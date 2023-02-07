АНПА «Витязь-Д» прошел модернизацию и готов к работе

Российские судостроители продолжают работы по перспективному робототехническому комплексу сверхглубокого погружения с автономным необитаемым подводным аппаратом «Витязь-Д». Сообщается, что недавно комплекс прошел модернизацию, по результатам которой получил новые возможности. В обновленном виде комплекс прошел очередные испытания и подтвердил расчетные характеристики.
В ходе испытаний
Комплекс сверхглубокого погружения «Витязь-Д» был разработан ЦКБ МТ «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в сотрудничестве с Фондом перспективных исследований. К концу прошлого десятилетия опытный комплекс на основе нового АНПА вышел на испытания. Постепенно сложность выполняемых задач росла. Так, 8-9 мая 2020 г. АНПА «Витязь-Д» опустился на дно Марианского желоба.
Позже представители организаций-разработчиков неоднократно говорили о возможности дальнейшего развития «Витязя-Д» с повышением основных характеристик и получением новых возможностей разного рода. Впрочем, подробности такой модернизации до недавнего времени не раскрывались.
Так, в августе 2022 г. агентство ТАСС опубликовало интервью с заместителем гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимиром Королевым. В числе перспективных проектов корпорации он упомянул дальнейшее развитие существующего комплекса «Витязь-Д». Его целью является дооснащение АНПА новой аппаратурой исследовательского назначения. Более точная информация не приводилась.
1 февраля 2023 г. так же у ТАСС вышло интервью с генеральным директором ФПИ Андреем Григорьевым. Одной из тем разговора стало подводное роботостроение, и руководитель предприятия рассказал о некоторых событиях в контексте проекта «Витязь-Д». Руководитель Фонда заявил, что АНПА уже прошел запланированное обновление. Целью проведенных работ было расширение его функциональных возможностей.
Как именно обновили и улучшили имеющийся АНПА, не сообщается. При этом гендиректор ФПИ отметил, что теперь в состав комплекса фактически входят два подводных аппарата. Благодаря этому комплекс может проводить работы непрерывно – пара «Витязей» будет сменять друг друга.
В 2022 г. модернизированный комплекс прошел испытания. Полигоном для проверки обновленных АНПА стали неназванные глубоководные районы Тихого океана. Комплекс показал и подтвердил свои возможности. Кроме того, он продемонстрировал свою готовность к полноценной эксплуатации и использованию по назначению.
Подводная платформа
Комплекс сверхглубокого погружения «Витязь-Д» предназначается для проведения исследований дна и толщи воды в труднодоступных районах Мирового океана. В состав комплекса входит несколько основных компонентов. В первую очередь, это необитаемый подводный аппарат или аппараты. Также имеются т.н. донная станция связи и навигации, а также пункт управления.
Все средства комплекса размещаются на судне-носителе. В этой роли могут использоваться разные суда, имеющие место для размещения специальной аппаратуры, кран для перемещения АНПА и т.д. Так, погружение в Марианский желоб осуществлялось с борта буксира «Фотий Крылов» Тихоокеанского флота.
Аппарат «Витязь-Д» представляет собой малогабаритную подводную лодку особой конструкции. Длина изделия – 5,7 м при диаметре 1,3 м. Водоизмещение – 5,65 т. Силовые элементы конструкции, включая герметичные объемы, устойчивые к внешнему давлению, выполнены из металлов, в т.ч. титановых сплавов. Внешние обводы образованы пластиковыми элементами. Конструкция аппарата обеспечивает возможность погружения и работы в любых районах Мирового океана, вплоть до наиболее глубоких участков.
Энергетика аппарата построена на основе электрических систем. На борту имеются аккумуляторные батареи и другое оборудование. Движение обеспечивается четырьмя маршевыми электродвигателями в корме. Для маневрирования имеются 10 подруливающих моторов.
На борту АНПА могут размещаться приборы и устройства разного назначения. Так, в носу установлена цифровая фото-видео система сверхвысокого разрешения. Предусматривается монтаж гидроакустической станции бокового обзора; еще один гидроакустический комплекс используется для навигации и связи. Имеются устройства для сбора проб воды и грунта. Вероятно, в ходе недавней модернизации «Витязь-Д» получил некоторые новые приборы. В целом набор целевого оборудования может изменяться в соответствии с текущими задачами.
Для комплекса разработана особая система управления с искусственным интеллектом. Она принимает и обрабатывает все поступающие данные и обменивается информацией с судном-носителем по гидроакустическому каналу. Система может выполнять команды оператора и работать в автономном режиме. В последнем случае она самостоятельно управляет движением и применяет целевую аппаратуру. Именно в автономном режиме осуществлялся спуск в Марианский желоб.
По итогам модернизации
Как сообщалось ранее, комплекс «Витязь-Д» может выполнять широкий круг задач разного рода. За счет установки той или иной аппаратуры, АНПА способен изучать морское дно, искать различные объекты и т.д. По результатам недавней модернизации предназначение комплекса в целом не изменяется, но появляются новые возможности и преимущества.
Так, сообщается о строительстве второго аппарата «Витязь-Д». Два таких изделия на одном судне-носителе могут использоваться посменно. Это позволит оптимизировать график работ и даже обеспечить непрерывное проведение всех мероприятий. Кроме того, при необходимости, возможно использование обоих АНПА одновременно с получением известных преимуществ.
Как сообщается, в ходе модернизации переработали комплекс бортового оснащения. В исходной конфигурации «Витязь-Д» способен осуществлять фото- и видеосъемку, выполнять картографирование морского дна при помощи ГАС бокового обзора, собирать пробы и регистрировать различные параметры среды. По всей видимости, при обновлении проекта все эти возможности сохранили. В то же время могли заменить часть целевой аппаратуры более новыми аналогами, а также расширить номенклатуру совместимых приборов.
Исследовательский комплекс с такими возможностями может применяться в различных исследовательских программах военно-морского флота и научных организаций. Возможна работа в разных районах Мирового океана – фактически в любой точке, доступной для судна-носителя. Так, испытания «Витязя-Д» проводились в Тихом океане, а новые миссии могут пройти в других районах.
Вероятно, в ближайшем будущем комплекс «Витязь-Д» и другие отечественные АНПА найдут широкое применение в Арктике. Северные моря представляют большой интерес с научной, экономической и военно-политической точки зрения. Их исследованию и освоению уделяется соответствующее внимание, и появление новых инструментов с особыми возможностями в виде АНПА принесет очевидную пользу. Впрочем, планы такого рода пока не уточнялись.
В процессе развития
Таким образом, работы по комплексу сверхглубокого погружения «Витязь-Д» не остановились после установления рекорда и успешно продолжаются. После первых проверок, в недавнем прошлом, имеющийся АНПА подвергся модернизации и получил новые возможности. Кроме того, имеющийся подводный комплекс дополнили вторым аппаратом с аналогичными функциями.
Как сообщается, после модернизации «Витязь-Д» прошел необходимые проверки и готов к полноценной эксплуатации и использованию по назначению. Где и когда его собираются использовать, пока не сообщалось. Но известные сведения о возможностях комплекса, его работе в прошлом и уже выполненных задачах позволяют делать самые оптимистичные прогнозы.