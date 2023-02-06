"...Верховная Рада Украины признала российскую ЧВК «Вагнер» международной «преступной организацией»..."

Украина вслед за своими заокеанскими спонсорами признала российскую ЧВК "Вагнер" международной "преступной организацией". Соответствующее решение было принято на очередном заседании украинского парламента - Верховной Рады. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.Киев во всем пытается угодить своим спонсорам из Вашингтона, после того, как США признали российскую военную компанию "транснациональной криминальной организацией" глупо было ждать, что этого не сделают на Украине. В Киеве не подвели и вот сегодня 333 украинских депутата приняли соответствующее постановление. Кроме самой ЧВК "Вагнер", в Верховной Раде, на всякий случай, признали террористами все до одной российские ЧВК.Кроме того, основателя военной компании Евгения Пригожина вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины. Он должен явиться в Киев 13,14 и 15 февраля, чтобы ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ведении "агрессивной" войны. На российских ресурсах уже шутят, что Киеву нужно быть поосторожнее с такими вызовами на допрос, в 2021 году Шойгу тоже вызвали в Мариуполь и чем это закончилось, все знают.Впрочем, США и Украина долго не будут в одиночестве, к ним в скором времени присоединится Великобритания, также готовящая признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией.Ранее Евгений Пригожин и совет командиров ЧВК "Вагнер" признали нелегитимными государственные органы управления США, Великобритании и Канады. Согласно принятому заявлению, власти этих трех стран используют террористические организации и методы для достижения своих целей.