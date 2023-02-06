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Двое прибывших в Германию учиться управлять танками Leopard солдат ВСУ попросили политического убежища

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Двое прибывших в Германию учиться управлять танками Leopard солдат ВСУ попросили политического убежища

Интересное событие произошло на немецком полигоне Эккернфёрде, где началась подготовка украинских военнослужащих к эксплуатации танков немецкого производства Leopard2. Двое украинских танкистов обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает газета The Financial Times.


По утверждению издания, украинские военнослужащие вместо того, чтобы учиться управлять танками немецкого производства, решили попросить у Берлина спасения. Они заявили, что не хотят погибать в «бессмысленном конфликте».

Украинские военные также высказались по поводу поставок оружия киевскому режиму. Они считают, что передача западных вооружений не будет способствовать победе Киева, а приведет только к росту жертв среди и военных, и мирного населения.

Можно предположить, что в обозримом будущем таких случаев будет все больше. Если раньше украинские призывники, спасаясь от мобилизации, пытались нелегально пересекать границы с Польшей, Румынией или Венгрией, то сейчас они будут всеми силами стараться попасть на обучение в учебные центры европейских государств. Ведь там можно будет из казармы сбежать и обратиться за политическим убежищем, связаться с местными правозащитниками – вариантов, на самом деле, довольно много.

Интересно, что украинское командование не предусмотрело данный вариант развития событий. Но первые военнослужащие ВСУ уже подали подобный пример, и далее у них появятся последователи, в этом можно даже не сомневаться.
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43 комментария
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  1. VicVic
    VicVic Сегодня, 15:04
    +7
    Какие добрые вести. Лиха беда началом.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:18
      0
      Коли так дело пошло, то пущай все ,, осваивают танки,, Кому то повезёт и с Абрамсами.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:24
        +7
        Двое украинских танкистов обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении политического убежища

        Агась, прям вот сейчас немцы им его разогнались предоставлять. Сказано на убой- значит на убой. А будут хрюкать - люки заварят laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:32
          +1
          ага, и сидушки в танке гвоздями утыкають... lol
        2. Аргон
          Аргон Сегодня, 15:43
          0
          Тоже подумалось, а чё это они к ним подались?! А ну да , они то думают, что зеля из гонит на убой ... lol
        3. Замира
          Замира Сегодня, 16:04
          0
          Цитата: Чёрный
          прям вот сейчас немцы им его разогнались предоставлять.

          К немцам обращаться было глупо, конечно.
          Им, дуракам, надо было сразу в российское посольство идти.
          А теперь их просто дезертирами могут объявить.
  2. starina
    starina Сегодня, 15:07
    +4
    Убежище предоставят. В Угледаре.
    Какие идиоты fool
    Пысы. Германия оккупированная США страна. В Турции попросить залечь на дно логично было бы,но в Германии ???
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:33
      0
      у турков землетрясение - им счас не до того, не до беженцов.
    2. ГИС
      ГИС Сегодня, 15:51
      0
      сами себя представьте на их месте...хоть какаято попытка "соскочить"
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:07
    +5
    По утверждению издания, украинские военнослужащие вместо того, чтобы учиться управлять танками немецкого производства, решили попросить у Берлина спасения.

    Берлин выдаст этих военнослужащих киевской хунте, но политического убежища не предоставит. Ну а что будет с этими военнослужащими, можно догадаться.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:34
      0
      выдадут кулемет и прикуют цепью к столбу.
    2. ГИС
      ГИС Сегодня, 15:53
      +1
      наиболее вероятный вариант развития событий- так сказать "чтобы остальным неповадно было"...мужиков жаль...
      если только газеты немецкие не поднимут новость в топ, то "закопают" перебежчиков...
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:08
    0
    Убежище будет им в бомбоубежище Бахмута wassat
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:09
    +1
    Наверняка потребуется модернизация танка "Леопард" с расширением люков до размера "беременного" танкиста. wassat
    1. Flyter
      Flyter Сегодня, 15:28
      0
      Это инновационная разработка украинского ВПК.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:35
        0
        Капец. Как они в люки с таким пузаном пролазят??? Не ну внутрь то их пропихнуть снаружи, а вот как обратно?
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 15:44
          +2
          А обратно только к Бандере прямиком.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 15:52
            0
            А вот к Бандере в ад - завсегда пожалуйста. Прямиком.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Дилетант
      расширением люков до размера "беременного" танкиста.

