Они говорят, что цель - победа Украины, а я не верю в это

На фоне колоссальных потерь к украинским военным, похоже, начинает приходить понимание, что Запад их использует. По крайней мере на это красноречиво указывает заявление, которое сделал военнослужащий ВСУ с позывным «Припять» в ходе интервью украинскому каналу «Громадський».Со слов командира одного из подразделений, в то время, как на фронте гибнут украинские солдаты, западные партнеры не могут определиться с принятием того или иного решения (видимо речь идет о поставках вооружения).При этом как выразился «Припять», каждый раз, озвучивая новое решение, на Западе смотрят, «куда дует ветер» (реакция мирового сообщества). Затем уже начинают обдумывать наиболее приемлемые для себя варианты.- заявил военный.Справедливости ради, стоит отметить, что жизни солдат ВСУ ничего не стоят не только для «западных партнеров». Сами украинские власти, преследуя свои политические цели, готовы жертвовать десятками тысяч военнообязанных граждан.В частности, поступают сведения, что США и их партнеры настоятельно рекомендуют Владимиру Зеленскому вывести войска из Артемовска, который практически окружен. Между тем, украинский президент заявляет, что ВСУ не оставят город и будут сражаться до конца.В то же время, на Украине прямо сейчас вовсю идет очередная волна всеобщей мобилизации, которая буквально сегодня была продлена указом все того же Зеленского вместо с действием военного положения.