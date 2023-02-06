Военное обозрение
Войти Регистрация

Японское издание написало о сложности пополнения запасов газа Европой без российских поставок

7
Японское издание написало о сложности пополнения запасов газа Европой без российских поставок

Европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при пополнении запасов газа в 2023 году, если останутся без российского газового импорта. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.


В 2022 году Европа из-за антироссийских санкций и диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» оказалась в сложной энергетической ситуации. Цены на энергоресурсы значительно выросли, исчезла стабильность в поставках. В 2023 году ситуация может стать еще более неопределенной и сложной, считают аналитики.

В перспективе запасы газовых хранилищ Европы будут только сокращаться. Европейские страны с трудом смогут их пополнять без российских поставок, что приведет к росту конкуренции между странами-потребителями газа за дополнительные поставки сжиженного природного газа(СПГ). Таким образом, рост цен на СПГ также продолжится.

Интересно, что ранее европейские экологи потребовали от Бельгии сокращения импорта российского СПГ. Таким образом, пока европейские страны чувствуют себя все хуже и хуже в «энергетическом» измерении, работающие на США общественно-политические силы пытаются и далее продавливать идею отказа от российского газа.

Удивительно, что европейские правительства фактически работают против своих народов и государств, следуя на поводу США и собственными руками уничтожая европейскую экономику – как ЕС в целом, так и отдельных государств Европы в частности.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Bashkortostan.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:52
    +1
    А японцам то с какого переживать за Европу?Думайте о поставказ в свою страну.А то вдруг,и нет их.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:00
    0
    Удивительно, что европейские правительства фактически работают против своих народов и государств, следуя на поводу США и собственными руками уничтожая европейскую экономику – как ЕС в целом, так и отдельных государств Европы в частности.

    Кого выбрали, то и получили. Раньше думать надо было.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 18:03
      -2
      Ситуация для ес уже аховая, как бы их руководители не пыжились. Да, не замёрзли...и в следующую зиму не замёрзнуть. Но экономика ес с каждым месяцем становится всё менее конкурентной из за высоких цен на энергоресурсы. Впрочем, если они выстрелили себе в голову в угоду дяди сему, это их проблемы.
  3. Joker62
    Joker62 Сегодня, 18:02
    0
    Японское издание написало о сложности пополнения запасов газа Европой без российских поставок

    Сложно пополнить газами из России??? Топите дровами и углями, а Грету отправьте в холодильник, в Гренландию в сорочках!
  4. Жук1991
    Жук1991 Сегодня, 18:15
    +4
    В перспективе запасы газовых хранилищ Европы будут только сокращаться. Европейские страны с трудом смогут их пополнять без российских поставок, что приведет к росту конкуренции между странами-потребителями газа за дополнительные поставки сжиженного природного газа(СПГ). Таким образом, рост цен на СПГ также продолжится

    Угу. Зима кончается, а запасы газа в подземных хранилищах превышают 70%. Это исторический максимум для европы. Ещё никогда на первую декаду февраля в европейских хранилищах небыло столько газа. На утро понедельника заполняемость была около 70.5%
    Сейчас цена газа на бирже TTF 639$за 1000м3, хотя еще пол года назад цена на той же бирже была более 3000$.
    Цены уверенно ползут вниз.
    Зачем людей вводите в заблуждение?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:20
      +1
      Тут многие любят такую "наваристую лапшу", готовы каждый день её обсуждать. Работа такая...
      П. С. я сам чуть было не попал в секту "свидетелей краха запада", лет 9 назад, но факты быстро отрезвили smile
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:46
    0
    Где Япония и где Европа.Теперь уже и японцы ЕС трогать.Сами японцы с проектов Сахалин 1 и 2 не вышли.Им сказали ,только слово о потолка цен на газ и нефть с этих проектов ,мигом вылетети.Сразу: Всё понял господина,повинуюсь.У Японии с газом и нефтью хорошо.А вот теперь посмотрим как Европа будет американский газ экономить,когда наш в хранилища заканчиваться будет.Теперь посмотрим сколько будет стоить лишний газ,который идёт не на закачку в хранилища.С нашим ,цены до 3 000 $ доходили с вмериканским сколько будет,где они будут дефицит в 30 млрд кубов брать.Наш газ в расчёт не берём,зе в любой момент его рванёт.