      Это ненадолго, через пару неделек от беготни по полям от живота ничего не останется.
      И при том что там по 5 000 Ккал в сутки съедается.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:10
    -1
    Свернут свои миссии за бугром и будут готовить на границе в прямом смысле...., поставят палатки на КСП чтоб не попасть под Искандер. Днем побегали по полям, а на ночь на нейтральную полосу...., только чур нужникик на своей территории.
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:11
    0
    Англичане приехавших к ним на обучение укровоенов из казарм предусмотрительно не выпускают. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:37
      +2
      А ежели к бабам аглицким в самоход хлопчики сподобятся?? Или аглицкие бабы свидомитам не дають принципиально??? Вроде ж союзники?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:48
        0
        свидомитам не дають принципиально?
        Не дають, как и обучавшимся там ранее ливийцам. Поэтому , во избежание излишней (уголовно наказуемой) настойчивости обучаемых в этом вопросе, их и не выпускают. Опыт с ливийцами научил.
      2. kit88
        kit88 Сегодня, 16:12
        0
        Говорят пошли такие в самоход, сняли девок на углу на ломаном английском, а те меж собой по-украински ....
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:11
    +4
    Двое украинских танкистов обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении политического убежища
    Какой ловкий финт ушами. Понятно, что не прокатит, но попытка хорошая. Хотя... если эта парочка срочно поженится, то шансы стать бюргерами резко повысятся...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:40
      +1
      как бы их не заставили там прилюдно своими толерантными отношениями заняться.. . так сказать подтвердить при всех право на убежище. wassat
    2. Карат
      Карат Сегодня, 15:45
      0
      Цитата: nik-mazur
      Понятно, что не прокатит, но попытка хорошая.


      Почему не прокатит? Шансы 50 на 50. Немцы сердобольные. Арабов вон от войны сколько приютили. И за этими дело не станет.
  9. maiman61
    maiman61 Сегодня, 15:16
    +2
    Ух! Молодцы! Ведь слоненку ясно, что леопарды кинут в самое пекло, а там выжить шансов нет!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:23
      0
      maiman61 .......ясно, что леопарды кинут в самое пекло, а там выжить шансов нет!

      При появлении "Леопардов" на твд, на них будет объявлена самая настоящая охота, это понятно. Тут можно посоветовать этим танкистам держать люки танка открытыми или бежать от них подальше.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 15:43
        +1
        Цитата: frruc
        Тут можно посоветовать этим танкистам держать люки танка открытыми или бежать от них подальше.


        А можно развернуть башню стволом назад и катить в плен.
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 15:17
    +2
    Ну молодцы ребята! Так держать. Сколько можно позволять собой манипулировать и позволять себя убивать?
  11. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 15:19
    +1
    Шаг1- вступи в танковые войска, шаг2-доедь до Ниметчинны, шаг3- требуй политического убежища. По итогу- платить нигде не надо, виза не нужна, бац, и ты в Европах
  12. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:19
    0
    первые военнослужащие ВСУ уже подали подобный пример, и далее у них появятся последователи, в этом можно даже не сомневаться

    Как у нас говорят: - Дурной пример заразителен! laughing
    Сейчас многие ему последуют. Если получат политическое убежище, значит спасены! laughing
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:22
    0
    Двое украинских танкистов обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении политического убежища.
    Ну, учитывая комплекцию "учеников" понять их можно... request
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:28
    +4
    Злорадствовать на эту тему нельзя. Люди против своей воли, силой попадают в всу. Они хотят выжить и избежать смерти за интересы коллективного запада. Надеюсь с той стороны найдутся те, кто не даст этим людям попасть на бойню. Лучше в Россию бы уходили переждать этот конфликт.
  15. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 15:28
    +1
    Не думаю что мясу будут давать это убежище! У этого мясо есть своя функция.. быть убитым.
  16. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 15:30
    +6
    Глупо! Выдадут их Окраине. Не те времена. Отучились бы, в танк и за линию фронта с белым флагом. Еще и бабла подняли бы....
  17. svp67
    svp67 Сегодня, 15:43
    0
    Но первые военнослужащие ВСУ уже подали подобный пример, и далее у них появятся последователи, в этом можно даже не сомневаться.
    Но это при условии, что им действительно его предоставят.
    А так, то знаковое событие. На переподготовку направляли уже опытные, повоевавшие экипажи и тут такой "фортель"
  18. topol717
    topol717 Сегодня, 15:46
    +1
    Тем кому откажу, у тех будет возможность развернуть пушку назад и приехать к нам, сделать так сказать подарок. Поменять новенький леопард на свою жизнь.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 16:03
      0
      Не уверен, что это просто. Или свои заптурят или "коммисар" в экипаже окажется. Ну и наши могут не разобраться в пылу.
      А так-то конечно классный вариант.
  19. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:58
    0
    Как же так, фатерлянд им со всей душой - и танки, и соляру, и обучения, а они -убежища?
    Да ведь танк - лучшее убежище, еше и мобильное.
    Можно на танке забрать весь шнапс в ближайшем супермаркете, и полиция тебе ничего не сделает - ведь ты же в танке, и защищаешь европейские ценности!
  20. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:02
    0
    Интересное событие произошло на немецком полигоне Эккернфёрде, где началась подготовка украинских военнослужащих к эксплуатации танков немецкого производства Leopard2. Двое украинских танкистов обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает газета The Financial Times.

    хорошее начало, ( на фото бойцы похожие на Штепселя и Торопуньку )....
  21. Адрей
    Адрей Сегодня, 16:03
    +1
    Прецедент действительно очень интересный laughing. Вот подставили дойчей, так подставили!
    Какое решение им теперь принять? Выдать Украине? Так там трибунал и штрафбат в лучшем случае. Считай на убой отправят. Не по европейски как то совсем, могут не понять еврососеди.
    Удовлетворить просьбу? После такого примера, обученных у себя (и не только) украинцевойнов, воевать в краину уже не выпихнешь.