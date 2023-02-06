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В Южной Корее сообщили об обнаружении в своем воздушном пространстве аэростата, «принадлежащего Пхеньяну»

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В Южной Корее сообщили об обнаружении в своем воздушном пространстве аэростата, «принадлежащего Пхеньяну»

Еще не утихли споры вокруг китайского аэростата, который вчера был уничтожен ВВС США у берегов Южной Каролины, как аналогичный объект засекли в Республике Корея.


Вчера вечером воздушный шар диаметром около 2-х метров был обнаружен в воздушном пространстве Южной Кореи в районе Кёнгидо вблизи с границей с КНДР. Летающий объект, ненадолго нарушивший воздушное пространство, принадлежит Пхеньяну, о чем сообщает агентство Yonhap.

В то же время, в отличие от своих американских союзников, в Сеуле не стали принимать «радикальных» мер по отношению к «непрошенному гостю». В ВС Республики Корея заявили, что с учетом размеров аэростата, едва ли он может быть использован в военных целях и, вероятно, предназначен для изучения погоды.

Кроме того, в Сеуле добавили, что подобные воздушные шары используют артиллеристы соседней страны для определения направления ветра. Южнокорейские военные якобы уже неоднократно замечали подобные объекты в приграничных районах КНДР.

Что касается китайских аэростатов, помимо объекта, уничтоженного в море у побережья Южной Каролины, был обнаружен еще один, пролетавший над Коста-Рикой и Венесуэлой.



В Пекине уже признали, что второй воздушный шар также принадлежит КНР, но назвали его тоже метеозондом. Его появление над Латинской Америкой в МИД Китая объяснили серьезным отклонением от курса из-за сильного ветра.
Автор:
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25 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:33
    +3
    Кучно метод винни-пуха пошел. Возможно с этого возродится интерес к аэростатам. В новом контексте. Гибель "Гинденбурга" на какое-то время отвратила человечество от этого вида воздушного транспорта. Но вот этот эпичный полет китайского шара над США, возможно заставит возродиться интерес к многоячеистым, высотным аэростатам или воздушным шарам. И не только в качестве шпионских аппаратов, он ведь и дроны мог нести, и управляемые бомбы да мало ли что еще.

    Вот был бы у нас такой шарик над Днепром с него можно было бы бомбы скидывать на пресловутые мосты))))))
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:36
      +2
      Кучно метод винни пуха пошел

      — Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму! И где, интересно знать, мой воздушный шарик?.. laughing
      Из м/ф " Винни Пух"
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 16:38
        +2
        Эпопея с шарами набирает обороты! lol Забавно будет посмотреть на продолжение.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 16:46
          0
          Эпопея с шарами набирает обороты

          новый тренд - песпилотники в виде воздушных шаров.. Почему отстаём?
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 16:54
          +1
          Это точно. Китай заявлял, что "зонд" снесло ветром.. Ну-ну.)

          Вот, теперь Корея на ушах.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 17:38
      0
      Вчера вечером воздушный шар диаметром около 2-х метров был обнаружен в воздушном пространстве Южной Кореи в районе Кёнгидо вблизи с границей с КНДР.
      Кучно метод винни-пуха пошел.
      Да это просто испытания резиновой бомбы. wassat
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:40
    +2
    Ну понеслось... Кругом шары воздушные летают и правительства пугают. bully
  3. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 16:41
    -2
    Омгф.. Американцы так еще СССР тролили... Шариками.
  4. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 16:42
    +1
    Странно, трибалты молчат. Такая свежая, модная тема с зондами и тормозят. Ну ничего, слоупоки нагонят и превзойдут))
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:47
    +5
    Можно было и поболее запустить , нет с этим проблем...
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 17:07
      +4
      Vous êtes sur qu'il s'agisse d'un ballon ?
      Bon d'accord je suis Français je dois avoir l'esprit mal placé ! :-)

      Вы уверены, что это воздушный шар ?
      Хорошо, хорошо, я француз, у меня, должно быть, плохое настроение ! :-)
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:17
        +3
        Больше напоминает задницу, в которую русские посылают соединенные штаты америки
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 18:30
        0
        l'idée est impressionnante et l'image est bonne. Tout va bien, Kounnar, vous avez un bon esprit!
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 17:41
      0
      Можно было и поболее запустить , нет с этим проблем...
      И бооольшую карту США точно по центру. drinks
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:49
    0
    Бу-га-га! Нам надо тоже дирижабли запустить над Украиной, пусть украинец ходит с задранной вверх головой))) laughing
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 17:42
      0
      Бу-га-га! Нам надо тоже дирижабли запустить над Украиной, пусть украинец ходит с задранной вверх головой)))
      Увы, роза преобладающих ветров не в ту сторону. А вот из Владивостока в сторону США и Канады - запросто.
  7. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:50
    -1
    ну вот, новая развлекалочка. Сотню лет эти зонды туда-сюда летали и ни кому не мешали, а теперь раздули как-будто НЛО приземлилось
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:51
    +2
    Вчера вечером воздушный шар диаметром около 2-х метров был обнаружен в воздушном пространстве Южной Кореи в районе Кёнгидо вблизи с границей с КНДР.

    Куда конь с копытом,
    туда и рак с клешнёй.
    (Народная мудрость)

    Странно, что поляки до сих пор не обнаружили белорусский шар, а эстонцы- российский
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:53
    0
    winked Так и американцы "не принимали" радикальных мер сразу. Особенно после того как первая попытка закончилась таки фиаско. Подождали пока на 18000 м шарик снизится.
  10. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 16:59
    +1
    В 70-е на Кольском за сбитый шар Красную звезду давали.
  11. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 17:06
    +1
    Однако ж тенденция .... wassat сезон охоты на шары открыт.
  12. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:14
    0
    В такие аэростаты набивать пробирок с разными интересными веществами и запускать над пин.сами и их колониями...
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:24
    0
    Явно Ким Чен Ын послание бидону отправил?Долетит?Не одному же блинкину выпендриваться закапывая послание Лаврову ,в песках Египта. lol
  14. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 18:03
    -1
    Цитата: голос_разуma

    Вот был бы у нас такой шарик над Днепром с него можно было бы бомбы скидывать на пресловутые мосты))))))

    Большая, медленная, практически неспособная маневрировать цель. И что могло бы помешать расстрелять ее?
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:23
    +1
    И вот тут пришла мысль. А почему не использовать подобные шары на СВО.
    Поднял его на 1-2 км на верёвке и пусть висит с фотокамерой отслеживает.
    Это всяко дешевле любого винтокрыла. А если и подобьют так быстро они не падают камера целая останется. Надул шар и опять поднял.