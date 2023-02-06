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«Если ваша возьмет, забирайте Артёмовск»: Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «вызвал» Зеленского на воздушный бой

96
«Если ваша возьмет, забирайте Артёмовск»: Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «вызвал» Зеленского на воздушный бой

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь с 5 на 6 февраля 2023 года принял участие в штурме позиций украинских подразделений вместе с бойцами из состава "музыкантов". Правда, он не шел в атаку на улицах Бахмута (Артемовска), а прикрывал их с воздуха, находясь в кабине фронтового бомбардировщика Су-24.


Сегодня утром на официальном ТГ-канале Пригожина появилась информация, что он участвовал в ночном вылете на бомбардировку позиций ВСУ в Бахмуте в качестве штурмана экипажа Су-24. Подробности не сообщаются, сам основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что записал видеобращение, ролик с которым и текст будут выложены позднее.

Сегодня ночью Евгений Викторович произвел боевой вылет в качестве штурмана СУ-24 ЧВК "Вагнер" для бомбардировки ВСУ в н. п. Бахмут и записал видеообращение. Видео и текст обращения будут опубликованы позже

- говорится в сообщении пресс-службы "музыкантов".

Позднее появился и обещанный видеоролик. В нем Пригожин обратился к Зеленскому, очень тонко его потроллив, предложив встретиться в небе в воздушном бою. В случае победы Зеленского, Киев получает Артемовск обратно, если же нет, то "Вагнер" не будет останавливаться до Днепра.

Владимир Саныч, приземлились, отбомбились по Бахмуту, завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе (...) Если ваша возьмет, забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра

- заявил основатель "музыкантов".

До этого Пригожин призвал Зеленского не отводить войска из Бахмута и стоять до конца, чтобы другие не сочли его трусом.

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96 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:52
    +15
    У Пригожина троллинг укрофюрера поставлен на высшем уровне! good
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:54
      +6
      Угу. На днях признал нелегитимной власть Третьего Карлика и Бидона...
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 17:13
        +10
        Зато Зелепоппель переиграет любого игрой на фортепьяно ... обрезком
      2. Наган
        Наган Сегодня, 18:47
        0
        Цитата: Bingo
        Угу. На днях признал нелегитимной власть Третьего Карлика и Бидона...

        Так маразматика Байдена почти половина Америки считает нелегитимным, и я в том числе.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 16:59
      +10
      У Пригожина троллинг укрофюрера поставлен на высшем уровне!

      Как бы то ни-было ,но Пригожин яйца имеет ,если бы самолёт сбили , и он бы попал в плен к Азову , то они могли бы здорово над ним поизголяться,простреленные коленные чашечки -это самое простое ,что ему грозило.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 17:08
        +10
        ,если бы самолёт сбили , и он бы попал в плен к Азову ,

        Вы серьезно в это верите?Что Пригожин летал над территорией простреливаемой ЗРК/ПЗРК?))
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 17:10
        +12
        Я вас умоляю. Он что из пулеметов штурмовку проводил? Пустили НАРы (коломбур как раз под стать Пригожину. Загнал ВСУ в Бахмуте НАРами под нары:) ) за 3-4 км до линии фронта. Риск есть но не запредельный. Тут скорее хаймарс по штабу словишь чем ЗР из полу окруженного Бахмута. Хотя как пиар конечно вышло великолепно. А то зеля любит из себя мачомена аля Че Гевара строить.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:15
          +9
          Пустил НАРы..У него то есть профессия штурмана-оператора вооружения?Куда и чего он там пускал-вопрос.Я считаю это глупостью.Понятно,что отработал летчик,командир экипажа.А Пригожину следовало бы поберечься.Да,и главное,что бы Рогозину не захотелось полетать..Беду он к себе тянет.Да,и кстати.Мы еще применяем МИГ29?На каком самолете Пригожин собрался аести бой?Понятно,что он шуткует...А что,чем черт не шутит,на спарках пусть сойдутся..И останется от Зели обгорелый орган для игры на рояле
          1. Абзац
            Абзац Сегодня, 17:42
            +1
            А что не плохой памятник ему на могилку. Рояль с органом на клавишах.
        2. KukuRuzvelt
          KukuRuzvelt Сегодня, 17:55
          +2
          Вообще заметил как изменился Зеленский. Не на коксе он сидит (хотя одно другому не мешает), а на гормонах роста. Расперло парня мама не горюй, так быстро на кашках не набирают. Короче к роли сурового лидера в осаде подошёл ответственно. Бороду отрастил, мяса нарастил, брови хмурить научили.
    3. 1976AG
      1976AG Сегодня, 17:00
      +14
      Цитата: Лешак
      У Пригожина троллинг укрофюрера поставлен на высшем уровне! good


