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В ЕС планируют организовать визит Зеленского на предстоящий саммит в Брюсселе

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В ЕС планируют организовать визит Зеленского на предстоящий саммит в Брюсселе

Украинский президент может посетить саммит ЕС, который состоится на этой неделе. По крайней мере некоторые европейские лидеры пытаются организовать визит Зеленского в Брюссель, о чем пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.


В статье говорится, что президент Украины может стать гостем на самом саммите и, вероятно, затем выступит на заседании Европарламента. При этом в издании подчеркивают, что если вышеупомянутая зарубежная поездка состоится, то она для Зеленского станет второй с момента начала российской СВО.

В данном случае не будет лишним напомнить о первой «командировке» украинского лидера. 21 декабря прошлого года Зеленский посетил США, где после переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом выступил перед Конгрессом.

Стоит отметить, что речь «главного защитника демократии» тогда произвела впечатление на американских парламентариев. В итоге, Зеленский сумел выпросить не только очередной солидный транш, но и ЗРК «Patriot», поставок которых украинские власти не могли добиться с самого начала конфликта с Россией.

Похоже на то, что в Вашингтоне решили попытаться провернуть вышеупомянутый «трюк» повторно. В связи с чем, проамериканские элиты пытаются организовать выступление Зеленского уже в Европарламенте, где сегодня, несмотря на то, что вопрос с поставками танков Киеву уже решен, все еще есть противники подобной помощи.

Кроме того, возможно новая «пламенная» речь Зеленского «растрогает» европейцев, которые в будущем станут более сговорчивыми в плане поставок истребителей и дальнобойных ракет. Ведь, уже ни для кого не секрет, что танки являются лишь «первой ласточкой».
Автор:
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13 комментариев
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  1. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:43
    +2
    В итоге, Зеленский сумел выпросить не только очередной солидный транш, но и ЗРК «Patriot»
    Сдается мне, что это не заслуга зелебобика.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:44
      +3
      Опят безродное ничтожество поедет вымаливать подачки для своего режима
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:56
        +1
        В ЕС планируют организовать визит Зеленского на предстоящий саммит в Брюсселе

        Это всё-таки не сам Брюссель придумал, а происходит с подачи пиар-компании самого Зеленского и его америанских кураторов по раскошеливанию ЕС на войну нацистского киевского режима Кровавого клоуна с русскими и с Россией.

      2. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 15:58
        +1
        некоторые европейские лидеры пытаются организовать визит Зеленского в Брюссель

        Надо проститься новым фюрером , и произнести пламенные речи на его похоронах .
        президент Украины выступит на заседании Европарламента

        Слово предоставят виновнику торжества и торжественно проводят в последний путь .
        Как надоело это лицемерие , все всё прекрасно понимают . Агония киевского режима уже видна даже последним тупоголовым , трупные пятна не скрыть под футболкой цвета хаки .
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:50
      +3
      Цитата: Tagan
      Сдается мне, что это не заслуга зелебобика.

      Что было поручено, то и выпросил.
      Актёр - не сценарист.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:25
      0
      Зеля очень хочет стать Изей. Ну прям из кожи вон лезет. Да свой он еврей, свой . Примите уже его в свой "круглый стол".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:46
    +3
    Походу, начали расписывать гастрольный тур...., правда билеты на концерты не всем по карману, да и репертуар не к каждому двору.....
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 15:49
      +1
      тур может быть даже и "финальный"...
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 15:53
    +1
    Интересно какую речь написали в США,что бы всех разжалобить?Услышим ,и наверно сами ужаснёмся от их вранья.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:53
    +2
    Надо поработать над лицом - максимальная небритость, мешки под глазами, плюс растянутая футболка...
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:02
      +2
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Надо поработать над лицом - максимальная небритость, мешки под глазами, плюс растянутая футболка...


      Ну тогда и белое пятно под носом от кокса для завершения образа.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:59
    0
    – Нехорошо вы поступаете, Швейк, – сказал фельдкурат. – Гость в дом – Бог в дом. В старые времена на пирах заставляли шутов-уродов увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:09
    +1
    "Keine Haare am Sack, aber im Bordell drängeln..."

    Eine sehr gute Gelegenheit, diesen EU/US-Schwanzlutscher
    endlich abzuservieren...!!!
    Wieviel zahlt "Wagner" für den Kopf dieser kleinen, faschistischen Ratte...?!?