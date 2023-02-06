В ЕС планируют организовать визит Зеленского на предстоящий саммит в Брюсселе

Украинский президент может посетить саммит ЕС, который состоится на этой неделе. По крайней мере некоторые европейские лидеры пытаются организовать визит Зеленского в Брюссель, о чем пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
В статье говорится, что президент Украины может стать гостем на самом саммите и, вероятно, затем выступит на заседании Европарламента. При этом в издании подчеркивают, что если вышеупомянутая зарубежная поездка состоится, то она для Зеленского станет второй с момента начала российской СВО.
В данном случае не будет лишним напомнить о первой «командировке» украинского лидера. 21 декабря прошлого года Зеленский посетил США, где после переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом выступил перед Конгрессом.
Стоит отметить, что речь «главного защитника демократии» тогда произвела впечатление на американских парламентариев. В итоге, Зеленский сумел выпросить не только очередной солидный транш, но и ЗРК «Patriot», поставок которых украинские власти не могли добиться с самого начала конфликта с Россией.
Похоже на то, что в Вашингтоне решили попытаться провернуть вышеупомянутый «трюк» повторно. В связи с чем, проамериканские элиты пытаются организовать выступление Зеленского уже в Европарламенте, где сегодня, несмотря на то, что вопрос с поставками танков Киеву уже решен, все еще есть противники подобной помощи.
Кроме того, возможно новая «пламенная» речь Зеленского «растрогает» европейцев, которые в будущем станут более сговорчивыми в плане поставок истребителей и дальнобойных ракет. Ведь, уже ни для кого не секрет, что танки являются лишь «первой ласточкой».