      Можно подумать, что если Пригожин проиграет в воздушном бою, то наше МО согласится оставить Артемовск ВСУшникам. Глупость несусветная.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:39
        0
        Да что уж там осталось, от того Артёмовска, если уж и с бомберы бомбят
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 17:48
        +4
        Цитата: 1976AG
        Глупость несусветная.

        Согласен. Глупость и бахвальство. На земле ребята жизни свои кладут за каждый дом, а этот "штурман-пассажир" языком своим мелет, великим себя почувствовал!
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:13
      +6
      Цитата: Лешак
      У Пригожина троллинг укрофюрера поставлен на высшем уровне! good

      Так это не троллинг Зеленского, а самопиар. А вот к чему этот самопиар непонятно. То ли повара продвигать готовят, то ли самолюбие потешить. Скорее второе. Очень много Пригожина стало в медийном пространстве.

      А вот если Зеленский потроллит (согласится)? Чего ему стоит? Ведь он может и делегировать свои полномочия в качестве дуэлянта кому-нибудь рангом пониже (вровень с Пригожиным). Неужели почти занятый город разыгрывать будут?? Ни фига себе игры у феодалов!
      1. frei67
        frei67 Сегодня, 17:29
        +1
        вот за пол года до выборов и узнаем что это было. сделают премьером считай президент следующий
      2. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 17:42
        +3
        Да мне кажется что Пригожин рангом повыше зеленого шута, который ничего у себя в стране не решает) Ну пусть делегирует, так и Пригожин сможет делегировать, и уже не миГ-29, а на Су-35
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:16
      +1
      Цитата: Лешак
      У Пригожина троллинг укрофюрера поставлен на высшем уровне!

      А Зеле даже нечего сказать. А как он троллил всех, когда был клоуном, даже в фильме где президента воображал, ну прямо "кайенский перец" и вся Руина кричала - "Вот это парень с яйцами !" А сейчас "зелёная приправа для салата".
    6. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 17:34
      0
      Красивый жест. Но предлагать рыцарский поединок шулеру... Во-первых, много чести. Во-вторых... даже и не знаю как выразиться, чтобы не скатиться в ненормативную лексику и не быть забаненным администрацией сайта... В общем, нельзя искать брод в фекалиях. Какие бы не были побуждения, не заляпаться не получится.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:54
    -2
    Да, клоун Зеля то медийная личность, ему все это важно. Он боится лицо потерять еще больше-хотя это трудно. Он же живет всякими видосиками и пиаром. А тут его же салом его же по сусалам! Вот как теперь сдавать Артемовск? А значит котел для вфу там обсеспечен!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 17:18
      -1
      Насчёт клоуна всё верно, "голос": трудно потерять то, чего уже нет.
      Хороший клоун, мёртвый клоун. (Countryhumans) Клип.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:25
      +1
      И ещё границы очертили - до Днепра. Это значит и до Киева получается?
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:54
    +9
    Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:02
      +11
      Цитата: Trapp1st
      Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин

      laughing good
      А из домушников - хороших разведчиков...
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 17:09
        -5
        Цитата: Теренин
        А из домушников - хороших разведчиков...

