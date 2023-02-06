Военное обозрение
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Турецкое издание со ссылкой на «Моссад» опубликовало оценочные данные о потерях сторон в конфликте на Украине

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Турецкое издание со ссылкой на «Моссад» опубликовало оценочные данные о потерях сторон в конфликте на Украине

На Западе не приветствуются заявления официальных лиц и публикации в СМИ, посвящённые анализу потерь украинской армии в ходе военного противостояния с Россией. Обыватель должен считать, что он финансирует «победный поход» киевского режима, а статистика подобного рода способна разубедить его в эффективности оказываемой ВСУ помощи.


Ещё в начале ноября 2022 года командованием США была озвучена цифра в 100 тыс. ликвидированных украинских военных. С тех пор она остаётся без изменений, несмотря на продолжающиеся активные боевые действия. На этом фоне представляет интерес публикация статистики потерь в турецком издании Hurseda. Как утверждается, она основана на данных израильской разведки «Моссад», попавших в руки журналистов. Данные оценочные. Но эти оценки весьма показательны.

В турецкой прессе заявляется, что по состоянию на 14 января текущего года потери России составили 23 самолёта, 56 вертолётов, 200 беспилотников [видимо, без учёта малогабаритных БПЛА, к примеру, квадрокоптеров], 889 танков и других боевых бронированных машин, 427 артиллерийских систем (буксируемые орудия, миномёты, САУ, РСЗО), 12 систем ПВО, 44500 ранеными, 18480 погибшими и 323 пленными [вероятно, во внимание не берутся освобождённые в результате обмена].

Украина потеряла 302 самолёта, 212 вертолётов, 2750 БПЛА, 6320 танков и других бронемашин, 7360 артсистем, 497 систем ПВО, 234 тыс. ранеными, 157 тыс. погибшими и 17320 пленными.

Потери непосредственно Запада в живой силе составили 5360 ликвидированных наёмников, 2458 военнослужащих армий стран НАТО и 234 военных инструктора альянса.

В глаза бросается кратная разница в ущербе, который понесли украинские войска в сравнении с российской армией.
Автор:
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41 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:45
    +2
    Да да, а то тут часто звучали ципсошные нахрюки что дескать "с мясом в шумерии проблем нет, наловят военкоматы сколько угодно и пополнят бригады, которые будут оборонять сотни деревень" ну шо свидомые? кончается мяско-то? То то туда-сюда потрепанные части таскают от Артемовска к Угледару.
    И теперь не свалишь все на "сказки мо" и Коношенкова ни в чем не обвинишь. Это ж МОССАД и турки, неужто зрада зрадная? съешьте свои методички -они больше не работают-правда наружу вылезла как ее не прятали.
    ну и вишенкой на торте то признания нафталина что лично зеле ничего не угрожает , то вот эта сочная слива, Израиль прям радует...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:01
      +1
      Они же теперь собираются годами против России воевать и говорят,что пока не победят войну не закончат и пофиг на потери.Это уже похоже на какой то психоз.

      «Большинство украинцев готовы продолжать эту войну, как бы это страшно ни звучало и сколько бы это не несло нам потерь и смертей, однако все социологические исследования показывают, что украинцы хотят победы.А победа для украинцев означает полное восстановление нашего суверенитета, возвращение наших территорий, возвращение наших всех военнопленных, репарации, выплаты и вообще разрушение Российской Федерации как страны, империи, просто исчезновение её с карты мира.Так большинство окружающих меня воспринимает, если ты спрашиваешь, что такое победа», – заявил Гай.

      https://www.politnavigator.net/tolko-ischeznovenie-rf-s-karty-mira-oficer-vsu.html
      Вот он справа.


      «Я не очень верю в те заявления, которые предварительно звучали, о том, что Украина в этом году вернёт Крым, хотя, чудеса бывают, я после года войны уже не удивлюсь ничему. Но я настраиваюсь на долговременную войну, не один и не два года, и строил бы планы, исходя из наихудшего возможного сценария», – заявил Гай.

