Оружейный вольфрам идет в Европу через Россию

Источник: tpcompany.ru
«Волчья пена» для Rheinmetall AG
Политика, сталкиваясь с экономикой, способна на головокружительные кульбиты. Один из таких произошел в ушедшем 2022 году. Если верить Bloomberg, за девять месяцев прошлого года объем редкоземельных металлов, перевезенных из Китая в Европу, превысил 36 тысяч тонн. Это примерно 9–10 железнодорожных составов, груженых дефицитным сырьем под завязку.
Можно только порадоваться – мир после пандемии оживает, промышленность ускоряется, Китай выходит из спячки. Мало того, все эти составы прошли через всю Россию с востока на запад. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года транзит редкоземельных металлов и вольфрама вырос вдвое. А это новые отчисления в бюджет, зарплата железнодорожникам и прочие плюшки.
Только вот экономические расчеты не учитывают одного – Россия с 24 февраля фактически в состоянии войны с Европой. И не только экономической. Скоро немецкие и британские танки встанут под знамена бандеровской Украины.
Европейская промышленность постепенно переходит на военные рельсы с целью окончательно и бесповоротно разобраться с российским вопросом. А «Российские железные дороги» перегоняют тысячи тонн критически важного сырья таким конторам, как Rheinmetall AG и Thales Air Defense Ltd.
Кстати, в полном соответствии с европейской санкционной политикой – ЕС еще в июле великодушно разрешил транзит редкоземельных металлов через Россию. Даже в самых жестких пакетах ограничений Брюссель старательно обходит больной для себя вопрос российского транзитного коридора из Китая.
Зависимость от «РЖД» у Европы очень велика, и она будет только расти в будущем. Китай сейчас намеревается серьезно вырасти в экономическом и промышленном значении, а это значит – порты будут забиты под завязку. Одни будут запрещенные русскую нефть и СПГ подвозить, другие – вывозить продукцию глубокого передела made in China. Далеко не всегда будет место для поставок каких-то «редких земель» в Европу.
Спасти, пожалуй, может только российская железнодорожная сеть.
Источник: educationperiodical.com
Даже поверхностный разбор продукции оборонного назначения, использующего, к примеру, вольфрам, стоит того, чтобы топить все суда с подобным сырьем еще у европейских портов. Конечно, никто сейчас на такие крайние меры не пойдет, но и допускать транзит через территорию РФ стратегических ресурсов нельзя. Хотя бы из-за репутационных потерь.
Вольфрам (прямой перевод с немецкого – «волчья пена») – это главный компонент бронебойных снарядов и пуль. В точки зрения химии – это отдельный элемент, не имеющий отношения к редкоземельным. Снаряжают вольфрамом не только танковые 120-мм снаряды, но и мелкокалиберные боеприпасы, например для 20-мм Rheinmetall MK 20. Есть немецкие разработки 23-мм бронебойных боеприпасов для советских спаренных установок ЗУ-23.
Используется вольфрам и против пехоты. Прежде всего, в сердечниках пуль для стрелкового оружия. У всех на слуху управляемые ракеты GMLRS М30А1, начиненные 182 тысячами вольфрамовых шариков. Готовые поражающие элементы из тугоплавкого и тяжелого металла стали настоящим мейнстримом западного ВПК.
В боекомплекте Leopard 2, обещанных Зеленскому, присутствует осколочно-фугасный DM11, набитый вольфрамовыми шариками. В Abrams примитивный картечный боеприпас Canister М1018 также не обходится без W-металла. И это без учета использования вольфрама в качестве легирующего элемента броневых сталей.
Производство боеприпасов без вольфрама в Европе, конечно, не остановится. Как не остановилась в свое время выплавка фашисткой брони при дефиците хрома и молибдена. Но качество боеприпасов будет неизбежно ниже. Убойный эффект поражающих элементов не принципиально, но снизится.
В Европе все серьезно – в январе 2023 года стало известно о планах Rheinmetall
«значительно увеличить производства танковых и артиллерийских боеприпасов».
На бумаге цифры завораживают. Танковых боеприпасов – до 240 тысяч в год, 155-мм снарядов – до полумиллиона.
Шеф Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в прошедшем году концерну удалось нарастить выпуск до 70 тысяч снарядов. Часть из них сразу же направили на Украину, часть – восполнили потери артиллерийских складов НАТО.
Откуда немцы взяли столько вольфрама?
Правильно, выгрузили из железнодорожных вагонов в Дуйсбурге, предварительно прошедших половину России.
Теперь о редкоземельных металлах.
Если вольфрам можно частично заменить в оружейном производстве, например, обедненным ураном, то с широким рядом редкоземов все уже не так просто. Неодим незаменим в магнитах, иттрий в керамике, а европий и тербий хороши в составе люминофоров. Лантан используется в бронебойной технике и станкостроении. О том, что данные производства имеют военное значение, пояснять излишне. В среднем на создание каждой боевой машины расходуется до нескольких десятков килограммов редкоземов.
Договориться с Китаем
Маршрут поставок редкоземельных металлов и вольфрама из Китая в Германию по территории России составляет всего 16 дней. За это время железнодорожные составы проходят почти 9 тысяч километров через Казахстан, Урал, Центральную Россию, Москву, Минск и Варшаву.
Это не единственный маршрут в транспортном коридоре нового «Шелкового пути» – в логистике возможны вариации, но они не принципиальны. Если перегрузить сырье на морские сухогрузы, то время доставки составит почти месяц.
Существует железнодорожный путь в обход России через казахстанский Актау, Тбилиси и Стамбул. Но он не такой быстрый и предназначен, скорее, для юга Европы. В то время как основные потребители вольфрама и редкоземельных элементов сконцентрированы на севере ЕС.
Снаряд DM11, напичканный вольфрамовыми поражающими элементами. Источник: commons.m.wikimedia.org
Какие есть предложения относительно транзита оружейных компонентов через территорию России?
Самый простой – закрыть Китаю «Шелковый путь». Как уже показано выше, наша страна не эксклюзивный транспортный партнер Пекина для этого направления, и это только увеличит время доставки стратегически важных элементов нашим врагам.
Заодно еще и Си Цзиньпин может в ответ прикрыть поставки чего-нибудь критического для России. У Пекина сейчас в руках почти 60 процентов добычи и 80 процентов переработки редкоземельных металлов. Даже американцы сначала отправляют в КНР добытую у себя руду, где её обогащают и возвращают обратно.
В общем, ссориться с китайцами так себе затея – наша военная промышленность также вынуждена закупать редкоземы у Китая.
Отсюда вытекает второй вопрос – может, напрячься и выкупить европейскую долю у Китая на корню?
Репутационный ущерб от срыва контрактов не должен особо волновать Пекин. Страна – фактический монополист в секторе и уже имела опыт блокировки поставок редкоземельных металлов в Японию. Высокотехнологичная отрасль соседа тогда чуть не загнулась.
Общая стоимость поставляемого сырья в Европу вряд ли составляет больше пары-тройки миллиардов долларов в год. Это небольшие деньги для парализации части вражеского ВПК. Пусть и временного – что-то могут компенсировать американцы из своего месторождения Маунтин-Пасс в Калифорнии, что-то австралийцы из Маунт-Уэлд. Но это будет лишь частично и за счет сокращения собственных производств.
В самой Европе редкоземы обнаружены в Швеции и Турции, причем достаточно обширные. Только вот на разработку требуется пять-шесть лет. А поставки вольфрама на прежнем уровне ЕС вообще не восстановить.
В общем, коллапс части европейского военпрома почти гарантирован, надо только найти политическую волю и способ договориться с Си Цзиньпином.