        Наемников они делают, которые служат тому, кто лучше платит и больше ничего!
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 17:27
          -6
          Цитата: aleksejkabanets
          Наемников они делают, которые служат тому, кто лучше платит и больше ничего!

          Эй минусаторы, кроме минусов возразить нечем? )))
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 17:35
            +1
            Эй минусаторы, кроме минусов возразить нечем? )))
            Там полно добровольцев, да им деньги платят, но мотив идея. Пока Вагнер воевал в Сирии и Африке их не привлекали деньги. Просто с Вами не хотят обсуждать это, честно Я тоже не горю желанием.
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 17:46
              -3
              Цитата: Trapp1st
              Там полно добровольцев, да им деньги платят, но мотив идея.

              Там полно добровольцев сражающихся за деньги, но мотив идея.))))
              Цитата: Trapp1st
              Просто с Вами не хотят обсуждать это, честно Я тоже не горю желанием.

              Да что тут обсуждать то? Наемники они всегда были просто наемниками, еще с древнего мира, им платят они воюют, им не платят - они не воюют, и плевать им за кого и против кого воевать, лишь бы платили.
          2. mag nit
            mag nit Сегодня, 17:51
            -3
            Из тебя дерьмо сделали, или им родился? Мужики за Россию кровь проливают. Плюсики собираешь ?
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 18:07
              -1
              Цитата: mag nit
              Из тебя дерьмо сделали, или им родился?

              А по сути комментария, не переходя на личности возразить есть чем, или тролли пригожинские по другому не умеют?
              Цитата: mag nit
              Мужики за Россию кровь проливают.

              Эти мужики за деньги кровь проливают, а за государство РФ - мобилизованные кровь проливают.
              1. dmi.pris1
                dmi.pris1 Сегодня, 18:18
                +2
                Кстати,а что мобилизованным не платят?Разница только в том,что одних мобилизовали,другие-добровольцы.Зачастую бывшие военные-проыессионалы.По разным причинам давно ушедшие из армии.Сколько лет пилотам Су24 погибшим?Они входили в авиагруппу "Вагнера".Мооли бы давно на пенсии пивко попивать.Нет,пошли защищать страну.Почему то Иностранный Легион Франции никаких эмоций не вызывает.
                1. aleksejkabanets
                  aleksejkabanets Сегодня, 18:50
                  0
                  Цитата: dmi.pris1
                  Нет,пошли защищать страну.

                  Это очень не простой вопрос, и мы оба помним время, когда и у нас и у украинцев была общая Родина. Мы оба знаем кто и ради чего разрушил нашу общую Родину и вырастил националистов с обоих сторон. Мы оба знаем кто получил выгоду от развала нашей общей большой страны и теперь натравливает два наших народа друг на друга, но самое непонятное то, что люди с обоих сторон не хотят думать о том, кто все это сделал и продолжают убивать друг друга.
                  Цитата: dmi.pris1
                  Кстати,а что мобилизованным не платят?Разница только в том,что одних мобилизовали,другие-добровольцы

                  Вот не только в этом разница. Мобилизованные и добровольцы пошли служить государству РФ, а вагнеровцы пошли служить "социально-ответственному предпринимателю" Пригожину.
          3. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:08
            +1
            На данный момент они-защитники Родины,ее интересов.Возразить есть чем?
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 18:25
              0
              Цитата: dmi.pris1
              На данный момент они-защитники Родины,ее интересов.Возразить есть чем?

