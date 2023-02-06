Так называемый мэр Купянска: Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении

После оставления украинскими подразделениями своих позиций в районе села Синьковка, что к северо-востоку от Купянска, так называемый «городской голова» (ставленник киевского режима в Купянске) Андрей Канашевич сделал заявление о «признаках накопления россиянами сил на этом направлении».
Канашевич в эфире одной из украинских радиостанций:
Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении. Если говорить, что они создают штурмовые группы, что наступательные силы подтягивают, то пока – нет.
И так называемый мэр Купянска, противореча сводкам с линии боевого соприкосновения и публикациям из самого города, заявляет, что в течение недели число обстрелов объектов Купянского района «не увеличилось».
Канашевич:
Они там ещё месяц назад число обстрелов как нарастили, вот так и сегодня остаётся. В основном – из артиллерии бьют. Каких-то изменений нет.
Напомним, что в конце минувшей недели прошла информация об оставлении подразделениями 14-й омбр ВСУ позиций в Синьковке именно после интенсивного артобстрела их позиций. Ранее украинское командование обозначило именно Купянск как основной логистический узел для наступление на линию Сватово-Кременная. Теперь наступление снова «перенесено» - уже на весну, когда ВСУ получат первые танки «Леопард» и «Челленджер», а также американские БМП «Брэдли».