Военное обозрение
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Из Краматорска к Часову Яру переброшены резервы 63-й бригады ВСУ для недопущения перехода последней дороги на Бахмут под контроль наших войск

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Из Краматорска к Часову Яру переброшены резервы 63-й бригады ВСУ для недопущения перехода последней дороги на Бахмут под контроль наших войск

После выхода российских подразделений сразу с двух направлений к трассе Артёмовск-Константиновка украинские войска утратили физический контроль над этой автомобильной дорогой. Как уже сообщало «Военное обозрение», штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли в оперативные клещи село Красное (Ивановское), которое находится на упомянутой дороге. Теперь у ВСУ нет возможности беспрепятственно поставлять в Артёмовск из Константиновки резервы и снабжение для бахмутского гарнизона.


В командовании ВСУ осознают и ещё одну проблему. Связана она с тем, что российские войска могут сходящимися ударами с востока и запада от Ивановского взять его в кольцо и одновременно выйти к дороге Артёмовск - Часов Яр, которая, по большому счёту, осталась единственной, контролируемой ВСУ в агломерации.

С тем, чтобы не позволить российским силам взять и эту дорогу под физический контроль, к Часову Яру из Славянска и Краматорска переброшены подразделения 106-го батальона 63-й бригады ВСУ. Это механизированная бригада, штаб которой находится в Хмельницкой области (Западная Украина).

На данный момент подразделения этой бригады резерва ВСУ вступили в бой со штурмовыми отрядами группы «Вагнера» к югу от Часова Яра.



Нужно отметить, что у ВСУ есть в этом плане преимущество, связанное с географическим положением этого города. Его территория находится на господствующих высотах. Одна на стороне российских сил фактор одновременного продвижения на нескольких направлениях и превосходство в артиллерии и авиации. Огневые позиции противника подвергаются ударам со стороны ранее освобождённых территорий, в том числе к северо-западу от Клещеевки. В случае перехода дороги Часов Яр - Артёмовск под физический контроль российских войск, кольцо окружения бахмутского гарнизона противника фактически сомкнётся.
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:42
    +9
    Хорошо, что они из Крамторского укрепа войска выводят. Значит других резервов нету. Не обратно же из под Угледара части тащить, которые туда вчера ушли из под Артемовска. Все таки этот гениальный палковводец зеля намного облегчает все. Вмешиваясь в операции некомпетентным управлением. Хотя сырский , и компетентность это скорее антонимы. Он больше по котлам специалист. Его "фортеция бахмут" войдет в военную историю, так же как предыдущий дебальцевский котел, к которому он так же причастен.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:04
      +4
      нет резервов, авиации, артиллерии, танков - это как голой попой на ежа (( положение отчаянное...
      На тему котлов: этого слова боятся токо люди, мыслящие двумерно. Объёмное мышление допускает процесс "экстракции" - выход за пределы плоскости )) сродни полёту на ядре барона Мюнхгаузена
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 22:45
        0
        Скорее всего задача 63-й бригады обеспечить отступление из Артемовска. Не более того. Видимо Залужный, наблюдая как местами в течении пары часов падают участки фронта, решил перестраховаться.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:42
    +9
    Нет,еще не паника.Но дело к этому идет.Снимают части с Артемовска ,бросают на Угледар.Снимают с Краматорска,бросают на Артемовск
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:56
      +3
      Да весёлые они ребята.
      Из-за больших потерь ВСУ в предстоящем весеннем контрнаступлении Генштаб планирует задействовать полицию/национальную гвардию и пограничников. Министерство внутренних дел начало формировать 8 бригад, причем создают их в добровольно-принудительном порядке. Основная цель – собрать на южном фронте 200 тысяч для удара на Крым.При этом мобилизация «мяса» идет крайне тяжело. Вручение повестки не гарантирует визит укрогражданина в военкомат. Поэтому могилизационные группы уже предпочитают не отпускать пойманного «хероя», а сразу же препровождают его в могилизационный центр.Из-за нехватки «мяса» мобилизованных отправляют на фронт без учебки. Их жизни ничего не стоят. Одновременно Генштаб бережет самые подготовленные подразделения, для весеннего контрнаступления.

      https://dzen.ru/a/Y95hb1eUuQp1KChx
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 22:19
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Нет,еще не паника

      Думаю на этой неделе должно всё проясниться , обе стороны просто обязаны будут заходить с козырей . Пока наша карта бьёт , но не припрятано ли у них что то в рукаве . От англосаксов можно ожидать всякую подлянку .
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 22:48
        +1
        Думаю на этой неделе должно всё проясниться , обе стороны просто обязаны будут заходить с козырей . Пока наша карта бьёт , но не припрятано ли у них что то в рукаве . От англосаксов можно ожидать всякую подлянку .
        На конец весны они козыри свои прячут. Пока укру тяжко очень. Резервов правда нет. Фронт дырявый, проседает то тут то там. Сейчас бы не помешал один-два массированных ракетных удара по тылам.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:47
    +10
    Я считаю, что Украина вот-вот потерпит значительное поражение на нескольких фронтах.
  4. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 21:47
    +5
    Складывается впечатление, что Вагнер несет всю тяжесть СВО. Вообще бойцы ЧВК из боя не выходят.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 21:52
      +3
      Не переживайте, у них там внутри все по уму устроено. Есть внутренняя ротация, сами дают разгрузку людям, берегут, дают отдыхать. Ну и обеспечивают всем, не только от МО РФ но и свое снабжение имеют. Ну правда и дисциплина повыше чем у добролвьцев или казаков или тем более кадровых. Один только институт верблюдОв чего стоит...
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 23:16
      0
      На то, что Вагнер истощится и надеются украинцы.
      У Вагнера есть сильное ядро из бывших спецназовцев, десантников, морпехов.
      Но пополняется оно с трудом. Те, кто хотели, уже давно
      там. Переманивают отличившихся из рос.армии, но армия это не поощряет.
      Поэтому набирают из колоний - зеков. В первый заход набрали много. Не хватает после Соледара.
      И , плюс, набирают неопытных добровольцев для количества.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:56
    +3
    С одной стороны всего один батальон подбросили. С другой сколько там наших неизвестно. Но артиллерия и авиация внушают надежду,учитывая что батальон механизированный. Пво там нет. Только стингеры
  6. Nord11
    Nord11 Сегодня, 22:05
    +3
    А надо ли перекрывать эту дорогу? Пусть щирый стратег-юморист и далее гонит войска на утилизацию, подрывая в войсках остатки морального духа, Тот же Сталинград не уничтожил фашистскую армию, но убил в ней убеждение в своей непобедимости, безупречности командования и надежды на победный конец войны..
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 22:42
      0
      В городе, даже разрушенном, тежело вести бои. Так что утилизировать лучше в маленьких населённых пунктах или и вовсе в местах без жилой застройки. В Бахмут нужно не пускать и, из него, не выпускать. Как то так.
  7. salat
    salat Сегодня, 22:35
    +3
    Да не в тему! Пишите в контактах на сайте вернуть колокольчик !