              На данный момент они служат олигарху Пригожину, а олигарх Пригожин выполняет контракт МО РФ, а когда у олигарха Пригожина не будет контракта МО РФ? А Родину защищали 18-летние пацаны в Афгане, в Чечне, в ВОВ деды наши Родину защищали, по скольку им тогда было? Наемниками они тогда вербовались? За деньги они воевали? Олигарх работодателем у них был? Хорош уже сопли эти на кулак наматывать, то, что у олигархов появляются частные армии, (как и у нац меньшинств, кстати), это очень тревожный признак.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:10
        +1
        А из домушников - хороших
        Лазутчиков...
  4. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 16:55
    +7
    Странный пиар. На штурмана, как и на пилота, по 5 лет в ВУЗе учат. Что он в кабине мог делать как штурман - загадка.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 17:07
      +5
      Цитата: Mishka78
      Что он в кабине мог делать как штурман - загадка.

      То же мне секрет Полишинеля, мог делать себе пиар и только.))) Не пойму только, они что уже все готовятся к выборам 2024?
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Mishka78
      На штурмана, как и на пилота, по 5 лет в ВУЗе учат. Что он в кабине мог делать как штурман - загадка.

      Пиар, игра на нервах, показуха... Информации о прохождении штурманских курсов нет, а они могли быть. Всю работу делал пилот бомбера, такое тоже возможно. Обещание пересесть на 29-й, это вызов, но и что бы приземлить его, украинцы могут засветить не только ПВО. Вопросов много, а правду кроме Пригожина ни кто не знает.
    3. akropin
      akropin Сегодня, 17:13
      -8
      Ситуации разные бывают, кто знает, может у пилота не было штурмана в принципе на момент вылета и Пригожин просто подвернулся под руку. Ну чтобы одному пилоту не лететь.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 17:31
        +2
        Цитата: akropin
        Ситуации разные бывают, кто знает, может у пилота не было штурмана в принципе на момент вылета и Пригожин просто подвернулся под руку. Ну чтобы одному пилоту не лететь.

        Что за бред? Это типа, что бы не бухать в одно лицо? Пилоту компания позарез нужна была? laughing
        1. akropin
          akropin Сегодня, 17:48
          0
          Пилоту компания позарез нужна была?

          Теоретически так и могло быть. Я не вангую, просто иногда такие жизненные повороты случаются, что сам удивляешься.
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 17:36
        +1
        Цитата: akropin
        Ситуации разные бывают, кто знает, может у пилота не было штурмана в принципе на момент вылета и Пригожин просто подвернулся под руку. Ну чтобы одному пилоту не лететь.

        Ага! Никого больше не нашлось!
        Не совсем понятны эти игрища ( мне), но они мне не нравяться, настораживают...
        Начиная с делегирования полномочий, ответственности на МО.
        МО,- имхо, -лишь инструмент( действенный, или лишь только блестящий но бесполезный, но дорогой) в руках политиков.
        ...Кстати,- и хорошим инструментом рукожопы могут покалечиться, или, как минимум,- дров наломать...
        Что происходит,- не понимаю. Версийнесколько. Но все корявые...
        hi
    4. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:13
      +5
      Что он в кабине мог делать как штурман - загадка.
      Учитывая его физическую форму и ИМХО мастерство штурмана, центровал массу, у флотских это балластом называется.
    5. kasatky
      kasatky Сегодня, 17:22
      +1
      Действительно странный пиар. Никто не сомневается, что Пригожин - крутой мужик. А новомодные методы пиара может лучше оставить шоу-менам всяким и не портить свое серьезное лицо. Хотя, возможно, я слишком стар и ничего не понимаю в этом.
    6. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 18:33
      -1
      все просто как путин тот тоже и летун и подводник и мастер спорта по дзюдо и настоящий сюр -кандидат экономических наук ха ха ха ха
  5. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:55
    +2
    Понятно что стеб,а если Пригожин проиграет? У него есть полномочия раскидываться российскими землями? Можете меня запинать, но по-моему он(лично, а не "Вагнер") последнее время малость припух
    1. serivolkf1
      serivolkf1 Сегодня, 17:02
      -5
      главное, чтоб не опух как ты... чихуандра!
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:04
      -1
      последнее время малость припух

