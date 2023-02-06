«Если ваша возьмет, забирайте Артёмовск»: Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «вызвал» Зеленского на воздушный бой

Сегодня ночью Евгений Викторович произвел боевой вылет в качестве штурмана СУ-24 ЧВК "Вагнер" для бомбардировки ВСУ в н. п. Бахмут и записал видеообращение. Видео и текст обращения будут опубликованы позже

Владимир Саныч, приземлились, отбомбились по Бахмуту, завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе (...) Если ваша возьмет, забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь с 5 на 6 февраля 2023 года принял участие в штурме позиций украинских подразделений вместе с бойцами из состава "музыкантов". Правда, он не шел в атаку на улицах Бахмута (Артемовска), а прикрывал их с воздуха, находясь в кабине фронтового бомбардировщика Су-24.Сегодня утром на официальном ТГ-канале Пригожина появилась информация, что он участвовал в ночном вылете на бомбардировку позиций ВСУ в Бахмуте в качестве штурмана экипажа Су-24. Подробности не сообщаются, сам основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что записал видеобращение, ролик с которым и текст будут выложены позднее.- говорится в сообщении пресс-службы "музыкантов".Позднее появился и обещанный видеоролик. В нем Пригожин обратился к Зеленскому, очень тонко его потроллив, предложив встретиться в небе в воздушном бою. В случае победы Зеленского, Киев получает Артемовск обратно, если же нет, то "Вагнер" не будет останавливаться до Днепра.- заявил основатель "музыкантов".До этого Пригожин призвал Зеленского не отводить войска из Бахмута и стоять до конца, чтобы другие не сочли его трусом.