      https://www.politnavigator.net/v-ehtom-godu-na-vozvrashhenie-kryma-mozhno-ne-rasschityvat-boevik-vsu.html
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:49
        +3
        Надо было в 2014-ом, как только Донбасс геноцидить начали, СВО начинать.
        Восемь лет качественной промывки мозгов что-то да значат.
        Неоднократно тут на ВО говорили многие, что надо заключать мир, люди гибнут.
        Только вот если заключить мир сейчас, в нынешних границах, Украину зальют кредитами и военной техникой, чтоб подготовить и обучить к новой войне. И лет через пять война будет ещё более страшной.
        Нет. Нельзя сейчас заканчивать. Надо истребить всех тех, кто хочет истребить всех нас.
        А те, кто против воли на фронт попал и воевать не хочет - пусть сдаются. В плену до конца войны точно живы останутся (если, конечно, Киев опять СИЗО ракетами не накроет)
    2. poquello
      poquello Сегодня, 20:03
      +8
      Цитата: голос_разуma
      Это ж МОССАД

      "Украина потеряла 157 тыс. погибшими " - я б дал больше, возможно цифра без "пропавших"
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:14
        +7
        Конечно без пропавших без вести.Ведь официально считается что не факт что они погибли,хотя всем понятно что они именно погибли.

        СМИ также сообщают, что комитет солдатских матерей Украины якобы подготовил более 320 000 обращений «о судьбе пропавших бойцов», но СБУ запретило их подавать в целях нацбезопасности — однако эти широко распространенные данные не имеют документального подтверждения. Их источник — заявления ряда членов комитета солдатских матерей, сделанные устно и в соцсетях.

        https://strah.mirtesen.ru/blog/43034850371/OSINT-Armiya-Ukrayinyi-poteryala-bolee-300-tyisyach-boytsov

        А это ещё плюс 350 тысяч.А 157 тыс. убитых плюс 350 тыс. пропавших без вести это уже извините меня полмиллиона погибших.Плюс 234 тыс. раненных это уже 734 тыс. 200-ых и 300-ых.Вот такие пироги.Сейчас общие силы украинских силовиков в районе 250 тыс.Приплюсуйте 734 тыс.выбывших Вот вам и миллион о котором трубил Зеленский.Сейчас по плану хотят мобилизовать ещё 200 тыс. и того будет в районе полумиллиона у ВСУ,правда качество не очень этого материала.Как никак восьмая волна мобилизации.
        1. киргиз
          киргиз Сегодня, 21:10
          0
          Да ну не могло там 350тыс пропасть безвести
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:46
    +17
    Наемники пошли нынче глупые, если не сказать безмозглые. Вообще то судьба наемника - воевать на стороне победителя. Воевать на стороне где потери в разы больше бессмысленно, если ты воюешь за деньги. Вероятность ими воспользоваться слишком мала при таком раскладе.
    А наших жалко до слез, хоть и соотношение 1:9 примерно.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 19:50
      +1
      У наёмника при любом раскладе ... смерть наступит скорее всего от "несчастного" случае на работе)
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 20:15
      +10
      Цитата: Павел_Свешников
      А наших жалко до слез, хоть и соотношение 1:9 примерно.

      Ну если честно, то жалко всех и наших и тех кто обманут.
      Нацистов и Бандеровцев меньше чем остальных. Мало того этот обманутый народ управляемый фанатичной верхушкой, просто "не ведает, что творит" ибо забит и напуган бесчеловечно жёстким руководством ещё и подконтрольным с запада.
      Поэтому смерть этих людей (тех кто именно обманут) это наша же кровь народа попавшие под жернова ужасного эксперимента направленного против нас и за счёт их. По большей степени у многих просто нет выхода по непониманию, по ситуации или страха за свою жизнь.
      Славяне уничтожают славян одной веры и это очень огорчает. Разобщённость и невозможность консолидироваться против правительства и кучки нациков отсутствует, что и не позволяет им свергнуть власть и помочь им никак не получается кроме как свергнуть их бандеронацискую власть мечом и кровью своего же народа (единого по крови) с обеих сторон.
      Смерти Украинцев (обманутых Русов) тоже сильно огорчают и радости тут я не вижу ну кроме как над истинными нацистами.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:48
    +5
    С уважением отношусь к Моссад, но не данных о пропавших без вести. А именно они могут шокировать...
    1. vova1910
      vova1910 Сегодня, 20:36
      +4
      Цитата: Иезекиль 25-17
      С уважением отношусь к Моссад, но не данных о пропавших без вести. А именно они могут шокировать

