шахтам прилетит, по Москве, если врагу сошли с рук крейсер и стратеги, то уже трудно чему-то удивляться. Враг анонсировал удары по Москве, полосатые уже бы размотали в труху, любую угрожающею страну Вашингтону, а мы все играем в миротворцев, "не начинали ещё.."
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:03
      +1
      В политиках ценится умение обтекаемо высказываться.
      Глубь может быть под Рязанью, а может под Иркутском, кто ж его знает.
      Денацификация может быть взятие Киева с последующим выходом к Германской границе, а может быть Минск-3 с обещанием само_денацифицироваться и ближайшие пол-года не вступать в НАТО.
      Всюду прав политик, потому что он именно это и имел в виду, именно так и планировал, именно так и получилось.
  23. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 15:35
    0
    Он успел преодолеть около 650 километров от украинской границы и был сбит на расстоянии 150 километров от окраин российской столицы

    С чего решили, что от границы? Засекли, отслеживали? Если так, то почему сразу не сбили?
    Да и сбили-ли в итоге или сам грохнулся? В любом случае, такая "работа" ПВО однажды аукнется....
  24. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 15:35
    +1
    Ну, все ж идет по плану. Оснований для паники не имеется.
  25. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:37
    -3
    120 кило, а можно глянуть что за чудо беспилотник?
    а по факту зачем ему лететь из Украины?
    У нас границы дырка, куча беженцев с территории украины, и среди них есть 100% свидомые.
    Через границу перевезли в разобранном виде беспилотник, боеприпас найти не сложно, и можно прям с территории соседнего дома запускать по кремлю или куда там
  26. Василий Крылов
    Василий Крылов Сегодня, 15:38
    -2
    То что это произошло ,не вызывает удивление,а вызывает вопрос ,почему это произошло возле Калуги а не в небе Украины .Лучшая в мире ПВО ,ау .С уважением .Крылов.
  27. agoran
    agoran Сегодня, 15:39
    +1
    "Colonelcassad
    Разбившийся в Сумской области БПЛА"Стриж". По всей видимости, запускался вчера вместе с тем, который разбился в лесу под Калугой."
    Шумеры, как видимо не знают, что такое МДВ (для тех кто не в теме, механизм дальнего взведения).
  28. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:41
    -1
    Цитата: Василий Крылов
    Лучшая в мире ПВО

    потому что ПВО затачивалось под массовый авианалет всего чего только можно и уж ни как против мелких единичных БПЛА
    Времена меняются..........
  29. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:45
    0
    по ходу надо МО уже давно напрячься, война идет полным ходом...
    1. штурм
      штурм Сегодня, 16:12
      -1
      Цитата: Alex242
      по ходу надо МО уже давно напрячься, война идет полным ходом...


      Тут похоже пока по кремлю аналогичная болванка не прилетит никто в МО "ускоряющего пендаля" не получит.....
  30. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:52
    -1
    Цитата: Trapp1st
    Почему в Киеве ещё есть кому отдавать такие приказы?
    Потому что в Кремле не кому отдавать такие приказы.

    интересно, им надо ( в данное время ) кого слушать ? кроме американцев....
  31. МЮД
    МЮД Сегодня, 15:53
    0
    Не летел он на Москву, под Калугой расположена бригада РВСН, рассчитывали на более впечатляющий эффект. А объект оказался прикрыт, поэтому и было уничтожение.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 15:59
      0
      Ну да, и шумерский БПЛА упал и ФАБ-100 не сработала.
  32. штурм
    штурм Сегодня, 16:08
    0
    [quote=kot423][quote=frruc]Это все равно, что "ОБС"- Одна Бабушка Сказала, теперь вопросов нет.

    из ракет поблизости только Ярсы в Козельске. Думаете их вместо ПВО использовали?[/quote]
    Каждый позиционный район РВСН охраняется ПВО, вот на него похоже беспилотник и налетел....
  33. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 16:11
    0
    Запад уверен в победе орков, и это только начало, полетов в глубину будет больше. Нам системы ПВО надо как пирожки делать иначе не прикрыть, даже Москву. На упреждение к сожалению нет возможностей действовать., опять упирается в отсутствие автоматизированных систем управления, нет сети, а разрозненность комплексов (каждый отвечает за свой обьек охранения) приводит к брешам через которые и летают беспилотники. Жизнь заставит родить что то уникальное, даже то что есть у нас сейчас нигде в мире нет, но если не слушать рекламу, тот же железный купол, на самом дырявый, учитывая фору, в виде ограниченности секторов от куда палестинцы пуляют нурсы.