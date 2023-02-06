Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о невозможности даже заключения даже временного перемирия в вооруженном конфликте на Украине. По словам украинского чиновника, любое перемирие неизбежно повлечет за собой новый этап боевых действий.
Подоляк заявил, что любые уступки являются капитуляцией, и украинские власти приложат все усилия, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить этого.
По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, президент США Джо Байден ранее поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли к ведению переговоров стороны вооруженного конфликта на Украине. Ссылаясь на неназванные источники, газета сообщала, что власти США предлагали украинскому правительству заключить мирное соглашение с Россией в обмен на отказ от более 20% территории, однако ни Москву ни Киев не устроили предложенные условия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии опроверг опубликованную западными СМИ информацию о том, что власти США якобы предлагали вариант соглашений, согласно которому предполагалось заключение мира в обмен на территориальные уступки со стороны Украины.
Украинское правительство давно показало свою абсолютную недоговороспособность. Заключенные ранее в Минске между властями ЛДНР и Украины при условии гарантий со стороны лидеров России, Германии и Франции соглашения максимально саботировались украинской стороной, не выполнившей ни одного пункта.
Впоследствии экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель признали, что истинной целью Минских соглашений было предоставление Украине времени, необходимого для усиления своих вооруженных сил в преддверии полномасштабного вооруженного конфликта.