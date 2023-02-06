Минобороны подтвердило переход села Николаевка между Соледаром и Северском под российский контроль

Наступление российских войск продолжается, под российский контроль окончательно перешла Николаевка на Донецком направлении, об этом сообщает Министерство обороны в новой сводке.
Военное ведомство признало установление российского контроля над населенным пунктом Николаевка между Соледаром и Северском, о взятии которой еще 2 февраля сообщали "вагнеровцы". Населенный пункт находится рядом с Сакко и Ванцетти. В сводке указывается, что Николаевку взяли добровольцы штурмовых отрядов, так в Минобороны называют "музыкантов" из ЧВК "Вагнер". Сообщается о больших потерях ВСУ на данном направлении, как в личном составе, так и в технике. В районе Константинополя подорваны склад боеприпасов и хранилище ГСМ.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики
- заявили в Минобороны.
На Купянском направлении наши войска сегодня продвинулись вперед, появилась информация, что наши войска взяли поселок Синьковка, который обороняли части 14-й ОМБр ВСУ, но она неофициальная, поэтому будем ждать сообщения Минобороны. Пока сообщается, что войска группировки "Западная" нанесли поражение 14-й ОМБр ВСУ и 110 бригаде ТРО в районах Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Противник потерял порядка 40 человек только убитыми.
На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" продолжает уничтожать подразделения 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Стельмаховка ЛНР, Новосадовое, Ямполовка ДНР. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, БМП, два броневика, РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжают наносить удары по живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады ТРО в районах Угледара и Новодаровка Запорожской области. Здесь противник перебрасывает резервы, пытаясь контратаковать, но у него не получается, очень хорошо работает наша артиллерия. Потери составили более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба, сообщается об уничтожении РСЗО "Град", САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ.
В ходе работы авиации, артиллерии и ракетных войск в районе Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения ЗРС С-300, а в районе Двуречная Харьковской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.