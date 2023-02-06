Замглавы ГУР Украины рассказал о тактике прорыва украинской системы ПВО российскими Вооружёнными силами

По словам замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, противовоздушная оборона Украины может быть прорвана. Причём, по его словам, Россия использовала тактику прорыва неоднократно.По его словам, делает эту ВС России путем массового применения дронов, за которыми последуют ракеты.Представитель украинской военной разведки отметил, что во время одной из последних российских атак комплексы ПВО NASAMS, стоящие на вооружении у ВСУ, «перезаряжались фактически во время налета». Если же на определенном направлении дронов будет слишком много, то украинские военные перезаряжать системы ПВО просто не успеют и, таким образом, система ПВО в том районе может быть прервана, считает Скибицкий.Замглавы ГУР также добавил, что ВС России постоянно меняют места, направления и высоту запуска беспилотников, чтобы было сложнее с ними бороться.В военной разведке Украины заявили, что на данный момент Москва испытывает дефицит иранских БПЛА «Шахед» (напомним, что так в Киеве называют российские дроны «Герань», но, как считают на Украине, скоро прибудет очередная партия этих беспилотников из Ирана. Скибицкий заявил, что, по его данным, Россия всего должна получить 1750 «Шахедов», из которых уже «Шахед» применяются 660 дронов».Одной из составных частей ПВО Украины являются ЗРК NASAMS норвежского производства. Эти комплексы предназначены для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах – беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, самолетами и вертолетами.