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Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал Артёмовск «неприступной крепостью»

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал Артёмовск «неприступной крепостью»

Артемовск, который на Украине называют Бахмутом, окружен господствующими высотами, затрудняющими продвижение российских войск. Кроме того, на подступах к городу ВСУ создали мощные инженерные укрепления.


Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сырский назвал «Артемовск «неприступной крепостью». По его словам, природные и искусственно созданные условия помогают украинским военным успешно обороняться.

Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника

- заявил генерал.

Высокопоставленный военный настроен оптимистично, заявляя, что «битва продолжается».


Между тем появились сообщения о том, что российские подразделения вошли в Артемовск с северной стороны.

А еще в середине января командир подразделения спецназа «Ахмад» Апти Алаудинов заявлял в эфире телеканала «Россия-1», что Артемовск фактически отрезан от снабжения продовольствием и боеприпасами. Таким образом, «неприступная крепость Бахмут» фактически находится в осаде. Можно предположить, что отсутствие снабжения украинских войск как минимум ослабит оборону ВСУ или даже сделает дальнейшее сопротивление не только бессмысленным, но и невозможным.

Несмотря на большие потери ВСУ, а также продолжение наступательных действий Вооруженных сил и добровольческих подразделений России, киевские власти отрицательно относятся к идее перемирия с Москвой. В частности, об этом ранее говорил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
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Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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34 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:37
    +7
    Этот Сырский тот еще кадр. Альтернатива Залужному от штаба зели. Вот увидите вскоре "неприступная крепость" превратится "в не имеющий стратегического значения райцентр, которых еще много" и сам же Сырский будет это и доказывать. Ему не в первой. Это он как раз на пару с Муженкой организовал "дебальцевскую перемогу" да да тот самый котел объявил великой победой стратегического искусства незалежной армии. За что и был по итогу возвышен. Так что опыт в котлах вариться у него в крови можно сказать.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 17:41
      +4
      Он забыл добавить, ... скорей Дунай (пардон) Днепр потечет вспять ....ну хотя бы Бахмутка
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:44
        +5
        Верно вспомнили. Вся Европа считала Измаил неприступным.До Суворова.
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 18:08
        +1
        Обычная попытка сделать хорошую мину при плохой игре, рассчитанная на укропотребителя.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:50
      +2
      Вот зачем все это блудословие. Бахмут вообще де факто сыграл основную роль с точки зрнния оборонительной войны, приковав к себе основные усилия ВС РФ на длительное время. ВСУ пора отходить в Славянско-Крамоторскую агломерацию на подготовленные позиции.
      1. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 18:00
        +4
        Все он правильно говорит, это пиар крепость и сдавать её никак нельзя smile Пускай загоняют в огневой мешок как можно больше резервов, мы им единственную простреливаемую кишку даже перекрывать не будем
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 18:35
          +1
          Вот вот! Вход - разрешаем , выход - ни ни. Пускай стекаются.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 18:02
        +2
        Потеряв весь гарнизон? Дорожку-то отрезали
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 18:47
          0
          Цитата: роман66
          Потеряв весь гарнизон? Дорожку-то отрезали

          Сложат оружие и поменяются пленными. У них схема обкатанная
      3. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 18:05
        +1
        На правый берег Днепра. Для восстановления боеспособности и переформирования.
      4. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 18:44
        0
        Свежо питание, да генерал-полковник Сырский тужится с трудом.
      5. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 18:46
        -1
        Цитата: Арон Заави
        приковав к себе основные усилия ВС РФ на длительное время

        А там разве были задействованы какие-то серьёзные силы ВС? ЧВК с поддержкой артиллерии и авиации. Это много?
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:11
      +1
      Новости по Бахмуту.
      Бахмут (Артемовск) — Оперативная обстановка сегодня 06.02.23. Российские войска уверенно продвигаются в н.п. Бахмут (Артемовск) и окрестностях. Украинское командование оценивает ситуацию как критическую. Формирования готовят вторую линию обороны Краматорск — Славянск — Константиновка — Торецк. На северной окраине Бахмута российские подразделения продвинулись в районе мясокомбината, а также установили контроль над заводом строительных материалов южнее Красной горы. В южных районах Бахмута идёт активный штурм жилого квартала в Собачевском районе, а также расширена зона контроля у городского кладбища. Командование 93 механизированной бригады, действующей в Бахмуте, планирует провести контрнаступление силами двух батальонов на нескольких участках для затягивания времени.


