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Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения применению британских 155-мм САУ AS90

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Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения применению британских 155-мм САУ AS90

Великобритания начинает программу обучения расчетов британских артиллерийских установок AS90, украинские военнослужащие уже прибыли на территорию Соединенного королевства. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.


Самолет британских ВВС сегодня доставил на территорию Великобритании группу украинских военных, которым предстоит управлять британскими самоходными гаубицами AS90. Информации, сколько военнослужащих ВСУ пройдет обучение и сколько оно будет длиться, информации нет. Известно, что британское Минобороны передает ВСУ 30 155-мм САУ AS90.

Тепло приветствуем украинских военнослужащих, прибывших в Великобританию в эти выходные, чтобы ознакомиться с AS90. AS90 — это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания оказывает, чтобы помочь Украине защитить свою Родину и вернуть территорию

- говорится в сообщении.

Между тем австралийское Минобороны объявило о присоединении военных инструкторов к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ. Преподавать они будут общевойсковую подготовку. В Великобританию прибыли порядка 70 военных из состава 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралии.

Как заявил командир 1-й бригады Сухопутных войск Австралии бригадный генерал Ник Фоксолл, военные инструкторы помогут новобранцам ВСУ получить необходимые военные навыки. Особо подчеркивается, что на территорию Украины австралийцы не ногой, все обучение только в Великобритании.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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5 комментариев
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  1. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 19:16
    +1
    Ну это они слукавили,что ни ногой,главное оттедова хотя бы с одной. В рюкзаке.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:19
    0
    А что, прямиком, не в Австралию?
    Конец, у хлопцев, так или иначе, один, "до последнего украинца".
    Хоть бы мир, перед смертью, посмотрели...
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 20:03
      0
      сразу..в землю...они не верят-переписана история. И спросить у напалиона ,гитлера не суждено . вальцман хотел что бы они повоевали
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:20
    +1
    Ладно.Только политическое убежище не просите.Доктор сказал в морг
  4. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:14
    0
    Вроде уже уничтоженные ланцетом выклпдывали recourse