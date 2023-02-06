Военное обозрение
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Варшава просит Вашингтон предоставить ей больше оружия взамен поставленного Украине

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Варшава просит Вашингтон предоставить ей больше оружия взамен поставленного Украине

После посещения президентом США Джо Байденом Польши Варшава просит Вашингтон предоставить ей больше оружия взамен поставленного Украине. Польские власти считают, что восточный фланг Североатлантического альянса, куда входит и Польша, нуждается в усилении.


Об этом в эфире польского телеканала TVN заявил Марчин Пшидач,занимающий в президентской канцелярии должность главы Бюро международной политики.

Чиновник считает, что военное присутствие Соединенных Штатов в Польше и военно-техническое сотрудничество двух стран должны быть усилены. Кроме того, по мнению польского должностного лица, американцам следует ускорить поставки вооружений в его страну, а их объемы следует увеличить.

Пшидач отметил, что Варшава в значительной степени ослабила обороноспособность своего государства, отправив на Украину значительное количество военной помощи. Теперь же, считает чиновник, Польша остро нуждается в восполнении собственного арсенала. Ей требуется столько оружия, чтобы, по его словам, каждый житель страны чувствовал себя в безопасности.

Мы ждем ускорения приобретения вооружения

- заявил Пшидач.

Предполагается, что в этом году правительство Польши выделит на оборонные нужды рекордный объем средств.

Ранее в Вашингтоне заявили, что намерены передать ВСУ 31 танк Abrams. При этом американский президент Джо Байден подчеркнул, что американская бронетехника очень сложна в эксплуатации и обслуживании.
Использованы фотографии:
соцсети/Biuro Polityki Międzynarodowej
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:02
    +1
    Варшава просит Вашингтон предоставить ей больше оружия
    А Польша на свои закупает американское и южнокорейское оружие или ЕС помогает дотациями?
    Мы ждем ускорения приобретения вооружения
    Ну эти пока еще не требуют, хотя не исключено, что скоро потеснив Германию и добавив своего"величия" начнут вести себя как украинцы.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: rotmistr60
      А Польша на свои закупает американское и южнокорейское оружие или ЕС помогает дотациями?

      Там изначально по разному договаривались, но типа Польша отдает старье в/на 404, а Германия им поставляет новые, но потом Ляхи запросили контрибуций, за ВМВ, и Германцы их отправили к США, за оружием.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:06
    0
    Интересно - что они имеют ввиду под термином предоставить? А то это остро напоминает бессмертное из "Зелёного фургона":

    Просю выдать во временное пользование бутыль самогону.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:10
      +1
      поляки именно такой смысл и вкладывают в свои требования. поляки= оффициально принятые в Еуропу свидомые. пора бы это понять. потому они с каклосвидомитами и похожи в своих требованиях. и наглости - тоже.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 16:23
        0
        Цитата: Nexcom
        поляки= оффициально принятые в Еуропу свидомые. пора бы это понять

        Поэтому их место в резервации , как и индейцев ! РФ , это не СССР . А посему пшеков на Колыму - золото для РФ добывать! wassat
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:12
    0
    Байден подчеркнул, что американская бронетехника очень сложна в эксплуатации и обслуживании.
    Шумеров априори считают глупее nендосов?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:19
      0
      дык они ж в основной своей массе - селюки. американцы правильно так думают.

      зы нет ну американцы забыли что у них самих есть реднеки..... Коттон-ай-джо...
    2. lubesky
      lubesky Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Шумеров априори считают глупее nендосов?

      Конечно глупее, они копали море, а эти тупо понаехали к индейцам с уже готовой Атлантикой
  4. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 15:20
    0
    Они это вооружение будут переправлять Берегу Свидомой Кости... А, стоп.. Они ж и так это делают wassat
    Ну, значит ждут пока остальная Европа разоружится, чтобы потом диктовать условия angry
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:50
    0
    Дак Зе первый просил!
    Какие такие поляки-шмуляки разные? Все надо давать на Украину, и поляков тоже.