      Вас не смущает, что Моссад предпочёл информировать турецкую общественность, в то время как даже израильтяне абсолютно не знают о его отчётах. Эта статья попахивает ложью.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:05
        +1
        Немного не так. Это напечатала турецкая пресса со ссылкой на утечку из источника со стороны моссада. Но ложью пахнет. Хотя цифры думаю сопоставимые
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:49
    0
    Разница заметна. Укровермахт не считается с людскими потерями.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:55
      +1
      По всей видимости ,так оно и есть.По пропавшим без вести есть вопрос.
  5. gsev
    gsev Сегодня, 19:54
    +2
    Сомнительно, что Моссад будет афишировать свои данные. Подобное неминуемо приведет к раскрытию источника информации.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:54
    +1
    Это уже ближе к реальности...
    ПиСи, тут мне ролик скинули...
    https://m.vk.com/video-96503484_456248309?list=9199b0524e1a361f58&from=wall-96503484_1274292
  7. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 19:54
    0
    А это с учетом пропавшего без вести укропа в окрестностях Соледара и Артемовска?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:09
      0
      Нет. Это декабрьские сведения. Но учитывая сколько мобилизуют и сколько теряют, общая численность живых думаю вообще не меняется. Только качество падает и тяжелой техники меньше становится
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:57
    +3
    Ну я бы не рассчитывал на то, что у ВСУк закончатся людские ресурсы, в БМП , Бредли и прочие броневики они кого-то подготовили.
    Ощущение, что обученные и мотивированные части где-то придерживают, а на съедение посылают обычных мужиков, а им бы дурням сразу бы и сдаваться.
  9. Аригин
    Аригин Сегодня, 20:01
    -3
    Поражает цифра потерь 889 ед. танки+ББМ. Двенадцать систем ПВО, наоборот, кажется заниженной. По Википедии одних только Панцирей больше потеряли.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 20:28
      +8
      Цитата: Аригин
      Двенадцать систем ПВО, наоборот, кажется заниженной. По Википедии одних только Панцирей больше потеряли.

      А не пытались узнать, кто Педивикию редактирует и в чьем мейнстриме там составляются новости о России и Украине?
      Это они еще скромно... Могли написать и о тысячах уничтоженных панцирях. Написали же они, что русских уничтожено 125 тысяч человек, а также про "кровавые расстрелы в Буче и Мариуполе", "провал российского вторжения" и т.д..
      Бумага всё стерпит... однако, не рекомендовал бы в качестве аргументации, обращаться к укро-фантастической-Педивикии в качестве доказательства своей позиции.
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:01
    -3
    Я думаю, стоит учитывать потери не напрямую у ВС РФ, а вместе с ВС ДНР И ЛНР.
    Украинцы несут просто жуткие потери. А их ещё сейчас будут гнать на убой.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 20:20
      +3
      ВикиПедии верить.. wassat ....ахаха... fool себя не уважать feel а еще ссылаться на не неё дурнем прослыть... laughing
  11. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 20:04
    +1
    Вчера в телеге эта инфа была.Косвенно похоже на правду.Потери ВС РФ. ДНР ЛНР в статистику не вошли.
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:06
    -1
    МОССАД просто обязан знать все. Зеленский наверняка уж раз в неделю точно докладывает.
    Вообще-то, гражданин Израиля может никому ничего о своем гражданстве не говорить и даже отрицать его, а МИД Израиля не обязан подтверждать или отрицать гражданство при запросе МИД другого государства и даже в праве давать некорректную информацию. Вот такие Израильские законы.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:07
    +2
    Цитата: Иезекиль 25-17
    С уважением отношусь к Моссад, но не данных о пропавших без вести. А именно они могут шокировать...

    Тема с пропавшими без вести в основном наиболее удобна укрорейху. Потому как именно им необходимо как-то завуалировать потери и избежать дополнительных трат на выплаты пособий. Тут скорее всего такая история в расчет не берётся, потому как бессмысленна в части детализации реальных потерь.
  14. литий17
    литий17 Сегодня, 20:08
    -4
    Ну и пускай кто либо объяснит наши потери в формате СВО? Я имею ввиду, что спецоперация с такими потерями, имеет формат войны! И вина эта в провале (предательстве?) нашего руководства!
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 20:32
      -4
      Российские потери в СВО уже превзошли советские времен 10-летней войны в Афганистане (около 13 тыс).

