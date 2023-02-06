Турецкое издание со ссылкой на «Моссад» опубликовало оценочные данные о потерях сторон в конфликте на Украине

На Западе не приветствуются заявления официальных лиц и публикации в СМИ, посвящённые анализу потерь украинской армии в ходе военного противостояния с Россией. Обыватель должен считать, что он финансирует «победный поход» киевского режима, а статистика подобного рода способна разубедить его в эффективности оказываемой ВСУ помощи.
Ещё в начале ноября 2022 года командованием США была озвучена цифра в 100 тыс. ликвидированных украинских военных. С тех пор она остаётся без изменений, несмотря на продолжающиеся активные боевые действия. На этом фоне представляет интерес публикация статистики потерь в турецком издании Hurseda. Как утверждается, она основана на данных израильской разведки «Моссад», попавших в руки журналистов. Данные оценочные. Но эти оценки весьма показательны.
В турецкой прессе заявляется, что по состоянию на 14 января текущего года потери России составили 23 самолёта, 56 вертолётов, 200 беспилотников [видимо, без учёта малогабаритных БПЛА, к примеру, квадрокоптеров], 889 танков и других боевых бронированных машин, 427 артиллерийских систем (буксируемые орудия, миномёты, САУ, РСЗО), 12 систем ПВО, 44500 ранеными, 18480 погибшими и 323 пленными [вероятно, во внимание не берутся освобождённые в результате обмена].
Украина потеряла 302 самолёта, 212 вертолётов, 2750 БПЛА, 6320 танков и других бронемашин, 7360 артсистем, 497 систем ПВО, 234 тыс. ранеными, 157 тыс. погибшими и 17320 пленными.
Потери непосредственно Запада в живой силе составили 5360 ликвидированных наёмников, 2458 военнослужащих армий стран НАТО и 234 военных инструктора альянса.
В глаза бросается кратная разница в ущербе, который понесли украинские войска в сравнении с российской армией.