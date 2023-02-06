Двое прибывших в Германию учиться управлять танками Leopard солдат ВСУ попросили политического убежища

Интересное событие произошло на немецком полигоне Эккернфёрде, где началась подготовка украинских военнослужащих к эксплуатации танков немецкого производства Leopard2. Двое украинских танкистов обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает газета The Financial Times.
По утверждению издания, украинские военнослужащие вместо того, чтобы учиться управлять танками немецкого производства, решили попросить у Берлина спасения. Они заявили, что не хотят погибать в «бессмысленном конфликте».
Украинские военные также высказались по поводу поставок оружия киевскому режиму. Они считают, что передача западных вооружений не будет способствовать победе Киева, а приведет только к росту жертв среди и военных, и мирного населения.
Можно предположить, что в обозримом будущем таких случаев будет все больше. Если раньше украинские призывники, спасаясь от мобилизации, пытались нелегально пересекать границы с Польшей, Румынией или Венгрией, то сейчас они будут всеми силами стараться попасть на обучение в учебные центры европейских государств. Ведь там можно будет из казармы сбежать и обратиться за политическим убежищем, связаться с местными правозащитниками – вариантов, на самом деле, довольно много.
Интересно, что украинское командование не предусмотрело данный вариант развития событий. Но первые военнослужащие ВСУ уже подали подобный пример, и далее у них появятся последователи, в этом можно даже не сомневаться.