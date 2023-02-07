Реактивная противотанковая граната РПГ-30 «Крюк» в Спецоперации

Боец с РПГ-30 в зоне проведения Спецоперации, март 2022 г. Фото Telegram / "Уголок ситха"
На вооружении российских сухопутных войск состоит широкий круг разнообразных противотанковых средств, и все они активно используются в текущей Спецоперации. Заметное место в процессах борьбы с бронетехникой противника занимают одноразовые реактивные противотанковые гранаты. В частности, известно о применении гранат РПГ-30 «Крюк». За счет особой конструкции такие изделия способны поражать даже самые сложные бронированные цели с дополнительной защитой.
Граната в боях
Первые сведения о наличии в зоне боевых действий гранат РПГ-30 поступили уже в первые дни Спецоперации – на рубеже февраля-марта 2022 г. В дальнейшем в открытых источниках регулярно появлялись различные фото и видео, демонстрирующие «Крюки» в руках наших бойцов, в укупорках и т.д. В кадр попадали как боеготовые изделия, так и использованные «трубы».
Несколько раз публиковались видеосъемки боевого применения РПГ-30 в разных ситуациях. Вне зависимости от обстоятельств, процесс стрельбы выглядел одинаково: гранатометчик занимает выгодную позицию, находит цель и наводит оружие, после чего производит выстрел. По очевидным причинам, у фронтовых операторов и фотографов далеко не всегда имеется возможность запечатлеть момент попадания гранаты и результаты стрельбы. Тем не менее, итоги применения «Крюков» в целом понятны.
Гранаты РПГ-30 используются, прежде всего, сухопутными войсками российской армии, а также другими структурами вооруженных сил и других ведомств. Кроме того, в порядке помощи такие изделия передавались народным милициям республик. Имеются сведения о попадании некоторого количества «Крюков» в руки противника. Однако эти изделия вскоре удалось отбить обратно.
Очевидно, что применение РПГ-30 в зоне проведения Спецоперации будет продолжаться. Такое оружие должно будет дополнять другие противотанковые средства российской армии. Наличие нескольких разных гранат, гранатометов и ракетных комплексов известным образом улучшит возможности пехоты по борьбе с бронетехникой противника и позволит более гибко решать эту задачу.
Боец спецназа Росгвардии с "Крюком", май 2022 г. Фото Telegram / "Канал специального назначения"
Следует ожидать, что в ближней или средней перспективе значение реактивных «Крюков» может вырасти. Несколько иностранных государств пообещали передать Украине некоторое количество современных танков натовского образца. Для борьбы с этими объектами понадобится различное вооружение, в т.ч. изделия РПГ-30. Впрочем, и в нынешней ситуации большое количество противотанковых средств не будет лишним.
Для сложных задач
Перспективная реактивная противотанковая граната РПГ-30 (шифр «Крюк») разрабатывалась в НПО «Базальт» (г. Красноармейск, Московская обл.) в двухтысячных годах. Целью проекта являлось создание нового пехотного оружия в одноразовом исполнении, способного поражать любые современные основные танки, в т.ч. оснащенные дополнительной защитой – динамической и активной.
Для решения поставленных технических задач в рамках темы «Крюк» были предложены принципиально новые идеи, не применявшиеся ранее в отечественных проектах. Отработка таких решений потребовала времени и усилий, но работы были успешно завершены. На рубеже двухтысячных и десятых годов прошли испытания, и готовая граната РПГ-30 подтвердила свои характеристики.
По итогам испытаний в 2012 г. изделие РПГ-30 «Крюк» (индекс ГРАУ 7П53) было принято на вооружение. Вскоре после этого стало известно о начале серийного производства и закупок оружия для вооруженных сил. Кроме того, новое изделие регулярно показывали на военно-технических выставках с целью привлечения потенциальных заказчиков. Однако об экспортных контрактах пока ничего не известно. По тем или иным причинам, иностранные армии предпочитают другие противотанковые системы российского производства.
Можно предположить, что опыт применения «Крюков» в текущей Спецоперации повлияет на дальнейшую судьбу этого оружия. Если его реальные показатели соответствуют ожиданиям Минобороны или превышают их, закупки будут продолжаться, в т.ч. с ростом объемов. Кроме того, реактивная граната получит своего рода рекламу, и это привлечет иностранных заказчиков.
Гранатометы и гранаты, найденные в "схроне" противника, апрель 2022 г. Среди найденных образцов присутствует и "Крюк" (вверху). Фото Telegram / Colonelcassad
Двойное действие
Реактивная противотанковая граната РПГ-30 «Крюк» предназначается для поражения современных основных боевых танков, оснащенных активной и/или динамической защитой. Изделие включает несколько основных компонентов, состав которых соответствует предполагаемой задаче. Это пусковое устройство необычной компоновки, оснащенное средствами прицеливания и управления выстрелом, а также боевая граната и граната-имитатор.
