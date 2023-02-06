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Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют Ивановское, отрезав его от Артёмовска и Константиновки

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Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют Ивановское, отрезав его от Артёмовска и Константиновки

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" штурмуют позиции украинских подразделений в селе Ивановское (Красное), фактически отрезав его как от самого Артемовска (Бахмута), так и от Константиновки. Кроме того, вагнеровцы выходят на развилку дорог, контроль над которой позволит перерезать дорогу на Часов Яр.


По имеющейся на данный момент информации, штурмовики и артиллерия "Вагнера" перекрыли "южную" дорогу, идущую через Ивановское из Бахмута на Константиновку, захватывая часть Часова Яра. Сам поселок находится под огнем, как сообщил Юрий Подоляка в своем ТГ-канале, "музыканты" утюжат позиции противника. Поскольку дороги перерезаны, отступление ВСУ, если оно последует, будет проходить через поля, что исключает эвакуацию бронетехники. В само Ивановское из Краматорска переброшен усиленный 106 батальон 63 ОМБр ВСУ задачей которого является недопущение прорыва российских штурмовиков в направлении Часова Яра.

Сейчас под контролем ВСУ остается вторая дорога, идущая через Хромово непосредственно северную часть Часова Яра. По ней ВСУ все еще перебрасывают резервы в Артемовск. Хотя ее перерезать российские войска пока не смогли, но под огневой контроль все же взяли.


Подразделения "музыкантов" пока не идут на решительный штурм, но все плотнее обкладывают Артемовск со всех сторон. Сейчас сложилась такая ситуация, когда у ВСУ катастрофически не хватает резервов, атаки по всей линии соприкосновения российской армии вынудили командование ВСУ перебрасывать наиболее боеспособные подразделения на другие направления. Уже известно, часть подразделений ВС У из-под Бахмута была отправлена в район Угледара.

Вчера подразделения "музыкантов" находились на расстоянии в полтора километра от Ивановского, продвигаясь к селу, беря по пути украинские опорники. За сутки им, видимо, удалось пройти необходимое расстояние и выйти к поселку.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:47
    +8
    Это уже знакомый, блестящий Соледарский сценарий. Сковали гарнизон атаками, обложили как волков по периметру, а потом будут резать на дольки как пирог. Очень профессиональная работа, высокий уровень координации между штурмовыми группами и другими родами и видами войск. Видимо и взаимодействие с другим частями ВС РФ налажено, кто-то ведь опорники и освобожденные территории держит, пока вагнера вперед продвигаются. В теории все так и должно быть, но тут не только знают КАК надо делать, но и могут. А это дорогого стоит.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:51
    +5
    У ВСУ остается фактически одна дорога ,и та под огневым воздействием.Нет,еще есть дорога в ад..
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:10
    0
    Раз ВСУ перебрасывает свои силы с других направлений, значит надо поднажать и нам с других, чтоб не могли перебрасывать