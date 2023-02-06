Транспортное управление США произвело погрузку предназначенных для Украины БМП Bradley на морской транспорт

Солдаты загружают партию американских БМП на корабль в порту Чарлстона, что в Северной Каролине. Отправки этой военной техники происходит в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на 2,85 миллиарда долларов, которая была объявлена в начале этого года

Соединенные Штаты отправили на Украину очередную партию бронетехники, БМП Bradley будут доставлены в Европу морским транспортом. Об этом сообщает пресс-служба транспортного управления США, занимающегося перевозками в интересах американских вооруженных сил.Партия боевых машин пехоты общим количеством свыше 60 единиц была погружена на борт транспортного судна в порту Чарлстона в Северной Королине. Судно проследует в Европу, где в порту, скорей всего Нидерландов, будет произведена разгрузка. Далее технику железнодорожным путем доставят на территорию Польши, а оттуда уже на Украину. Сроки пока не сообщаются.- сообщили в пресс-службе.Судя по фото, вся техника доставляется без вооружения, на БМП отсутствуют автоматические пушки M242 Bushmaster калибра 25 мм, спаренный 7,62 мм пулемет и установки противотанковых ракет TOW. Вероятней всего, вооружение будет установлено перед отправкой бронетехники непосредственно на Украину.Ранее в Пентагоне заявили, что все обещанные Киеву БМП Bradley будут поставлены на Украину в "ближайшее время". Пока же, хотя техника еще не поступила, в ВСУ уже начали формировать под нее подразделения, одновременно на территории Германии ведется обучение экипажей на американские БМП. Подготовка началась на базе общевойсковой подготовки в Графенвере в Баварии.