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Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М

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Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М

Установка нового вооружения на БМП-2 уже давно была обкатана российский оборонкой. Ещё в 2005 году Алжир заказал у отечественного ВПК модернизацию данных машин до версии 2М, которая подразумевала оснащение техники боевым модулем «Бережок». В его состав входят 30-мм пушка 2А42, 7, 62-мм пулемёт, 4 пусковые установки ПТРК «Корнет» и 30-мм гранатомёт АГС-17.


В интересах российской армии улучшенная версия машины была заказана в 2017 году. Всего до конца 2022 года предполагалось поставить 124 БМП-2М. Судя по аналитике IISS, контракт успешно выполнялся и, по всей видимости, был закрыт в прошлом году (вероятно, работы продолжаются в рамках нового заказа). После начала проведения спецоперации БМП-2М регулярно попадают в видеоматериалы, посвящённые противостоянию ВС РФ с киевским режимом.

На днях были показаны кадры работы БМП-2М из гранатомёта по живой силе неприятеля. Как утверждается, был ликвидирован отряд противника из пяти человек. В качестве средства поражения выступил АГС-17. Стрельба из гранатомёта отображается на мониторе оператора-наводчика, на который передаётся видеосигнал с нового прицела Б07К2. Наблюдение за вражескими силами ведётся в инфракрасном диапазоне. Дальность распознавания цели типа танк через тепловизионный канал прицела составляет до 3 тыс. м.

Автор:
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:13
    +3
    Вот! Все таки, необитаемый боевой модуль и автоматическая пушка или гранатомет и ПУТРы на нем, это правильный вектор развития бронетехники. И другой вариант необходимой боевой машины поддержки, это хорошо бронированная со всех сторон САУ с гладким стволом. Эту функцию сейчас выполняют танки при стрельбе с закрытых позиций. У а тех САУ ,что сейчас есть недостаточное бронирование для действий в полосе 3-4 км т.е. непосредственной поддержки пехоты.
    1. S.S.A.
      S.S.A. Сегодня, 18:36
      +3
      У всех САУ одна концепция: "чем дальше тем лучше". Броня как у танка ей совсем ни к чему.

      Ни один вменяемый командир не будет подтаскивать САУ к фронту, на дальность действия ПТУР. Это дистанция минометов и ТОС (которые стараются увеличить её с каждой новой модификацией). А САУ должна работать на 20-30 км.

      Танки стреляют с закрытых позиций, не потому что это хорошо и замечательно, вовсе нет (расход снарядов резко возрастает, износ ствола повышенный, результативность проигрывает гаубице). А потому что позиции противника насыщены современными ПТУР и гранатомёта, а жить хочется.
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:17
    -1
    В интересах российской армии улучшенная версия машины была заказана в 2017 году

    В интересах Российской Армии необходимо было давно заказать более мощный модуль. А мы восхваляем позавчерашний день. Помнится было время и мосинки пытались хвалить. А иначе как оправдать их в руках солдата....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:22
      0
      Работа над модулем Эпоха завершена,если вы его имеете ввиду.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:17
    +3
    Правильно говорят, что самый абзац пехоте при бое на средних дистанциях - это АГС... А когда наводчик еще и за броней и с приличной оптикой... Вот хренли ты ему сделаешь?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:23
      +2
      Главное что там ПТУРы Корнет есть.Они пригодятся при встрече с Леопардами.Башенная часть того же Абрамс, усиленная в последних версиях тяжелой корундовой керамикой, может быть пробита только самыми современными бронебойными снарядами или такими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), как российский «Корнет-Д».

      Однако вместо тяжелой корундовой брони в башню «Леопарда» вмонтированы блоки из карбида бора. Они легче и их защита слабее, чем у «монолитной» брони американского М1. Суммарная лобовая защита наиболее совершенной версии танка «Леопард» 2А6 может составлять 900−1000 мм брони.


      Ракета советского ПТРК «Конкурс-М», отличившегося в боях с турецкими «Леопард-2» в Сирии, способна пробить до 750 мм танковой брони за динамической защитой. Однако наиболее опасным для зарубежных танков является ПТРК «Корнет». Благодаря специальной конструкции кумулятивного «факела» ракеты российский ПТРК способен прожигать 1200 мм за динамической защитой, что является абсолютным рекордом среди противотанковых ракетных комплексов.

      https://hi-tech.mail.ru/review/61639-anti-abrams-weapon/
  4. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 18:25
    +1
    Помоему "Бережок" - планировали ставить на БМД-2М.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:39
    +1
    Это всё хорошо. Вот только в Донбассе не редкость даже БМП-1, оставшиеся со времён динозавров. Темп производства/модернизации нужен от 100 штук в месяц, а не в год.
  6. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 18:50
    0
    Как утверждается, был ликвидирован отряд противника из пяти человек.

    Блин, столько гранат на пять человек! Это ж сколько БК нужно!