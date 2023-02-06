Лидер оппозиционной партии Тайваня совершит визит в Китай

Лидер оппозиционной партии «Гоминьдан» (KMT) совершит на этой неделе визит Китай. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе партии.Встреча состоится в среду между бывшим министром совета по делам материкового Китая, а ныне заместителем председателя KMT Эндрю Хся (Хсзя) с новоизбранным главой Канцелярии Коммунистической партии Китая (КПК) по работе с Тайванем и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Сун Тао. Как указано в заявлении Гоминьдан, делегация во главе с Хсзя проведёт с представителями Китая обмен мнениями по различным вопросам на основе равенства и взаимности. Также в ходе дискуссии стороны коснутся и темы безопасности вокруг Тайваньского пролива в целях поддержания мира и стабильности в регионе.Стоит отметить, что партия «Гоминьдан» поддерживает тесные связи с КНР, но в то же время не считает себя прокитайской партией. Тем не менее, глава Канцелярии КПК по работе с Тайванем высоко оценил предстоящий визит своего коллеги в Пекин.Последний раз Хсзя приезжал в Китай в августе прошлого года спустя некоторое время после начала китайских военных учений вблизи острова из-за скандального визита в Тайбэй тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.Напомним, что с момента вступления в должность так называемого президента Тайваня Цай Инвэнь в 2016-м году китайские власти не проводили каких-либо дискуссий с лидером Китайской Республики на официальном уровне, категорически отказавшись возобновить диалог с руководством Тайваня. Выборы на Тайване Пекин считает незаконными.