      война это не спорт, не КВН, не балаган, даже не состязание благородных рыцарей или гладиаторов. Противник это злобные нацисты и фашисты, цель которых подмять русское население, выдавить его или уничтожить
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:09
      +3
      Цитата: максим1987
      Понятно что стеб,а если Пригожин проиграет? У него есть полномочия раскидываться российскими землями? Можете меня запинать, но по-моему он(лично, а не "Вагнер") последнее время малость припух

      Причём тут запинать.
      Надо понимать, что Пригожин, как профессионал, правильно ведёт и инфо-войну заставляя противника реагировать (опровергать, не соглашаться, отрицать...) именно на его инициативу.
      Вот увидим, что как только закончатся визго-реагирование по этому факту, как он выдаст новый... Тем самым, и инфо-инициатива остаётся за ним. А, штурм не прекращается ни на минуту.
      Так и нужно! А, говоришь "...я, растерялся" request laughing
    4. Николай310
      Николай310 Сегодня, 17:10
      +1
      да и не малость...по-моему у персонажа откровенно крышу рвёт...

      пошёл уже тупой и примитивный самопиар...Путин тоже на самолёте летал,но при этом штурманом себя не называл...а этот из себя уже Кожедуба и Покрышкина в одном флаконе строит...
  6. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 16:58
    -7
    Пригожин уже в таком тоне , хотел Стрелкова выиграть, и что-то не сумел. Теперь с Зеленским играет в игры, это конечно "хорошо", но кто-то у нас в Президенты метит.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:02
      -1
      кто-то у нас в Президенты метит.
      А чем плохой президент? В Швейцарии деньги не прячет, ресурсы за бесценок не вывозит "партнерам". Сын не в Оксфорде или СенТропе, а на Донбассе воюет. Достойный кандидат.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 17:09
        -1
        Я не доверяю олигархам с мини частной кампании, которые в случае чего может использовать в личных целях, надеюсь, что ее деятельность регулируется Минобороны, потому что, нежелательно подрывать монополие гос-ва на применение насилия.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 17:14
          0
          Я не доверяю олигархам с мини частной кампании
          Вам милее олигархи, скупившие месторождения по цене беушных автомашин?
          нежелательно подрывать монополие гос-ва на применение насилия
          Американцы ЧВК вполне спокойно использовали в своих войнах. И монополиЕ их не смущало.
          1. Mol_18
            Mol_18 Сегодня, 17:20
            -2
            Мне не милее никакие олигархи, которые действует в сугубо личных своих интересах, и они как экономически господтсвующий класс будут делать, то, что им надо и как захотят. США много, что делали за свою историю, но если, мы боремся против США значит не надо быть, как они? Надо быть лучше их в конце концов.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 17:46
              0
              Мне не милее никакие олигархи
              Проблема в том, что сейчас слесарь Миша президентом не станет. Поле игры в политику- за людьми богатыми, и это реальность. Так вот, Пригожин на этом поле- далеко не самый плохой игрок.
              боремся против США значит не надо
              Отказываться от апробированных ими эффективных техник. Это будет неумно.
      2. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 17:37
        0
        А вот на счет ресурсов я с вами согласен, по сути дела, я не разу не слышал чтобы ВСУ испытывали проблемы с ГСМ, а военная техника ест топлива много. Да и вообще Европа и Украина не замерзла, как нам обещали.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 17:05
      -5
      Цитата: Mol_18
      Пригожин уже в таком тоне , хотел Стрелкова выиграть,

      Ну и где сейчас этот Гирькин??? что то пытается тявкать, тип а я еще тут, но его поезд ушел, назад уже не возьмут.
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 17:21
      -4
      Да Гиркин просто струсил)
      Как Вы думаете, Игорь, этому бывшему приятно было бы отвечать на неудобные вопросы полевых командиров.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 17:28
        0
        Я его привел в качестве примера, когда он наступил на собственные грабли, и вышел Пригожин , который сам позвал , а потом оскорбил Гиркина, хотя тот был не против, но после как вас матом обргуают я посмотрю как кто-то согласится пойти на работу. И данный вопрос был разрешен сугубо не в пользу в Пригожина, но это мое личное мнение.
    4. Погоны
      Погоны Сегодня, 17:25
      -3
      Цитата: Mol_18
      но кто-то у нас в Президенты метит


