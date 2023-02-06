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Замглавы ГУР Украины рассказал о тактике прорыва украинской системы ПВО российскими Вооружёнными силами

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Замглавы ГУР Украины рассказал о тактике прорыва украинской системы ПВО российскими Вооружёнными силами

По словам замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, противовоздушная оборона Украины может быть прорвана. Причём, по его словам, Россия использовала тактику прорыва неоднократно.


По его словам, делает эту ВС России путем массового применения дронов, за которыми последуют ракеты.

Представитель украинской военной разведки отметил, что во время одной из последних российских атак комплексы ПВО NASAMS, стоящие на вооружении у ВСУ, «перезаряжались фактически во время налета». Если же на определенном направлении дронов будет слишком много, то украинские военные перезаряжать системы ПВО просто не успеют и, таким образом, система ПВО в том районе может быть прервана, считает Скибицкий.

Замглавы ГУР также добавил, что ВС России постоянно меняют места, направления и высоту запуска беспилотников, чтобы было сложнее с ними бороться.

В военной разведке Украины заявили, что на данный момент Москва испытывает дефицит иранских БПЛА «Шахед» (напомним, что так в Киеве называют российские дроны «Герань», но, как считают на Украине, скоро прибудет очередная партия этих беспилотников из Ирана. Скибицкий заявил, что, по его данным, Россия всего должна получить 1750 «Шахедов», из которых уже «Шахед» применяются 660 дронов».

Одной из составных частей ПВО Украины являются ЗРК NASAMS норвежского производства. Эти комплексы предназначены для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах – беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, самолетами и вертолетами.
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Использованы фотографии:
Википедия/ Минобороны Норвегии
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:43
    0
    Получается, тактика прорыва проста как лом. Запускать массово дроны и ракеты. И все. Вот и вся тактика с которой ПВО незалежной не справляется.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:57
      +1
      Ни одно ПВО не справится с такой тактикой
    2. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 17:58
      +1
      Но для этого есть наша РЭБ с ложными целями на их радарах!
  2. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 17:44
    +2
    А чего они ждали.
    Предупреждения за 24 часа о налете?
    Пусть радуются, что мы ещё партию китайских ударных воздушных шариков не получили...
    А если кроме шуток, не пора ли задействовать клубы моделистов- пусть наладят массовое производство отвлекающих моделей.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:58
      0
      задействовать клубы моделистов- пусть наладят массовое производство отвлекающих моделей.

      Очень дельная мысль!
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Товарищ Ким
      А если кроме шуток, не пора ли задействовать клубы моделистов- пусть наладят массовое производство отвлекающих моделей.

      А по вашему мнению Герань сильно отличается от модельки из пионерского кружка?
      Только двигло чуть мощнее и бензобак по больше, и всё, а еще китайский ардуино за 4 бакса, который этим всем руководит. на любой фабрике по производству стиральных машинок такие штуки можно делать сотнями в день.
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 17:50
    +1
    Скибицкий заявил, что, по его данным, Россия всего должна получить 1750 «Шахедов», из которых уже «Шахед» применяются 660 дронов».

    «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:59
      0
      Мдя.. Корявенько получилось... Филологи, молчать!
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:08
    0
    Им надо определиться, все наши ракеты сбиваются или не все, а то как праститутки и нашим и вашим.
  5. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 18:15
    0
    Такая мысль для прорыва ПВО. С китайского шара на высоте 18 км сбросить над Киевом сотню пластиковых макетов копий Шахедов. Крвлья этих игрушек армированы металличемкой сеткой. Разлетаются они в разные стороны, имитируя атаку. Через это облако игрушек летят настоящие ракеты. Все события связать по времени.