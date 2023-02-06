Так называемый мэр Купянска: Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении

Мне на совещаниях рассказали, что есть признаки накопления сил россиянами на Купянском направлении. Если говорить, что они создают штурмовые группы, что наступательные силы подтягивают, то пока – нет.

Они там ещё месяц назад число обстрелов как нарастили, вот так и сегодня остаётся. В основном – из артиллерии бьют. Каких-то изменений нет.