      На севере от Бахмута в окрестностях Парасковиевки и Красной горы продолжаются бои. После частичного отвода формирований 46 оаэмбр и теробороны из сел в Славянск оборона ВСУ посыпалась. Российские подразделения продавливают украинский укрепрайон с севера и с района Ступки.На западе от н.п. Бахмут (Артемовск) «вагнеровцы» вплотную подошли к трассе от Часов Яра — сейчас она находится под огневым контролем. Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали рубежи обороны ВСУ на юго-западной окраине Красного, а также уверенно продвигаются со стороны Клещеевки на север, фактически начав бои за юго-западный пригород Бахмута.

      https://crimeapress.info/bahmut-artemovsk-obstanovka-segodnya-06-fevralya/
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:39
    +2
    Это уже было в истории.Бесноватый Сырский
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:04
      +2
      Это уже было в истории.Бесноватый Сырский

      Дмитрий привет ! История это такая штука , что каждый из неё откапывает для себя что то интересное . А что то вычёркивается напрочь .
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:42
    +1
    Вот тока на хрена тащить на сайт каждое мало что значимое слово каждого укровояки? Ну не несёт это никакой полезной информации для читателей.
  4. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 17:45
    +7
    Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника
    Ишь как заговорили, лучшие подразделения, а буквально не так давно хихикали - "зеки Пригожина".. ну шо украинцы, умывают вас зеки!
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 18:16
      +3
      Правды ради,у Пригожина воюют не только "зеки", но есть: и норвежцы, и фины. Кажется, вчера была инфа :"вагнеровцы в штатах занимаются вербовкой." Если, даже, никто не"запишется", но сам факт, что в штатах в"запрещенную организацию" вербуют - тролинг номер 1
      Если вспомнить, что "вагнеровцы" используют только американское оружие,сам Пригожин говорил, вообще супер. США снобжают" преступную организацию"!
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:50
    +3
    Время покажет , какова эта "неприступная крепость" , пока штурмовые подразделения ВС РФ эту "крепость" плавно обходят со всех сторон ,сковав боем резервы ВСУ в юго-восточной, восточной, а сейчас еще и в северной части "неприступной крепости"
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:54
    +5
    О, до боли знакомые вопли... Фестунги, "города-крепости", ведь Гитлер еще придумал? Все они там были нерушимими, ага...
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:58
    +2
    киевские власти отрицательно относятся к идее перемирия с Москвой.

    Так и мы против. Никаких перемирий! Только капитуляция!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:04
      +2
      Укро зольдатен, ундер офицерен
      Укро зольдатен нихт капитулирен...
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:00
    +1
    "Неприступная крепость", "битва продолжается"... Дальше будет "чудо-оружие..." Ну, а потом - сами знаете что soldier
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:00
    0
    Артемовск, который на Украине называют Бахмутом, окружен господствующими высотами, затрудняющими продвижение российских войск.

    Великолепные условия завалить всю площадь термобарическими боеприпасами и больше ФАБ...
    С этими нехрен чикаться, по примеру «Азовстали»...
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: ROSS 42
      Великолепные условия завалить всю площадь термобарическими боеприпасами и больше ФАБ...

      Вы знаете что там полно гражданских и пишите это!Объясните свою позицию если она у вас есть,а не так.Когда заваливать то поедешь?
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:00
    +1
    "неприступная крепость", вчера говорили, что бой идёт уже в самом городе.
    Хотя, надо признать :они укрепились хорошо.
    Фактически, город окружён, но гарнизон, пока, имеет вдоволь боеприпасов
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:03
    +1
    Матёрый человечище. Судя по наградам - 12 котлов прошёл. Или за 12 лет выслуги получил, что тоже достижение, ведь в Бахмуте всего на 4 часа жизни бойца хватает.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:09
      +1
      Он просто каждый котел умудрялся назвать перемогой - и за это ценное качество его очень жалует руководство укровермахта.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:08
    +1
    Высокопоставленный военный настроен оптимистично, заявляя, что «битва продолжается».

    Так не он же в окопах сидит.
  13. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:12
    +2
    Артемовск, который на Украине называют Бахмутом, ... так его и в России Бахмутом называли. Только потом начали переиначивать историю.. поговаривая, что другим нельзя но нам можно. Со своими переименованиями дошли до Карлмаксшата...))) Но вот наш Президент заявил: -переписывать нельзя! Получается сейчас городу шароварники вернули его первое русское наименование, и оппа нам опять все не так!
    После требования Президента перестать переписывать историю появляются провокаторы, которые пытаются на патриотической волне заставить Президента и народ изменить своему слову. Но если мы опять начнем переименования в угоду политическим веяниям - любой на Гейзападе сможет ткнуть в нас пальцем и сказать - Так это же двойные стандарты по русски!! Всему миру говорят переписывать историю нельзя - но им в исключительности можно!
    И вот вопрос -может этих провокаторов так рьяно рвущихся к переименованиям отправить на каменоломни, так хоть польза от них будет. hi
  14. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Сегодня, 18:16
    +1
    "Скорее Дунай повернет свои реки вспять и небо упадет на землю чем падет Измаил!"
    Через сколько часов после этих слов подполковник Кутузов под руководством генерала Суворова взял сей неприступный град? laughing
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:22
    0
    Что-то не понял.А почему их командующий носит российские медали?
    Нижние слева две. Или я не прав?
    1. Gromit
      Gromit Сегодня, 18:43
      0
      А потому что начинал службу командиром взвода в СССР в 1986 и награждён советскими медалями За боевые заслуги и За отличие в воинской службе.
      Родился во Владимире. Окончил Московское ВОКУ.

    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:45
      0
      А почему их командующий носит российские медали?

      Может, трофейные? laughing