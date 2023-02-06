После посещения президентом США Джо Байденом Польши Варшава просит Вашингтон предоставить ей больше оружия взамен поставленного Украине. Польские власти считают, что восточный фланг Североатлантического альянса, куда входит и Польша, нуждается в усилении.
Об этом в эфире польского телеканала TVN заявил Марчин Пшидач,занимающий в президентской канцелярии должность главы Бюро международной политики.
Чиновник считает, что военное присутствие Соединенных Штатов в Польше и военно-техническое сотрудничество двух стран должны быть усилены. Кроме того, по мнению польского должностного лица, американцам следует ускорить поставки вооружений в его страну, а их объемы следует увеличить.
Пшидач отметил, что Варшава в значительной степени ослабила обороноспособность своего государства, отправив на Украину значительное количество военной помощи. Теперь же, считает чиновник, Польша остро нуждается в восполнении собственного арсенала. Ей требуется столько оружия, чтобы, по его словам, каждый житель страны чувствовал себя в безопасности.
Мы ждем ускорения приобретения вооружения
- заявил Пшидач.
Предполагается, что в этом году правительство Польши выделит на оборонные нужды рекордный объем средств.
Ранее в Вашингтоне заявили, что намерены передать ВСУ 31 танк Abrams. При этом американский президент Джо Байден подчеркнул, что американская бронетехника очень сложна в эксплуатации и обслуживании.