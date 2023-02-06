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Транспортное управление США произвело погрузку предназначенных для Украины БМП Bradley на морской транспорт

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Транспортное управление США произвело погрузку предназначенных для Украины БМП Bradley на морской транспорт

Соединенные Штаты отправили на Украину очередную партию бронетехники, БМП Bradley будут доставлены в Европу морским транспортом. Об этом сообщает пресс-служба транспортного управления США, занимающегося перевозками в интересах американских вооруженных сил.


Партия боевых машин пехоты общим количеством свыше 60 единиц была погружена на борт транспортного судна в порту Чарлстона в Северной Королине. Судно проследует в Европу, где в порту, скорей всего Нидерландов, будет произведена разгрузка. Далее технику железнодорожным путем доставят на территорию Польши, а оттуда уже на Украину. Сроки пока не сообщаются.

Солдаты загружают партию американских БМП на корабль в порту Чарлстона, что в Северной Каролине. Отправки этой военной техники происходит в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на 2,85 миллиарда долларов, которая была объявлена в начале этого года

- сообщили в пресс-службе.

Судя по фото, вся техника доставляется без вооружения, на БМП отсутствуют автоматические пушки M242 Bushmaster калибра 25 мм, спаренный 7,62 мм пулемет и установки противотанковых ракет TOW. Вероятней всего, вооружение будет установлено перед отправкой бронетехники непосредственно на Украину.

Ранее в Пентагоне заявили, что все обещанные Киеву БМП Bradley будут поставлены на Украину в "ближайшее время". Пока же, хотя техника еще не поступила, в ВСУ уже начали формировать под нее подразделения, одновременно на территории Германии ведется обучение экипажей на американские БМП. Подготовка началась на базе общевойсковой подготовки в Графенвере в Баварии.
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24 комментария
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:05
    +5
    У нас есть эти супер крутые новые тихие подлодки? Если есть почему такие транспорты не топят?
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:11
      -1
      Потому что они затем затопят наш какой-нибудь сухогруз или танкер.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:17
        +5
        Эта отмазка уже не работает после подрыва СП. Так что именно правильно будет им налететь на дрейфующую мину
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:19
        +1
        Sunk them all. Топи их всех.
        Коробку надо минировать диверсантам-подводникам прямо в порту Чарльстон. Лучше использовать американские мины.
      3. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:21
        +2
        Готовят укровермахт к последнему свинячьему рывку....
      4. Дед Мозай
        Дед Мозай Сегодня, 15:35
        0
        Штаты размотали Северный Поток, мы потопили за это хоть что-то?
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 16:05
          0
          Цитата: Дед Мозай
          Штаты размотали Северный Поток, мы потопили за это хоть что-то?

          Весной прошлого года Баширов и Петров размотали газосжижающий терминал на берегу Атлантики. Но это не точно, может быть совпадением.
      5. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 15:39
        +1
        Цитата: SwR9
        Потому что они затем затопят наш какой-нибудь сухогруз или танкер.

        Мы можем натворить им бед намного больше.
        США - в другом полушарии. И до рынков сбыта они добираются в основном морями и океанами. Да и природные ресурсы в Америку кораблями везут.
        А ну как мы всё амерское топить начнём?
        Почём тогда бакс будет? В смысле - копеек? wink
      6. fif21
        fif21 Сегодня, 15:58
        0
        Цитата: SwR9
        Потому что они затем затопят наш какой-нибудь сухогруз или танкер.

        Кто ? Матрасники? Эти имбицилы ? Фашингтон должен быть разрушен !
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 15:18
      +6
      Да. Варшавянки. И даже без торпеды можно обойтись. Морская мини. "Случайно" всплывшая прямо перед носом транспорта.
      После диверсий на Северном потоке 2 ничего не мешает алаверды.
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: Incvizitor
      У нас есть эти супер крутые новые тихие подлодки? Если есть почему такие транспорты не топят?

      Там же написано, что все железки плывут без оружия, без пушек и пулеметов, и снарядов там тоже нет.
      Ну и пока оно не передано ВУС, оно еще принадлежит НАТО. Хотите войну с НАТО?
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:06
    +2
    Вспоминается песня про погибших лошадей, которых везли кораблем Глория на войну...
    Тыща лошадей, подков четыре тыщи счастья никому не принесли
    Мина кораблю пробила днище далеко далёко от земли....
    К чему бы?
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:06
    +3
    Тоже думаю, что транспорт легитимная военная цель. Топить нахрен и выражать обеспокоенность эскалацией.
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 15:20
      +1
      В 17-18 веках многие желающие подзаработать "джентльмены удачи" могли получить из рук английской, кстати, королевы официальную каперскую грамоту и запросто топить любые суда, оказывающие военную и иную помощь той-же Испании. В начале 20 века и немного позже, рейдерым воюющих сторон останавливали морские транспорты других государств, даже официально не участвующих в войне и проведя досмотр груза, либо оставляли там "призовую" команду, перегоняя судно в нейтральный порт, либо пускали судно с грузом на дно.
      Интересно, эти положения отменены?
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 15:16
    +1
    На основании чего топить? У нас что с украинцами или ещё с кем война? Бить надо по жд на границе со всей пролетарской ненавистью.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:19
    0
    вся техника доставляется без вооружения, на БМП отсутствуют автоматические пушки M242 Bushmaster калибра 25 мм, спаренный 7,62 мм пулемет и установки противотанковых ракет TOW.
    Нидерландцы или поляки умелые, на ходу пушки рвут?... request
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:31
    -3
    Как вы собрались его топить? Это судно по вашему не защищено конвоем с противолодочными и пво средствами? laughing
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:33
    -3
    На встречном курсе попадется какой-нибудь ночью "айсберг". Ну не разошлись в океане, бывает.
  8. Strannik_GO
    Strannik_GO Сегодня, 15:34
    -1
    "Морское ЧВК", а по сути "рейдеры 21 века ...
  9. штурм
    штурм Сегодня, 15:47
    0
    И вдруг этот транспорт неожиданно взорвался в Балтийском море, прямо как СП-1 и СП-2.
    Там же полно всяких мин ещё со второй мировой....
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:54
    0
    Партия боевых машин пехоты общим количеством свыше 60 единиц была погружена на борт транспортного судна в порту Чарлстона в Северной Королине. Судно проследует в Европу, где в порту, скорей всего Нидерландов, будет произведена разгрузка. Далее технику железнодорожным путем доставят на территорию Польши, а оттуда уже на Украину. Сроки пока не сообщаются.

    через стоит ожидать на полях сражений......
  11. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: Романенко
    В 17-18 веках многие желающие подзаработать "джентльмены удачи" могли получить из рук английской, кстати, королевы официальную каперскую грамоту и запросто топить любые суда, оказывающие военную и иную помощь той-же Испании. В начале 20 века и немного позже, рейдерым воюющих сторон останавливали морские транспорты других государств, даже официально не участвующих в войне и проведя досмотр груза, либо оставляли там "призовую" команду, перегоняя судно в нейтральный порт, либо пускали судно с грузом на дно.
    Интересно, эти положения отменены?

    наверное с поправкой - только для англичан....
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:06
    0
    Eine sehr gute Gelegenheit, ein wenig "Schiffe-Versenken" zu spielen;
    wenn nicht JETZT wann dann!?! am
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:18
    0
    Где то в середине Атлантики их должен ждать идеальный шторм...