Истребитель F-16 - вероятный кандидат на передачу Киеву

Сегодня уже мало кто сомневается в том, что после снятия Западом запрета на поставки Киеву танков натовского образца, следующими на очереди будут истребители. К слову, об оказании Украине подобной помощи уже заговорили в ряде европейских стран, в частности в Польше.
В то же время, если передача ВСУ натовских истребителей кажется практически неизбежной, то было бы нелишним понять, какие именно «железные птицы» могут появиться в украинском небе.
Есть вероятность, что Киеву будет передано некоторое количество шведских «Грифонов» и французских «Мираж 2000». Однако нет никаких сомнений, что львиная доля гипотетических поставок придется на американский F-16.
Почему? Хотя бы потому, что он является самым массовым в новой истории боевым самолетом. Таких крылатых машин было построено более 4 тысяч единиц.
F-16 сегодня стоит на вооружении 25 стран, включая Польшу, Румынию, Италию, Бельгию, Норвегию и др. В общем, за поставками от «европейских партнеров» дело не заржавеет. Естественно, передадут Украине свои самолеты и США.
Еще одним серьезным для Запада аргументом в пользу того, что ВСУ нужно передавать именно F-16, выступает его цена. Данный истребитель четвертого поколения является одним из самых доступных в своем классе.
Между тем, в данном случае, относительно низкая цена не значит «плохое качество». Введенный в эксплуатацию в 1978 году F-16 прошел целый ряд модернизаций.
Самая последняя версия крылатой машины, поднявшаяся в небо в 2003 году, является многоцелевым истребителем, способным нести на себе высокоточное вооружение и поражать, как воздушные, так и наземные цели в условиях жесткого противодействия со стороны ПВО и не зависимо от времени суток.
Об истории создания F-16: