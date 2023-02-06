Военное обозрение
Войти Регистрация

Верховная Рада Украины признала российскую ЧВК «Вагнер» международной «преступной организацией»

22
Верховная Рада Украины признала российскую ЧВК «Вагнер» международной «преступной организацией»

Украина вслед за своими заокеанскими спонсорами признала российскую ЧВК "Вагнер" международной "преступной организацией". Соответствующее решение было принято на очередном заседании украинского парламента - Верховной Рады. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.


Киев во всем пытается угодить своим спонсорам из Вашингтона, после того, как США признали российскую военную компанию "транснациональной криминальной организацией" глупо было ждать, что этого не сделают на Украине. В Киеве не подвели и вот сегодня 333 украинских депутата приняли соответствующее постановление. Кроме самой ЧВК "Вагнер", в Верховной Раде, на всякий случай, признали террористами все до одной российские ЧВК.

Кроме того, основателя военной компании Евгения Пригожина вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины. Он должен явиться в Киев 13,14 и 15 февраля, чтобы ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ведении "агрессивной" войны. На российских ресурсах уже шутят, что Киеву нужно быть поосторожнее с такими вызовами на допрос, в 2021 году Шойгу тоже вызвали в Мариуполь и чем это закончилось, все знают.

Впрочем, США и Украина долго не будут в одиночестве, к ним в скором времени присоединится Великобритания, также готовящая признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Ранее Евгений Пригожин и совет командиров ЧВК "Вагнер" признали нелегитимными государственные органы управления США, Великобритании и Канады. Согласно принятому заявлению, власти этих трех стран используют террористические организации и методы для достижения своих целей.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:09
    +4
    Да и делов-то, Вот ЧВК Вагнер не признает США, мелкобританию и Канаду. И считает их правительства нелегитимными и террористическими. А уж бывшая украина вообще, всего лишь поле боя.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 18:11
      +1
      На заслушивание в укрорейхстаг Пригожина не пригласили? laughing
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:30
      +2
      В недалеком прошлом такие заявления назывались Постановление Совета Солдатских Депутатов. А, если Совет еще и Рабочих, и Крестьянских Депутатов( Народных одним словом), то такие Постановления выполнялись Исполнительным Комитетом Совета.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:11
    +3
    Это вам,киевским утыркам как то поможет? belay fool Собака лапт,ветер носит
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 18:12
    0
    должен явиться в Киев 13,14 и 15 февраля
    И Вагнер и Мо хотели бы явится в Киев, так украинцы сами не дают.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:33
      +1
      Цитата: Trapp1st
      должен явиться в Киев 13,14 и 15 февраля
      И Вагнер и Мо хотели бы явится в Киев, так украинцы сами не дают.

      явятся, не так быстро правда
  4. tTшка
    tTшка Сегодня, 18:16
    +5
    Саму уКряину вот-вот государством перестанут признавать laughing
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 18:21
      +3
      Как раз таки наоборот. Исходя из нашего молчания - ВСУ Украины до сих пор выполняют присягу, по охране и обороне своей страны от внешнего врага. А все потому, что народ России уже давно определился что там террористы и нацисты. А чиновники и политики базируясь на интересах барыг алигархов до сих пор не могут внятно сказать в каком качестве мы там. Давно пора обьявить в каком качестве официально эти фашисты.
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:23
    +2
    " Пригожина вызвали на допрос" камрады, вы не знаете, Поклонская и Кжугетович уже были на допросе или ждут "привода"?
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:24
    +7
    Раз террористам не нравится, значит Вагнер молодцы.
  7. Комсомол
    Комсомол Сегодня, 18:25
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Это вам,киевским утыркам как то поможет? Собака лапт,ветер носит
    Больше нравится "а караван идёт".
    совет командиров ЧВК "Вагнер" признали нелегитимными государственные органы управления США, Великобритании и Канады. Согласно принятому заявлению, власти этих трех стран используют террористические организации и методы для достижения своих целей.
    Наш ответ Чемберлену.Всё правильно сказано.
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:32
    +1
    А какие украинские организации признаны нами нацискими и что за этим следует?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: Pavel57
      А какие украинские организации признаны нами нацискими

      «Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и признал экстремистскими организации «СИЧ-С14», объединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов»* (ОУН) и националистическую группировку «Черный комитет», — сказал представитель суда.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 18:46
      +1
      Вся Окраина признана нацистской и подлежит денацификации
  9. K._2
    K._2 Сегодня, 18:32
    +2
    Почему рада до сих пор не откалибрована? Мы хотим её сохранить в нынешней идеологии и функционале?
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:33
    +2
    Впрочем, США и Украина долго не будут в одиночестве, к ним в скором времени присоединится Великобритания, также готовящая признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

    А вот эти "не террористы", так кто же они такие ?
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:34
    +1
    "...и после этого вся Рейхсканцелярия рассмеялась. Не смеялся один Штирлиц. Он один понял, что ему присвоено звание Героя Советского Союза..." (с)
  12. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:37
    +2
    Ну признали. Теперь по законодательству не смогут вагнеровцев нанимать. Какой рынок Пригожин потерял...
  13. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:44
    +3
    Ну, вот так собрались и признали. А мы в нашей деревни Пупки собрались с жителями и признали США- террористическим государством, а украину-вообще государством не признали, а признали рассадником фашизма, подлежащим полной денацификации...
  14. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 18:47
    +1
    "...Верховная Рада Украины признала российскую ЧВК «Вагнер» международной «преступной организацией»..."
    Воровская сходка признала полицию преступной организацией.
  15. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:53
    0
    сегодня 333 украинских депутата приняли соответствующее постановление.
    Всех- под команду 333.
  16. next322
    next322 Сегодня, 19:00
    0
    думцам тоже пора нечто подобное замутить.......