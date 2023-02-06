Военное обозрение
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Минобороны подтвердило переход села Николаевка между Соледаром и Северском под российский контроль

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Минобороны подтвердило переход села Николаевка между Соледаром и Северском под российский контроль

Наступление российских войск продолжается, под российский контроль окончательно перешла Николаевка на Донецком направлении, об этом сообщает Министерство обороны в новой сводке.


Военное ведомство признало установление российского контроля над населенным пунктом Николаевка между Соледаром и Северском, о взятии которой еще 2 февраля сообщали "вагнеровцы". Населенный пункт находится рядом с Сакко и Ванцетти. В сводке указывается, что Николаевку взяли добровольцы штурмовых отрядов, так в Минобороны называют "музыкантов" из ЧВК "Вагнер". Сообщается о больших потерях ВСУ на данном направлении, как в личном составе, так и в технике. В районе Константинополя подорваны склад боеприпасов и хранилище ГСМ.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики

- заявили в Минобороны.

На Купянском направлении наши войска сегодня продвинулись вперед, появилась информация, что наши войска взяли поселок Синьковка, который обороняли части 14-й ОМБр ВСУ, но она неофициальная, поэтому будем ждать сообщения Минобороны. Пока сообщается, что войска группировки "Западная" нанесли поражение 14-й ОМБр ВСУ и 110 бригаде ТРО в районах Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Противник потерял порядка 40 человек только убитыми.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" продолжает уничтожать подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Стельмаховка ЛНР, Новосадовое, Ямполовка ДНР. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, БМП, два броневика, РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжают наносить удары по живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады ТРО в районах Угледара и Новодаровка Запорожской области. Здесь противник перебрасывает резервы, пытаясь контратаковать, но у него не получается, очень хорошо работает наша артиллерия. Потери составили более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба, сообщается об уничтожении РСЗО "Град", САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ.

В ходе работы авиации, артиллерии и ракетных войск в районе Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения ЗРС С-300, а в районе Двуречная Харьковской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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7 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:05
    -2
    в Минобороны называют "музыкантов" из ЧВК "Вагнер"

    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:13
      0
      Ща вылезет какой нибудь засаленный, занюханый кокаиновый чёрт и скажет , что это брехня, укровермахт всё контролирует laughing
  2. Замира
    Замира Сегодня, 16:07
    +1
    В районе Константинополя подорваны склад боеприпасов и хранилище ГСМ.

    У них ещё и Константинополь есть?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:11
      0
      Константинополь — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
      Цитата: Замира
      В районе Константинополя подорваны склад боеприпасов и хранилище ГСМ.

      У них ещё и Константинополь есть?


      Константинополь — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:11
    +1
    Вот так это и будет выглядеть. Каток движущийся на запад. Без широкомасштабных движняков и крупных пиар акций. Без каких-то там "охватов" и "обходов" которые так любят предвосхищать стрелочками на картах. Просто больше артиллерии, более мотивированная и лучше подготовленная пехота. Не такая уставшая, не такая замерзшая и голодная как у противника. Больше снарядов. Больше стволов. Дольше и интенсивней артподготовка. Больше техники в поддержке, больше танков. И все фронт пополз. В ТАКОЙ войне побеждает тот у кого лучше снабжение и пополнение передовых частей. А для этого мало мяса по военкоматам наловить. Людей надо накормить, обуть одеть, обучить в конце концов. А Резников вон у них, проворовался так его на повышение. так точно победят. Сами себя. Хохляцкую армию погубили воры и взяточники.
    А вагнера молодцы вон Пригожин зеленского на бой вызывает
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:14
      -2
      Взятие сел это ни как не каток. Там эти сел сотни их можно гадами брать.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:17
        -1
        Там эти сел сотни их можно гадами брать.
        Десятками лет, сумасшедшее время, безумный голос у разума... laughing