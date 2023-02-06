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Хакеры атаковали тысячи компьютерных систем в в нескольких крупных западных странах

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Хакеры атаковали тысячи компьютерных систем в в нескольких крупных западных странах

Тысячи компьютерных систем по всему миру подверглись атаке программы-вымогателя, нацеленной на определенные типы систем. Это произошло всего через несколько дней после того, как аналогичному взлому подвергся британский оператор торговли деривативами.


По данным агентств кибербезопасности Франции и Италии, среди пострадавших оказались их страны, а также Канада и США. Официальные лица в Италии в ближайшее время планируют встречу, на которой будет произведена оценка ситуации.

Хакеры-злоумышленники используют уязвимость, о которой было известно уже два года назад. Французская группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации заявила, что применения исправлений сейчас будет недостаточно, поскольку хакеры могли воспользоваться преимуществом и «сбросить вредоносный код».

Программа-вымогатель — это тип вредоносного ПО, которое блокирует файлы жертвы, после чего хакеры требуют плату за предоставление ключа шифрования. LockBit, команда, стоящая за атакой на прошлой неделе на ION Trading UK, заявила, что получила выкуп и разблокировала эти файлы. ION отказался комментировать, был ли выплачен выкуп на самом деле.

Неясно, взяла ли на себя ответственность за последнее нападение какая-либо группировка. По данным Министерства юстиции США, LockBit была активна как минимум с января 2020 года и вымогала сумму не менее 100 миллионов долларов.

Согласно публичным сообщениям, последние атаки были нацелены на конкретную уязвимость некоторых гипервизоров VMware ESXi. Это позволяет компаниям размещать виртуальные машины и запускать несколько операционных систем на одном сервере.

Уязвимости уже два года, и ее уже должны были исправить, но очевидно, что многие серверы до сих пор не защищены

— сказал Стефано Занеро, профессор кибербезопасности Миланского политехнического университета Италии.

После атаки программы-вымогателя на ION Trading на прошлой неделе компания опубликовала заявление, в котором говорится, что причиной проблемы стал кибер-инцидент с серверами VMware.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:18
    0
    Обратный отсчет пошел до того, как объявят, что во всем имеется русский след "хайли -лайкли"
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 18:31
      +1
      100% это были русские хакеры, можно даже потрясти чем нить в ООН, важно надув щёчки
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 18:36
        +5
        Цитата: K._2
        100% это были русские хакеры

        Неее, китайцы мстят за дырявый пузырь.
        1. tTшка
          tTшка Сегодня, 18:56
          +1
          Нее-не-не это китайские хаккеры в коллаборации с русскими wassat
        2. Mouse
          Mouse Сегодня, 18:57
          0
          О! Тотализатор... Русские? Китайцы? winked
          На кого ставим? what
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:48
    0
    Тысячи компьютерных систем по всему миру подверглись атаке программы-вымогателя, нацеленной на определенные типы систем. Это произошло всего через несколько дней после того, как аналогичному взлому подвергся британский оператор торговли деривативами.
    Так вам и надо. Бог не мякишка, как даст, сразу шишка. angry