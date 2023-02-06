Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия в вооруженном конфликте на Украине. По словам украинского чиновника, любое перемирие неизбежно повлечет за собой новый этап боевых действий.Подоляк заявил, что любые уступки являются капитуляцией, и украинские власти приложат все усилия, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить этого.По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, президент США Джо Байден ранее поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли к ведению переговоров стороны вооруженного конфликта на Украине. Ссылаясь на неназванные источники, газета сообщала, что власти США предлагали украинскому правительству заключить мирное соглашение с Россией в обмен на отказ от более 20% территории, однако ни Москву ни Киев не устроили предложенные условия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии опроверг опубликованную западными СМИ информацию о том, что власти США якобы предлагали вариант соглашений, согласно которому предполагалось заключение мира в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.Украинское правительство давно показало свою абсолютную недоговороспособность. Заключенные ранее в Минске между властями ЛДНР и Украины при условии гарантий со стороны лидеров России, Германии и Франции соглашения максимально саботировались украинской стороной, не выполнившей ни одного пункта.Впоследствии экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признали, что истинной целью Минских соглашений было предоставление Украине времени, необходимого для усиления своих вооруженных сил в преддверии полномасштабного вооруженного конфликта.