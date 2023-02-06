В Южной Корее сообщили об обнаружении в своем воздушном пространстве аэростата, «принадлежащего Пхеньяну»

Еще не утихли споры вокруг китайского аэростата, который вчера был уничтожен ВВС США у берегов Южной Каролины, как аналогичный объект засекли в Республике Корея.Вчера вечером воздушный шар диаметром около 2-х метров был обнаружен в воздушном пространстве Южной Кореи в районе Кёнгидо вблизи с границей с КНДР. Летающий объект, ненадолго нарушивший воздушное пространство, принадлежит Пхеньяну, о чем сообщает агентство Yonhap.В то же время, в отличие от своих американских союзников, в Сеуле не стали принимать «радикальных» мер по отношению к «непрошенному гостю». В ВС Республики Корея заявили, что с учетом размеров аэростата, едва ли он может быть использован в военных целях и, вероятно, предназначен для изучения погоды.Кроме того, в Сеуле добавили, что подобные воздушные шары используют артиллеристы соседней страны для определения направления ветра. Южнокорейские военные якобы уже неоднократно замечали подобные объекты в приграничных районах КНДР.Что касается китайских аэростатов, помимо объекта, уничтоженного в море у побережья Южной Каролины, был обнаружен еще один, пролетавший над Коста-Рикой и Венесуэлой.В Пекине уже признали, что второй воздушный шар также принадлежит КНР, но назвали его тоже метеозондом. Его появление над Латинской Америкой в МИД Китая объяснили серьезным отклонением от курса из-за сильного ветра.