Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М

Установка нового вооружения на БМП-2 уже давно была обкатана российский оборонкой. Ещё в 2005 году Алжир заказал у отечественного ВПК модернизацию данных машин до версии 2М, которая подразумевала оснащение техники боевым модулем «Бережок». В его состав входят 30-мм пушка 2А42, 7, 62-мм пулемёт, 4 пусковые установки ПТРК «Корнет» и 30-мм гранатомёт АГС-17.В интересах российской армии улучшенная версия машины была заказана в 2017 году. Всего до конца 2022 года предполагалось поставить 124 БМП-2М. Судя по аналитике IISS, контракт успешно выполнялся и, по всей видимости, был закрыт в прошлом году (вероятно, работы продолжаются в рамках нового заказа). После начала проведения спецоперации БМП-2М регулярно попадают в видеоматериалы, посвящённые противостоянию ВС РФ с киевским режимом.На днях были показаны кадры работы БМП-2М из гранатомёта по живой силе неприятеля. Как утверждается, был ликвидирован отряд противника из пяти человек. В качестве средства поражения выступил АГС-17. Стрельба из гранатомёта отображается на мониторе оператора-наводчика, на который передаётся видеосигнал с нового прицела Б07К2. Наблюдение за вражескими силами ведётся в инфракрасном диапазоне. Дальность распознавания цели типа танк через тепловизионный канал прицела составляет до 3 тыс. м.