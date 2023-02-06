Из Краматорска к Часову Яру переброшены резервы 63-й бригады ВСУ для недопущения перехода последней дороги на Бахмут под контроль наших войск

После выхода российских подразделений сразу с двух направлений к трассе Артёмовск-Константиновка украинские войска утратили физический контроль над этой автомобильной дорогой. Как уже сообщало «Военное обозрение», штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли в оперативные клещи село Красное (Ивановское), которое находится на упомянутой дороге. Теперь у ВСУ нет возможности беспрепятственно поставлять в Артёмовск из Константиновки резервы и снабжение для бахмутского гарнизона.
В командовании ВСУ осознают и ещё одну проблему. Связана она с тем, что российские войска могут сходящимися ударами с востока и запада от Ивановского взять его в кольцо и одновременно выйти к дороге Артёмовск - Часов Яр, которая, по большому счёту, осталась единственной, контролируемой ВСУ в агломерации.
С тем, чтобы не позволить российским силам взять и эту дорогу под физический контроль, к Часову Яру из Славянска и Краматорска переброшены подразделения 106-го батальона 63-й бригады ВСУ. Это механизированная бригада, штаб которой находится в Хмельницкой области (Западная Украина).
На данный момент подразделения этой бригады резерва ВСУ вступили в бой со штурмовыми отрядами группы «Вагнера» к югу от Часова Яра.
Нужно отметить, что у ВСУ есть в этом плане преимущество, связанное с географическим положением этого города. Его территория находится на господствующих высотах. Одна на стороне российских сил фактор одновременного продвижения на нескольких направлениях и превосходство в артиллерии и авиации. Огневые позиции противника подвергаются ударам со стороны ранее освобождённых территорий, в том числе к северо-западу от Клещеевки. В случае перехода дороги Часов Яр - Артёмовск под физический контроль российских войск, кольцо окружения бахмутского гарнизона противника фактически сомкнётся.