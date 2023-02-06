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Лидер оппозиционной партии Тайваня совершит визит в Китай

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Лидер оппозиционной партии Тайваня совершит визит в Китай

Лидер оппозиционной партии «Гоминьдан» (KMT) совершит на этой неделе визит Китай. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе партии.


Встреча состоится в среду между бывшим министром совета по делам материкового Китая, а ныне заместителем председателя KMT Эндрю Хся (Хсзя) с новоизбранным главой Канцелярии Коммунистической партии Китая (КПК) по работе с Тайванем и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Сун Тао. Как указано в заявлении Гоминьдан, делегация во главе с Хсзя проведёт с представителями Китая обмен мнениями по различным вопросам на основе равенства и взаимности. Также в ходе дискуссии стороны коснутся и темы безопасности вокруг Тайваньского пролива в целях поддержания мира и стабильности в регионе.

Стоит отметить, что партия «Гоминьдан» поддерживает тесные связи с КНР, но в то же время не считает себя прокитайской партией. Тем не менее, глава Канцелярии КПК по работе с Тайванем высоко оценил предстоящий визит своего коллеги в Пекин.

Последний раз Хсзя приезжал в Китай в августе прошлого года спустя некоторое время после начала китайских военных учений вблизи острова из-за скандального визита в Тайбэй тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Напомним, что с момента вступления в должность так называемого президента Тайваня Цай Инвэнь в 2016-м году китайские власти не проводили каких-либо дискуссий с лидером Китайской Республики на официальном уровне, категорически отказавшись возобновить диалог с руководством Тайваня. Выборы на Тайване Пекин считает незаконными.
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6 комментариев
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  1. krot
    krot Сегодня, 17:15
    +2
    Хорошая новость! На злобу англосаксам, пытающимся всех на земле рассорить..
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 18:26
      0
      Цитата: krot
      Хорошая новость! На злобу англосаксам, пытающимся всех на земле рассорить..

      Наследники партии Чан Кайши это делают. Превратности судьбы.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:25
    0
    Эво как шарики начали сказываться? laughing
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:25
    +1
    Срочно надо матрасам готовить провокацию... Только лапченки уже коротковаты стали
  4. fiv
    fiv Сегодня, 17:47
    0
    Видимо, единственная полит организация в Тайване, которую заботит деиндустриализация страны в связи с переводом производства в сша. Пришло время исправлять ошибки прошлого, мир лучше, чем война, вместе жить Китаям выгодней, чем порознь
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:38
    0
    вот это шаги ,это не то что медведчука на азов обменять это работа мид кнр