      Боже упаси! stop
      Лучше уж пусть Шойгу станет Президентом. winked
    5. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 17:42
      -1
      Цитата: Mol_18
      но кто-то у нас в Президенты метит

      Я не стебусь, всерьёз спрашиваю.
      А он может? Ему вроде 13 лет зоны впаяли в СССР по статьям разбой, кража, мошенничество и что то еще, т.е. тяжкое или особо тяжкое. Или УК СССР это другое и в РФ это не работает? Типа как до Медведева, а потом до поправки в Конституцию у нас был совершенно иной президент, к нынешнему не имеющий отношения.
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 17:01
    +2
    Сейчас в рейхсканцелярии фюрера зе ролик смонтируют как он Пригожина подбивает или что-то в этом духе. laughing
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 18:25
      -1
      Обои спускаются на парашютах и бой продолжается на земле. am
  8. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 17:05
    0
    Какой бой между бомбером Су-24 и чем? бункером Зели? Пригожин троллит по-чёрному. Только считать его штурманом не стОит, он просто сидел на его месте. А реальный штурман применяет оружие самолёта.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 17:09
      +1
      завтра сажусь на МиГ-29

      Он же сказал - на МИГ-29. Странно, что не на СУ-35.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:31
        0
        А миг-29 тоже двухместный? Или как?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 17:39
          0
          А миг-29 тоже двухместный?
          Он в одном уместиться))
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:07
    +4
    Цитата: 1976AG
    Можно подумать, что если Пригожин проиграет в воздушном бою, то наше МО согласится оставить Артемовск ВСУшникам. Глупость несусветная.

    Он в отличие от многих регулярно на передке. Его войска воюют эффективнее всех остальных и не только на Украине. Он берет города и это факт! А что сделал Зеленский? Зеленский - шут, он вогнал свой народ в смерть, разруху, голод и эмиграцию.
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 17:15
      -8
      Ну как ни крути Зеленский не сбежал после начала СВО, регулярно посещает прифронтовые города, ВСУ уже отбили больше половины занятых территорий. Тем временем наш бункерный до сих пор не может приехать хотя бы в Луганск.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:34
        +1
        А вы про кого: наш бункерный? Кто-то ещё прячется в вашем бункере? what
      2. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 17:36
        +1
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Ну как ни крути Зеленский не сбежал после начала СВО.

        Вы бы лучше интервью бывшего премьер-министра Израиля послущали
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 18:29
        0
        Зеленский не сбежал после начала СВО
        Сбежал- во Львов. Только потом вернулся играть несгибаемого лидера.
  10. ГИК
    ГИК Сегодня, 17:12
    +3
    И вот нахрена эти полеты нужны??..не дай Бог собьют, кто у руля Вагнера станет???..есть кандидаты??...своих дел мало в обеспечении бойцов?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:36
      +1
      Да есть кандидат. Я есть. Я хочу встать у руля laughing
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 17:46
      0
      И вот нахрена эти полеты нужны??
      Пиар, похоже в президенты России метит, точнее, кто то (может Кагал?) его похоже в президенты продвигает.

      С военной точки зрения эта акция никакая, а значит исключительно пиар. Зачем такой рискованный? Ответ выше: "Париж стоит обедни".
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:13
    0
    Сегодня утром на официальном ТГ-канале Пригожина появилась информация, что он участвовал в ночном вылете на бомбардировку позиций ВСУ в Бахмуте в качестве штурмана экипажа Су-24.

