Противник частично занял город. Под его контролем – больше трети примерно от площади. Это не только промзона, но и частный сектор.

Город сейчас находится под систематическим вражеским миномётным огнём.

Они пытаются окончательно перерезать пути нашего снабжения. И так на штурм идёт у них не «Вагнер», а регулярные войска.

Они между собой говорят на профессиональном военном языке. Они обучены, их точно нельзя недооценивать. Даже если там есть мобилизованные, то частично они «разбавлены» регулярщиками.

Подрывающее киевскую пропаганду о ситуации в Бахмуте (Артёмовске) заявление сделал один из командиров подразделений ВСУ. Речь идёт о заявлении офицера ВСУ Дениса Ярославского, который дал комментарий украинским журналистам. Те явно ожидали услышать от офицера вести о «перемогах», однако украинский командир прямо высказался о том, что ситуация для ВСУ в Бахмуте с каждым часов всё хуже.Украинский офицер:Ярославский заявил, что российским войскам удаётся прорывать участки фронта и продвигаться как по периметру Бахмута, так и в самом городе.Украинский офицер:Ярославский подтверждает и взятие российскими силами двух основных дорог, которые ведут из фронтового города в тыл.Ярославский:У офицера ВСУ спросили, по каким критериям он понял, что это не ЧВК «Вагнер». Тот представил оригинальное соображение:В конце интервью офицер ВСУ заявил, что российская армия «учится», является «сложным противником». Видно, что шапкозакидательство проходит и у той стороны.