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Украинский офицер: Российские войска контролируют уже больше трети территории Бахмута

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Украинский офицер: Российские войска контролируют уже больше трети территории Бахмута

Подрывающее киевскую пропаганду о ситуации в Бахмуте (Артёмовске) заявление сделал один из командиров подразделений ВСУ. Речь идёт о заявлении офицера ВСУ Дениса Ярославского, который дал комментарий украинским журналистам. Те явно ожидали услышать от офицера вести о «перемогах», однако украинский командир прямо высказался о том, что ситуация для ВСУ в Бахмуте с каждым часов всё хуже.


Украинский офицер:

Противник частично занял город. Под его контролем – больше трети примерно от площади. Это не только промзона, но и частный сектор.

Ярославский заявил, что российским войскам удаётся прорывать участки фронта и продвигаться как по периметру Бахмута, так и в самом городе.

Украинский офицер:

Город сейчас находится под систематическим вражеским миномётным огнём.

Ярославский подтверждает и взятие российскими силами двух основных дорог, которые ведут из фронтового города в тыл.

Ярославский:

Они пытаются окончательно перерезать пути нашего снабжения. И так на штурм идёт у них не «Вагнер», а регулярные войска.

У офицера ВСУ спросили, по каким критериям он понял, что это не ЧВК «Вагнер». Тот представил оригинальное соображение:

Они между собой говорят на профессиональном военном языке. Они обучены, их точно нельзя недооценивать. Даже если там есть мобилизованные, то частично они «разбавлены» регулярщиками.

В конце интервью офицер ВСУ заявил, что российская армия «учится», является «сложным противником». Видно, что шапкозакидательство проходит и у той стороны.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:27
    +4
    Да вы что? А как же "фортеция бахмут" ? Не уж то врет зеленский, Залужный и Сырский? А как же сдавать никогда не будут? шось таке робится ась?
    ну а так между нами говоря, более профессионального слэнга чем у Вагнеров я не слышал на ЛБС. Так что шумеры стали жертвами своей же собственной пропаганды считая что у вагнера это штрафбат для зэков. На самом деле, там то и есть самые лютые профи, прошедшие Сирию, Ливию, ЦАР, Мали и прочие жаркие места планеты. Их, наоборот, разбавляют последнее время вновь поступившим контингентом.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:37
      +3
      Фотография страшная.
      Сплошные развалины.
      Как в Сталинграде.
      1. blackbeard
        blackbeard Сегодня, 20:43
        +1
        там уже такое наблюдается в большинстве прифронтовых населенных пунктах.
      2. Yho
        Yho Сегодня, 20:48
        0
        Целой лишь стометровая полоска осталась вдоль берега. Всё разрушено.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:54
        0
        Предлагаю посмотреть на Мариуполь после освобождения,и в сейчас в феврале.Жизнь налаживается,город строится.То же будет и с Артемовском.
  2. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 20:36
    +2
    Они между собой говорят на профессиональном военном языке.

    Так себе признак для определения ЧВК перед тобой или нет. К ВСУ это применимо гораздо в большей степени.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:56
    0
    Хм, ну теперь основная линия украинской пропаганды понятна.