    Видимо не в качестве штурмана, а в кресле оного. Но всё равно, мужик с характером. Только хотелось бы понять: "До Днепра" - это до реки или до города? Если до города, то надо ожидать суеты "правоверных" горожан из "Золотой розы", привыкших всё решать с гешефтом.
  12. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 17:17
    0
    завтра сажусь на МиГ-29

    Взлетать будет или просто посидит? На одноместном истребителе полетать посложнее, чем на двухместном бомбардировщике. Или для выпендрежа учебную версию самолета надо ждать?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:38
      0
      Мне тоже интересно как он полетит what
      Так они с зелебобой никогда не встретятся
  13. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:21
    0
    Пригожин тролль макс уровня, придётся идти до Днепра)
  14. Адрей
    Адрей Сегодня, 17:26
    +2
    То есть, теперь Пригожин определяет, что брать, а что отдавать армии РФ (про суд и исполнение приговора ВМН я уже промолчу request)? Причем в рыцарском поединке laughing. Сюр уже какой то. Древняя греция и средневековье в одном флаконе...
  15. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 17:29
    -1
    В нем Пригожин обратился к Зеленскому, очень тонко его потроллив, предложив встретиться в небе в воздушном бою.
    Не знаю в чем тут тонкость, ведь Зеля президент, у него ранг, намного выше. А по дуэльному кодексу Дурасова.
    1 Дуэль может и должна происходить только между равными.
    4 Оскорбление может быть нанесено только равным равному.
    5 Лицо, стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить его.

    Так что троллинг сомнительный, напоминает историю со Стрелковым.
  16. spirit
    spirit Сегодня, 17:33
    0
    Пригожин на самом деле рискует так вот летать. И риск исходит не от ВСУ, так как я уверен он и близко не был к линии где что то может прилететь.А вот товарищи которых он обидел из больших кабинетов в Москве,могут сделать так что в полете у самолёта что нибудь откажет(даже без одобрения Цезаря) мало ли что в полеты бывает,сам виноват .Генерал Лебедь и хлопцы недавно разбившиеся в Киеве не дадут соврать hi
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:44
      +2
      Цитата: spirit
      Пригожин на самом деле рискует так вот летать

      Любой полет - риск,даже в расслабленном состоянии,где-нибудь на борту Боинга,при полете пассажиром.
      Пригожину,почет и уважение,мало найдется людей,кто в возрасте 60+,сможет вылететь на Су-24,нагрузки чувствительные даже на взлете.
      Некоторые комментарии вызывают удивление,своей злобностью,с чего бы ?
  17. Балу
    Балу Сегодня, 17:34
    -3
    Показуха и понты корявые. Как отдать Артемовск, за который пролито столько крови? С чего он взял, что его не встретит группа истребителей под управлением опытных пилотов НАТО с украинскими паспортами? А что, у бандерлогов совсем нет ПВО: Неужели не кому Пригожину поправить мозги? sad
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:33
      0
      Цитата: Балу
      С чего он взял, что его не встретит группа истребителей под управлением опытных пилотов НАТО с украинскими паспортами?

      Правильное течение мысли :))
      Вот и подумайте над одним психологическим нюансом: если нам кажется, что в чём-то нет смысла - это еще не означает, что его там нет. И более того: когда нам отчетливо ясен смысл в чём-то - то это вовсе не означает, что этот тот самый смысл, который туда вкладывался :))
  18. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:34
    +1
    Это Зеле не в бронелифчике на фоне хромакея позировать yes
  19. мерцание
    мерцание Сегодня, 17:35
    0
    Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь с 5 на 6 февраля 2023 года принял участие в штурме позиций украинских подразделений вместе с бойцами из состава "музыкантов". Правда, он не шел в атаку на улицах Бахмута (Артемовска), а прикрывал их с воздуха, находясь в кабине фронтового бомбардировщика Су-24.

