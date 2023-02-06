Японское издание написало о сложности пополнения запасов газа Европой без российских поставок

Европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при пополнении запасов газа в 2023 году, если останутся без российского газового импорта. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.В 2022 году Европа из-за антироссийских санкций и диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» оказалась в сложной энергетической ситуации. Цены на энергоресурсы значительно выросли, исчезла стабильность в поставках. В 2023 году ситуация может стать еще более неопределенной и сложной, считают аналитики.В перспективе запасы газовых хранилищ Европы будут только сокращаться. Европейские страны с трудом смогут их пополнять без российских поставок, что приведет к росту конкуренции между странами-потребителями газа за дополнительные поставки сжиженного природного газа(СПГ). Таким образом, рост цен на СПГ также продолжится.Интересно, что ранее европейские экологи потребовали от Бельгии сокращения импорта российского СПГ. Таким образом, пока европейские страны чувствуют себя все хуже и хуже в «энергетическом» измерении, работающие на США общественно-политические силы пытаются и далее продавливать идею отказа от российского газа.Удивительно, что европейские правительства фактически работают против своих народов и государств, следуя на поводу США и собственными руками уничтожая европейскую экономику – как ЕС в целом, так и отдельных государств Европы в частности.