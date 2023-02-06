Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют Ивановское, отрезав его от Артёмовска и Константиновки

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" штурмуют позиции украинских подразделений в селе Ивановское (Красное), фактически отрезав его как от самого Артемовска (Бахмута), так и от Константиновки. Кроме того, вагнеровцы выходят на развилку дорог, контроль над которой позволит перерезать дорогу на Часов Яр.По имеющейся на данный момент информации, штурмовики и артиллерия "Вагнера" перекрыли "южную" дорогу, идущую через Ивановское из Бахмута на Константиновку, захватывая часть Часова Яра. Сам поселок находится под огнем, как сообщил Юрий Подоляка в своем ТГ-канале, "музыканты" утюжат позиции противника. Поскольку дороги перерезаны, отступление ВСУ, если оно последует, будет проходить через поля, что исключает эвакуацию бронетехники. В само Ивановское из Краматорска переброшен усиленный 106 батальон 63 ОМБр ВСУ задачей которого является недопущение прорыва российских штурмовиков в направлении Часова Яра.Сейчас под контролем ВСУ остается вторая дорога, идущая через Хромово непосредственно северную часть Часова Яра. По ней ВСУ все еще перебрасывают резервы в Артемовск. Хотя ее перерезать российские войска пока не смогли, но под огневой контроль все же взяли.Подразделения "музыкантов" пока не идут на решительный штурм, но все плотнее обкладывают Артемовск со всех сторон. Сейчас сложилась такая ситуация, когда у ВСУ катастрофически не хватает резервов, атаки по всей линии соприкосновения российской армии вынудили командование ВСУ перебрасывать наиболее боеспособные подразделения на другие направления. Уже известно, часть подразделений ВС У из-под Бахмута была отправлена в район Угледара.Вчера подразделения "музыкантов" находились на расстоянии в полтора километра от Ивановского, продвигаясь к селу, беря по пути украинские опорники. За сутки им, видимо, удалось пройти необходимое расстояние и выйти к поселку.