    А вот если бы сообщили, что Сергей Шойгу принял участие в ракетной атаке находясь в кабине ТУ-160 в качестве почетного члена экипажа это как бы воспринималось?
    Так вот это из той же оперы.
    ---
    Понимаю, пиар. Но и в пиаре тоже есть какие то рамки, из которых лучше не выходить. А то получится как с ящиком мандаринов военнопленным украм.
    Они ребят твоих убивали, а ты им мандарины. Может им еще и девочек надо было поставить?

    Вообще эта акция выглядит как из лекал западных стереотипов: "матрешка, водка, балалайка".
  20. SR81
    SR81 Сегодня, 17:43
    0
    Да хватит уже СВО превращать в клоунаду и пиар. Видео снимают, "контузию" получают в ресторане Донецка, НАТО громят в соцсетях. Дальше что, на дуэль Зелю будут вызывать? Бред.
  21. Ded60
    Ded60 Сегодня, 17:46
    +1
    Вот сейчас хохлики с либердой завоют laughing Такой повод гуано пометать.....с дивана laughing Хохлики - вперёд !!!!
  22. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:46
    0
    Местные ура-патриоты опять шапками кидаются. wassat
    Никто из них не задаётся вопросом, что будет, если Пригожин проиграет бой.
    Готовы отдать обратно Украине Артёмовск, который уже обильно полит русской кровью? request
    Уговор есть уговор, тем более в той среде, из которой вышел Пригожин, за свои слова принято отвечать. hi
  23. bober1982
    bober1982 Сегодня, 17:56
    0
    Я ошибся,некоторые комментарии отличаются не злобностью,а феерическим бредом.
  24. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:01
    +1
    Цитата: Теренин
    Пригожин, как профессионал, правильно ведёт и инфо-войну заставляя противника реагировать

    Не умаляя военных качеств Пригожина, не очень понимаю эту связку, Пригожин и инфовойна.
    В чем она выражается? Есть ли реакция противной стороны? "... заставляя противника реагировать" (с) - в чем выразилась реакция противника на этот ролик? И вообще, эти ролики смотрят на Бакнковской?
    Продвижения вагнеровцев - безусловно, имеет резонанс. Это - взятые территории, это - потери противника, это всегда что-то конкретное и весомое! А вот эти ролики... мне кажется, они больше на внутреннее потребление нацелены, на нас с вами.
    p.s.
    Просто представил ситуацию:
    Залужный сел штурманом в кабину ВВС Украины, полетал возле линии фронта, и шлёт месседж нашему президенту:
    - Владимир Владимирович, предлагаю завтра встретиться в небе, если твоя возьмёт - забирай Северск, если нет - идём до границ РФ!"
    И что? Путин должен реагировать на браваду какого-то генерала, кидаться в кабину штурмовика?!
    Вроде как уже выросли все из того возраста, когда считалось не по-пацански промолчать на любое "а слабо́?!"
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 18:11
      0
      Цитата: sdivt
      Просто представил ситуацию:
      Залужный сел штурманом в кабину ВВС Украины

      Пример неудачный,Залужный чересчур толстый и жирный,в какую кабину ВВС Украины ему лезть - только в общий отсек Ан-26,если только их не перебили все.
  25. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 18:15
    0
    Пригожин конечно герой, но что-то странное в том, что он предлагает игру и делает ставки территориями за которые воюет Россия. Это нормально? Откуда такие идеи?
    А раз такие идеи... а он может проиграть, например, всю Россию? А он единолично распоряжается? Если единолично, то это не дело всей страны а "война Пригожина"?
  26. bober1982
    bober1982 Сегодня, 18:22
    0
    Ставки сделаны,ставки сделаны.....господа,.....жребий скажет,кому умирать.
  27. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:28
    0
    "Kämpfe mit mir allein. Wehrend des Starts werden wir uns nicht beschießen.. Maestro" (с)

    В принципе, учитывая подразделение, которое он возглавляет, Пригожин - самый что ни на есть Маэстро... laughing