      И вопрос заключается в том, как потери отражаются на боеспособности ВСУ. О радикальном его снижении говорить не приходится.
  15. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 20:09
    -1
    В принципе похоже, на земле только десяток самолётов потеряли плюс всякие чернобаевки с вертолетами. Да и по танкам и прочее тоже. Контробатаркйная борьба она обоюдная, не только мы но и они укроповские потери, если б не такие были не мобилизовали бы сейчас всех, и так по укроповские данным пусть не миллион но двукратное превосходство даже сейчас есть. Вот запад сейчас и чешет репу, орки теряют больше чем мы, наемники кончаются а Европе тысяч 100 можно найти всяких поляков и прочих суицидников, а дальше кем воевать, америкосы только с уровня араба могут воевать. так до 25 года до тянут.
  16. tTшка
    tTшка Сегодня, 20:09
    +2
    А где данные по пропавшим без вести ( 60-70 % которых, можно записать в "200")... пару недель назад читал интересную статью, причем очень даже не на коленке сделанную.... так вот, если совсем грубо, то цифры примерно те же, за исключением % соотношения пропавших к 200-м, которых около 330 000 у скакунов...
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:30
    -3
    Быстро Украину прижать к ногтю не удалось. Теперь мы будем понемногу терять наших солдат, терять специалистов с заводов, которые окажутся нужны в ВС, терять доход от продажи газа, нефти, продуктов нефтепереработки, терять союзников...
    Может не прав, но "Граждане России! Начало СВО оказалось недостаточно хорошо подготовлено. Мы виноваты перед вами за уровень подготовки и стараемся исправить наши ошибки. Но нам нужна ваша помощь! Граждане России! Эта Специальная Военная Операция нужна всем нам, что бы отодвинуть опасность для России от наших границ.
    Помогите Правительству России сделать жизнь всех нас безопаснее!"
    Где же признание ошибки и призыв о помощи?
  18. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 20:31
    -1
    Украина потеряла 302 самолёта, 212 вертолётов, 2750 БПЛА, 6320 танков и других бронемашин, 7360 артсистем, 497 систем ПВО, 234 тыс. ранеными, 157 тыс. погибшими и 17320 пленными.

    От лукавого это. Пропавшие без вести где? А у ВСУ пропавшие без вести = убитые.
  19. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:33
    -4
    Евреям почему-то верю. Они не ангажированы... Пока hi
  20. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 20:39
    +1
    А Моссад не рассказал про гарантии неприкосновенности Зеленскому и его окружению? Цифры потерь по Моссаду - туфта. Наверное всё гораздо плачевнее. 150 тысяч снарядов которые передал Израиль Украине показывают их истинное лицо.
  21. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 20:41
    0
    У украинцев раненых всего лишь в 1,5 раза больше, чем погибших (а не в 3). Это говорит об огромной смертности среди раненых и малой эффективности медпомощи на всех уровнях.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 21:10
      0
      У украинцев раненых всего лишь в 1,5 раза больше, чем погибших (а не в 3). Это говорит об огромной смертности среди раненых и малой эффективности медпомощи на всех уровнях.

      Или о том что при массированных арт. обстрелах и РСЗО мало раненых и большая часть тел остается в грунте и под обрушениями бывших укрытий.. Кто б их откапывал.
  22. Dante77
    Dante77 Сегодня, 20:43
    -1
    Мы все знаем, что их не волнуют потери. Их тактика жестока по отношению к собственным солдатам, но если не заботиться о человеческих потерях, то вполне эффективна, вопрос, что с этим делать?
  23. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:56
    0
    В турецкой прессе заявляется, что по состоянию на 14 января текущего года потери России составили ... 12 систем ПВО
    ...
    Потери непосредственно Запада в живой силе составили ... 2458 военнослужащих армий стран НАТО и 234 военных инструктора альянса
    В этих "данных из иностранной прессы" что-то явно не "бьётся" с данными из других источников, особенно про натовцев.
  24. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:57
    0
    Не очень понятны потери беспилотников. О чем идет речь? Ударные беспилотники считаются?
  25. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 21:02
    0
    Меня "исходники" смущают! Моссад что, пресс-релизы рассылает кому ни попадя? А с турок рассылку начали? Или по секрету сообщили?
  26. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 21:07
    0
    18480 наших погибших это брехня не верю