Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника

Артемовск, который на Украине называют Бахмутом, окружен господствующими высотами, затрудняющими продвижение российских войск. Кроме того, на подступах к городу ВСУ создали мощные инженерные укрепления.Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сырский назвал «Артемовск «неприступной крепостью». По его словам, природные и искусственно созданные условия помогают украинским военным успешно обороняться.- заявил генерал.Высокопоставленный военный настроен оптимистично, заявляя, что «битва продолжается».Между тем появились сообщения о том, что российские подразделения вошли в Артемовск с северной стороны.А еще в середине января командир подразделения спецназа «Ахмад» Апти Алаудинов заявлял в эфире телеканала «Россия-1», что Артемовск фактически отрезан от снабжения продовольствием и боеприпасами. Таким образом, «неприступная крепость Бахмут» фактически находится в осаде. Можно предположить, что отсутствие снабжения украинских войск как минимум ослабит оборону ВСУ или даже сделает дальнейшее сопротивление не только бессмысленным, но и невозможным.Несмотря на большие потери ВСУ, а также продолжение наступательных действий Вооруженных сил и добровольческих подразделений России, киевские власти отрицательно относятся к идее перемирия с Москвой. В частности, об этом ранее говорил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.