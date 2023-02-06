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Советник главы офиса Зеленского заявил, что украинские власти не согласятся даже на временное перемирие

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Советник главы офиса Зеленского заявил, что украинские власти не согласятся даже на временное перемирие

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия в вооруженном конфликте на Украине. По словам украинского чиновника, любое перемирие неизбежно повлечет за собой новый этап боевых действий.


Подоляк заявил, что любые уступки являются капитуляцией, и украинские власти приложат все усилия, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить этого.

По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, президент США Джо Байден ранее поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли к ведению переговоров стороны вооруженного конфликта на Украине. Ссылаясь на неназванные источники, газета сообщала, что власти США предлагали украинскому правительству заключить мирное соглашение с Россией в обмен на отказ от более 20% территории, однако ни Москву ни Киев не устроили предложенные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии опроверг опубликованную западными СМИ информацию о том, что власти США якобы предлагали вариант соглашений, согласно которому предполагалось заключение мира в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.

Украинское правительство давно показало свою абсолютную недоговороспособность. Заключенные ранее в Минске между властями ЛДНР и Украины при условии гарантий со стороны лидеров России, Германии и Франции соглашения максимально саботировались украинской стороной, не выполнившей ни одного пункта.

Впоследствии экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признали, что истинной целью Минских соглашений было предоставление Украине времени, необходимого для усиления своих вооруженных сил в преддверии полномасштабного вооруженного конфликта.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:51
    +2
    Это он зря так "петушится", не таких властителей полосатые за одну ночь меняли....., у турок и казахов бы поинтересовались, да видать и майдан свой ничему не научил, думают, что бессмертные....., ну-ну...., как правило, свои же ближайшие союзники и топят в проруби....
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:57
      +5
      А что они решают?......Как хозяева скажут - так и бегом исполнять побегут.
      Ссылаясь на неназванные источники, газета сообщала, что власти США предлагали украинскому правительству заключить мирное соглашение с Россией в обмен на отказ от более 20% территории,
      Уверен, что это фейк. Американцам сейчас эти переговоры не нужны.....Не посмеет зеля со своими подельниками ослушаться. А если всё же это произойдёт - то это будет последнее, что он сделает в своей никчёмной жизни...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:20
        +1
        Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия в вооруженном конфликте на Украине. По словам украинского чиновника, любое перемирие неизбежно повлечет за собой новый этап боевых действий.

        Подоляк прекрасно знает, что американцам нужна именно ВСЯ Украина - до границ 1991 года - и далее за них в Россию! И что США, сидя в БЕЗОПАСНОСТИ за лужей, ни на какой КАПИТУЛЯЦИИ Украины или России в данном локальном конфликте НЕ сами ОСТАНОВЯТСЯ!
      2. frruc
        frruc Сегодня, 16:26
        +1
        Чёрный
        А что они решают?

        Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия

        Ну, США не могут им запретить сдохнуть, если они сами изъявили такое желание и ничего от этого не теряют, тем более это вполне вписывается в концепцию сокращения населения , особенно славянского.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:17
      0
      Подоляк заявил, что любые уступки являются капитуляцией, и украинские власти приложат все усилия, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить этого.

      Сразу идёт параллель с 1945 годом , Германия .
      " Новости с фронта были ужасающими, поражение стало неизбежным, и время неуклонно приближалось к ответам за военные преступления.
      Речь Гитлера 30 января 1945 года -
      Эту борьбу выиграет Европа - и ее возглавит народ, который на протяжении более полутора тысячелетий представлял Европу как ведущую державу против Востока и будет представлять ее навеки: наш великий немецкий Рейх, немецкий народ! ".
      Аналогия того времени и теперь один в один . Только фамилии фюрера разные .
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:51
    +5
    Таким образом он выдал главное: именно сейчас Киеву крайне необходимо временное перемирие, довооружится, переформироваться, доукомплектоваться и снова в бой. Читаем между строк: мы против, но вы нас сильно уговаривайте, потому как нам сильно надо.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:53
    0
    Только на полную и безоговорочную капитуляцию! А пока готовятся к ней.
    1. prodi
      prodi Сегодня, 16:08
      0
      скорее всего, капитуляции, как таковой и не будет, для "страны 404" - это не тот уровень
  4. штурм
    штурм Сегодня, 15:57
    -2
    Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия в вооруженном конфликте на Украине.


