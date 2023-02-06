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Так называемый мэр Купянска: Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении

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Так называемый мэр Купянска: Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении

После оставления украинскими подразделениями своих позиций в районе села Синьковка, что к северо-востоку от Купянска, так называемый «городской голова» (ставленник киевского режима в Купянске) Андрей Канашевич сделал заявление о «признаках накопления россиянами сил на этом направлении».

Канашевич в эфире одной из украинских радиостанций:

Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении. Если говорить, что они создают штурмовые группы, что наступательные силы подтягивают, то пока – нет.

И так называемый мэр Купянска, противореча сводкам с линии боевого соприкосновения и публикациям из самого города, заявляет, что в течение недели число обстрелов объектов Купянского района «не увеличилось».

Канашевич:

Они там ещё месяц назад число обстрелов как нарастили, вот так и сегодня остаётся. В основном – из артиллерии бьют. Каких-то изменений нет.



Напомним, что в конце минувшей недели прошла информация об оставлении подразделениями 14-й омбр ВСУ позиций в Синьковке именно после интенсивного артобстрела их позиций. Ранее украинское командование обозначило именно Купянск как основной логистический узел для наступление на линию Сватово-Кременная. Теперь наступление снова «перенесено» - уже на весну, когда ВСУ получат первые танки «Леопард» и «Челленджер», а также американские БМП «Брэдли».
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6 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 20:04
    0
    А может наши там оборону готовят, а этим чудится
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:04
    +3
    Изюмский маятник качнулся назад. Какие знакомые названия населенных пунктов...
  3. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 20:09
    0
    Не надо обольщаться. Положение пока крайне непростое и шаткое!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 20:11
      +2
      Цитата: Сид2014
      Не надо обольщаться. Положение пока крайне непростое и шаткое!

      Ну, это если только для всук...
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:16
    0
    Ну почему "так называемый мэр Купянска"?
    Поставленный на должность главы населённого пункта по незаконному распоряжению антинародного правительства Украины.
  5. Dante77
    Dante77 Сегодня, 20:32
    0
    Западные СМИ уже предрекают начало масштабного российского наступления в течение двух недель, на это якобы указывают спутниковые снимки.