Пусковая установка «Крюка» имеет специфическую конструкцию и внешне отличается от других отечественных РПГ. Она состоит из двух герметичных труб-контейнеров, соединенных друг с другом. Диаметр большей трубы – 105 мм. Общая длина изделия – 1135 мм. Масса снаряженного изделия – 10,3 кг, из них примерно половина приходится на два боеприпасы.
В более крупной трубе-контейнере помещается боевая граната ПГ-30. Это реактивный боеприпас калибра 105 мм длиной более 1 м и массой 4,5 кг. В корпусе переменного диаметра последовательно размещены лидирующий и основной заряды кумулятивной боевой части, а также твердотопливный двигатель. На корпусе имеется раскрывающийся в полете стабилизатор.
В контейнере меньшего диаметра помещается боеприпас-имитатор гранаты ИГ-30. Это малоразмерная «ракета» с собственным двигателем и уголковым отражателем в головной части. Имитатор имеет ту же баллистику и радиолокационную сигнатуру, что и боевая граната. При этом собственной боевой части изделие не несет.
«Крюк» оснащен простым механическим прицелом с откидной рамкой. Аналогичные устройства используются на предыдущих отечественных РПГ. Запуск обеих гранат осуществляется общим спусковым механизмом, подающим электрический импульс на воспламенители двигателей. Предусматривается предохранительный механизм, обеспечивающий безопасность транспортировки и обращения.
РПГ-30 на выставке. Фото Vitalykuzmin.net
Принцип работы РПГ-30 достаточно прост. Гранатометчик приводит изделие в боевое положение, находит цель и выполняет наводку. При нажатии на спуск «Крюк» сначала запускает имитатор ИГ-30. Через долю секунды после него стартует граната ПГ-30. На подлете к цели имитатор засекается ее комплексом активной защиты. КАЗ воспринимает его как полноценную угрозу и поражает на безопасной дистанции.
В течение небольшого времени после срабатывания КАЗ не может отреагировать на новые угрозы с того же ракурса – из-за помех от вспышки и дыма, необходимости доворота пусковой установки / башни и т.д. Именно в этот момент в брешь в активной защите прорывается боевая граната. Ее лидирующий заряд вызывает срабатывание динамической защиты, при ее наличии, после чего основной пробивает броню.
105-мм граната ПГ-30 способна бороться с хорошо защищенными целями. Прорвав КАЗ и ДЗ, основной заряд пробивает 600 мм гомогенной брони. Также возможна эффективная стрельба по укреплениям. Так, пробивается до 1,5 м железобетона или 2 м кирпича.
Избыточная мощь
Необычная конструкция дает изделию РПГ-30 особые боевые возможности. Эта граната способна поражать практически любые боевые бронированные машины, имеющиеся у украинских формирований, в т.ч. в наиболее защищенные проекции. При этом нетрудно заметить, что в ряде ситуацией огневая мощь «Крюка» даже избыточна для актуальных или ожидаемых боевых задач.
Продукция НПО "Базальт" на выставке. Второй снизу - разрезной макет "Крюка". Хорошо видны граната ПГ-30 и имитатор ИГ-30. Фото "Ростех"
Дело в том, что украинский танковый парк постепенно сокращается, и противнику приходится активно использовать технику других классов. БМП, БТР и бронеавтомобили гарантировано поражаются любыми отечественными противотанковыми гранатометами и гранатами, в т.ч. более простыми, чем РПГ-30. Кроме того, в таком случае способность «Крюка» преодолевать ДЗ оказывается попросту ненужной.
Так же не находит применения способность двух гранат бороться с активной защитой. Ни одна украинская бронемашина на данный момент не оснащается КАЗ, и появление таких систем не ожидается. В неопределенном будущем Украине обещают передать иностранные танки – но и они вряд ли будут оснащены активной защитой. Кроме того, следует вспомнить, что ДЗ тоже не имеет широкого распространения на бронемашинах натовского образца. При этом тандемная БЧ, имеющая высокую суммарную мощность, будет вполне полезной для борьбы с любыми бронеобъектами противника.
Эффективность и перспективы
Таким образом, в распоряжении российской армии имеются разнообразные образцы противотанкового вооружения, в т.ч. способные решать наиболее сложные задачи. Так, значительная часть отечественных гранатометов и гранат способна поражать бронеобъекты с динамической защитой, а РПГ-30 «Крюк» может преодолевать и активную защиту.
Пока изделию «Крюк» приходилось иметь дело с КАЗ только в условиях полигона, и неясно, появятся ли подобные цели в будущем. Остающиеся у Украины танки не имеют такого оснащения, как и обещанные иностранные образцы. Придется ли российской армии когда-либо бороться с танками, имеющими КАЗ, неизвестно. Но на этот случай у нее уже есть эффективное оружие.