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Истребитель F-16 - вероятный кандидат на передачу Киеву

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Истребитель F-16 - вероятный кандидат на передачу Киеву

Сегодня уже мало кто сомневается в том, что после снятия Западом запрета на поставки Киеву танков натовского образца, следующими на очереди будут истребители. К слову, об оказании Украине подобной помощи уже заговорили в ряде европейских стран, в частности в Польше.


В то же время, если передача ВСУ натовских истребителей кажется практически неизбежной, то было бы нелишним понять, какие именно «железные птицы» могут появиться в украинском небе.

Есть вероятность, что Киеву будет передано некоторое количество шведских «Грифонов» и французских «Мираж 2000». Однако нет никаких сомнений, что львиная доля гипотетических поставок придется на американский F-16.

Почему? Хотя бы потому, что он является самым массовым в новой истории боевым самолетом. Таких крылатых машин было построено более 4 тысяч единиц.

F-16 сегодня стоит на вооружении 25 стран, включая Польшу, Румынию, Италию, Бельгию, Норвегию и др. В общем, за поставками от «европейских партнеров» дело не заржавеет. Естественно, передадут Украине свои самолеты и США.

Еще одним серьезным для Запада аргументом в пользу того, что ВСУ нужно передавать именно F-16, выступает его цена. Данный истребитель четвертого поколения является одним из самых доступных в своем классе.

Между тем, в данном случае, относительно низкая цена не значит «плохое качество». Введенный в эксплуатацию в 1978 году F-16 прошел целый ряд модернизаций.

Самая последняя версия крылатой машины, поднявшаяся в небо в 2003 году, является многоцелевым истребителем, способным нести на себе высокоточное вооружение и поражать, как воздушные, так и наземные цели в условиях жесткого противодействия со стороны ПВО и не зависимо от времени суток.

Об истории создания F-16:

Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 19:47
      +1
      Не следует смеяться над этим .
      Если их поставят с ними надо считаться .
      Насколько мне известно самолет серьёзный , и бороться с ним будет нелегко .
      Возможно ? уже сейчас окраинские лётчики учаться им управлять . Никто официально об этом сейчас не скажет , после , просто поставят перед фактом .
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:45
    +4
    СВО надо заканчивать до момента поставок боевой авиации. И заканчивать победой России.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:52
    0
    После немецких танков с крестами самолет от фирмы Fokker
    для гитлера- юнкерсы для зеленского -ф-16
    1. andranick
      andranick Сегодня, 19:59
      0
      Точно Fokker? Времен до Великой Отечественной? Или современный пассажирский?
      1. Комментарий был удален.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:12
    0
    Ну аще та самым массовым истребителем считается Миг-21 !! А там уж все остальное "хотелки"