    Такое впечатление что руководство Украины отстаивает интересы России больше чем некоторые кремлёвские политиканы, готовые "за 30 серебренников" поддержать любой "договорняк" в результате которого ВСУ получат передышку, проведут перегруппировку изрядно потрепанных на Донбассе бригад, получат новые вооружения и боеприпасы, из Европы приедет обученные пополнение, а НАТОвские стратегии спланируют для ВСУ новые наступательные операции...
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:58
    0
    По словам украинского чиновника, любое перемирие неизбежно повлечет за собой новый этап боевых действий.
     Точнее,Минск-1, Минск-2 это подтверждают...
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:59
    +2
    Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия в вооруженном конфликте на Украине

    Ну это ещё высказывание в стиле лайт. Недавно Дуда фантазировал. Нюхнул наверно с друганом.

    Дуда заявил, что во время недавней беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским посоветовал ему подписать будущее соглашение с российской стороной в Переяславе, после того как "Киев победит Москву и россияне на коленях приползут просить мира".

    Такие пироги.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 16:06
      +2
      Цитата: Tagan
      Дуда заявил,

      Варшава и Краков должны походить на Мориуполь после освобождения . Дуду повесить на фонаре. hi
  7. potap6509
    potap6509 Сегодня, 15:59
    +3
    По моему скромному разумению, никаких переговоров, 404 надо давить как упыря, хватит всяких "хасавьюртов", иначе конца и края этой СВО не будет.
  8. fif21
    fif21 Сегодня, 16:04
    0
    Украинская область в составе РФ , немецкая , Польская , Прибалтийская , и Лиссабон до кучи . США шестерка РФ . Ну как то так . hi
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: fif21
      немецкая

      В немецкой? А почему тогда в Польской?
      Исторически так складывалась, что союз Германии и России служил на пользу обеим странам, до прихода к власти разных авантюристов с обеих сторон.
      В этом списке польская область - лишняя. А прибалтийская принадлежит России по праву выкупа... feel
      * * *
      Все эти разговоры о включении в состав России дополнительных земель - нонсенс. Свои пустуют. А зарвавшихся реваншистов нужно осаживать на месте. До кучи. Там в странах много народа, который думает не так, как Шольц, Дуда и другие малозначащие фамилии.
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:12
    +2
    "даже временного перемирия" смотря как предложить.
    Сдаётся мне, что это " набивание цены". Ежели в "обкоме" решат:харе воевать и в Киеве "забудут" о своих амбициях
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:15
    0
    Советник главы офиса Зеленского заявил, что украинские власти не согласятся даже на временное перемирие

    А им его навязывают?!
    Иногда перемирие нужно для того, чтобы забрать и похоронить убитых...
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:15
    +1
    Тогда ВВП должен отозвать своё обещание бывшему премьер министру Израиля об не уничтожении президента Зеленского. Зе и всех его подельников должна постичь судьба Дж. Дудаева.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:23
    0
    И это правильно, молодцы. Вот только в Артемовске и Соледаре утилизируют не это подляку, зелибобика и других персонажей из властных структур, а обычных шароварных граждан.
  13. Комментарий был удален.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:27
    0
    Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия

    А перед этим с телеэкранов М.Подоляк вообще наехал на США и на весь Запад, но все промолчали, хотя его слова они не забыли:
    «Украине нужна конкретная, математически обоснованная военная помощь под каждый этап. Чтобы не было такого: „Мы вам дадим 150 танков, ну все, тогда вы сможете освободить, например, Херсонскую и, понятно, Крым как таковой“… На каждом этапе нам нужно конкретное оружие. Если мы хотим максимально эффектно проводить военные кампании, контрнаступательные действия, максимально эффектно деоккупировать территории, то Украина должна получать все, что ей необходимо именно тут и сейчас — не 2024 или 2025. Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к сражениям на Украине — нужно отдавать все, что есть сегодня. То есть, расконсервировать, если нужно, или давать с боевого дежурства даже. Потому что этапы боевых действий — это день в день. А не через год, не через два, не через три».
    Это уже не только наглость и борзота, но и не прикрытое хамство.