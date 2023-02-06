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Украинский военный о заявлениях Запада: Они говорят, что цель - победа Украины, а я в это не верю

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Украинский военный о заявлениях Запада: Они говорят, что цель - победа Украины, а я в это не верю

На фоне колоссальных потерь к украинским военным, похоже, начинает приходить понимание, что Запад их использует. По крайней мере на это красноречиво указывает заявление, которое сделал военнослужащий ВСУ с позывным «Припять» в ходе интервью украинскому каналу «Громадський».


Со слов командира одного из подразделений, в то время, как на фронте гибнут украинские солдаты, западные партнеры не могут определиться с принятием того или иного решения (видимо речь идет о поставках вооружения).

При этом как выразился «Припять», каждый раз, озвучивая новое решение, на Западе смотрят, «куда дует ветер» (реакция мирового сообщества). Затем уже начинают обдумывать наиболее приемлемые для себя варианты.

Они говорят, что цель - победа Украины, а я не верю в это

- заявил военный.

Справедливости ради, стоит отметить, что жизни солдат ВСУ ничего не стоят не только для «западных партнеров». Сами украинские власти, преследуя свои политические цели, готовы жертвовать десятками тысяч военнообязанных граждан.

В частности, поступают сведения, что США и их партнеры настоятельно рекомендуют Владимиру Зеленскому вывести войска из Артемовска, который практически окружен. Между тем, украинский президент заявляет, что ВСУ не оставят город и будут сражаться до конца.

В то же время, на Украине прямо сейчас вовсю идет очередная волна всеобщей мобилизации, которая буквально сегодня была продлена указом все того же Зеленского вместо с действием военного положения.

Автор:
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:31
    +1
    Да,смелое заявление.Теперь ему устроят "сладкую жизнь".Побольше бы таких,прозревших
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:31
    0
    Это для тех кто тут доказывает "держатся стойко. Моральный дух на высоте" идет идет брожение в умах. Солдатский телеграф работает. В какой-то момент штык в землю и айда до дому до хаты....
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 17:36
      +3
      Для этого, перед штыком в землю, нужно штыком пришпилить командира и загранотрядника
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:40
        +2
        Там загранотрядников больше, чем мобилизованных колхозников.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Моральный дух на высоте" идет идет брожение в умах.

      Про дух нужно было помнить давно, не сейчас. Все помним, когда сделали им "безвиз", какой был дух -"Утром села в Киеве, в обед уже в Кракове, попила каву, а вечером уже в Киеве, красота !" Вся незалежная кинулась в Европу, которая их "встретила", как встречала их бабушек во времена ВОВ гастарбайтерами. Наелись и притихли, кто испытал на себе европейское братство. Но вот многие, даже большинство, верят что они в Европе желанные гости, хотя через год войны только до некоторых начало доходить, что в Европе им не рады - вообще.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:32
    +5
    На фоне колоссальных потерь к украинским военным, похоже, начинает приходить понимание, что Запад их использует.
    Не начинает, если отбросить всю шелуху, с его слов получается, он не доволен помощь украине в войне, а не самой войной.
  4. Scipio
    Scipio Сегодня, 17:33
    +2
    Чем ближе смерть, тем больше понимают
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:41
    +2
    на Западе смотрят
    На запредельную наглость украинцев (причем всех- от Зели до последней марамойки-"беженки") и догадываются, что победив (гипотетически) они увеличат свои запросы на порядок.
  6. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:52
    +3
    Он не верит не в победу Украины, а в то, что это цель Запада...
    Ну, мне так показалось после просмотра видео...
    Ща заминусуют урапатриоты, которые любую статью комментируют словами "Работайте братья" yes
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: Rage66
      Ща заминусуют урапатриоты, которые любую статью комментируют словами "Работайте братья"

      Пусть стараются, только от их минусов ни тепло не холодно, так как от них рейтинг не падает.
    2. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: Rage66
      Он не верит , что это цель Запада.( победа Украины ).

      Правильно не верит. Любому здравомыслящему человеку это ясно .. как дважды два.
      Цель запада - " Чтобы они там сами перебили друг друга ".
      Худо.. что властные решения ( как у нас , так и на Украине ) весьма работают именно на эту цель запада.