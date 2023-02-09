Военное обозрение
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Танки Leopard 1 тоже поедут на Украину, но вряд ли для захвата Крыма

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Танки Leopard 1 тоже поедут на Украину, но вряд ли для захвата Крыма

Картина называется «Дождались». Причём, кажется, дождались обе стороны конфликта. И действительно, украинские войска получат подарок, который выпрашивали почти год. А мы же, в свою очередь, дождались того, что НАТО начинает расширять поставки оружия и выгребать его из всех закромов до тех пределов, о которых ещё полгода назад можно было только рассуждать.


Но подарок этот как-то сильно выделяется из общей канвы. Пообещав передать чуть ли не под две сотни танков данного типа, немцы, кажется, впервые столкнулись с интересной ситуацией: в прошлом будучи основным производителем этих машин, Германия не может обеспечить их должным количеством боеприпасов. Но, пожалуй, более интересен тот факт, что «Леопард-1» совсем не тянет на статус современного наступательного вооружения, которое под лозунгом «Поможем Украине вернуть Крым и остальные территории» в ближайшее время польётся в ВСУ хоть и не реками, но вполне уверенными потоками.

Выпрашивали давно


Киев стал выпрашивать «Леопарды-1» у Германии не вчера, и даже не полгода назад. Вся эта история с устаревшими немецкими «кошками» началась ещё в апреле 2022 года, спустя почти два месяца с начала специальной военной операции.

Было это обусловлено катастрофическим состоянием украинских войск, либо попыткой заручиться поддержкой со стороны европейских стран. Или вообще всё вместе – вопрос уже вторичный и к теме сегодняшнего материала не относится. Тут, как говорится, каждый сделает выводы сам.

Интересно тут то, что украинские дипломаты в стремлении получить заветные обещания о поставках техники пошли «на паперть» в обход германского правительства. Впрочем, официальный запрос, конечно, тоже был, но тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник решил обратиться напрямую к руководству «Рейнметалл» с просьбой поставить ВСУ «Леопарды-1» в максимально возможном количестве.

В конторе затылок почесали, бабки подбили и выкатили итоговый счёт: поставить можем 88 танков «Леопард» в модификации 1А5, которые обладают средствами автоматизации подготовки выстрела, тепловизором и современными системами связи. Заплатить за их поставку, техническую документацию, обучение экипажей и ремонтных бригад требовалось более 110 миллионов евро – в конце концов, за банкет уплатят налогоплательщики в лице рядовых бюргеров.


Тогда немецкое правительство эту местечковую инициативу прокатило – всё-таки ещё были живы мифы о красных линиях, да и по тяжёлому вооружению для Киева никакого согласования страны НАТО не имели. Теперь, конечно, на все эти запреты плевать хотели. Рано или поздно старые немецкие «кошки» в железнодорожных эшелонах покатятся стройным потоком через польско-украинскую границу.

Правда, что делать с нехваткой специфических боеприпасов для них, похоже, не знает и сам Олаф Шольц. Впрочем, найдут, надеяться на тотальную нехватку не стоит – для тех же ЗСУ «Гепард» немцы восстановили уже давно свёрнутое производство снарядов.

А вот на роль наступательного «вундерваффе» танки подходят с большой натяжкой. На этом стоит остановиться подробнее.

Танк не первой свежести


Здесь, конечно, стоило бы начать с дежурных фраз о том, что любой танк – это танк, и будет он использоваться как танк со всеми вытекающими из этого последствиями. Спорить с этим смысла никакого нет, поскольку это правда. Однако у любой техники есть предел боевых возможностей, с которым нужно считаться и использовать боевую машину в соответствии с ним.

Сам по себе «Леопард» – машина далеко не первой свежести, пусть и прошедшая несколько волн модернизации. Напомним, что его разработкой занялись ещё во второй половине пятидесятых годов, когда Германия совместно с Францией и Италией приняли решение о создании единого «европейского» танка. Впрочем, из этой идеи ничего не вышло, однако в результате у французов появился свой АМХ-30, а у немцев тот самый «Леопард», который был принят на вооружение бундесвера в 1965 году.

В целом танк совсем уж радикально от своих собратьев не отличался: всё-таки и компоновка классическая, количество членов экипажа тоже «по классике» – четыре человека, включая заряжающего. А сама концепция машины и компромиссы, на которые пришлось пойти инженерам в ходе её разработки, довольно интересны.

Танки «Леопард» ранних партий
Танки «Леопард» ранних партий

В первую очередь в глаза бросается смещение баланса характеристик машины в сторону мощного на тот момент вооружения, хорошей подвижности, удобства транспортировки и улучшенной эргономики. При этом бронирование танка, если сравнивать его, например, с советскими одноклассниками, было второстепенным пунктом в списке.

Мощная британская нарезная 105-мм пушка L7, которая до появления более крупных по калибру орудий считалась одной из лучших в мире, вкупе с 830-сильным дизельным двигателем и гидромеханической трансмиссией могли дать танку массой около 40 тонн большое преимущество во многих боевых ситуациях. Всё-таки крайне мощная «бабаха» на подвижном шасси может натворить немало дел.

В противовес этому бронирование «Леопарда» впечатляющими результатами порадовать никак не могло. Корпус танка в лобовой части имел максимальную толщину бронелистов 70 мм, установленных под углом 60 градусов. По бортам толщина брони и вовсе варьировалась от 35 до 45 мм. При этом стоит отметить, что эти показатели за время серийного производства не менялись, поэтому никакой соответствующей реальным угрозам защиты не обеспечивалось, кроме мелкокалиберных орудий и осколков от взрывов артиллерийских снарядов.

Литые башни танков первых выпусков в лобовой проекции защищались массивными клинообразными орудийными масками толщиной до 100 мм. Максимальная толщина башенных бортов доходила примерно до 60 мм, а крыши – до 45 мм. Впрочем, в последующих модификациях башни танков были оснащены дополнительным бронированием, однако даже оно не могло обеспечить уверенную защиту от всех бронебойных снарядов времён Великой Отечественной войны, не говоря о более современных экземплярах.


Как раз в этом и кроется далеко не последний по значимости ограничивающий фактор, который может остро проявиться при использовании «Леопарда-1» на Украине. Безусловно, Киеву будут поставлены одни из самых свежих модификаций танка в лице «Леопард-1А5». Эти машины оснащены тепловизионными прицелами и комплексом управления огнём от «Леопарда-2», куда входят как лазерный дальномер, так и баллистический вычислитель с комплектом датчиков условий стрельбы, следящих за метеоусловиями, положением собственного танка в пространстве, скоростью цели и прочее. В общем, танк ещё может показать себя.

Не надо списывать со счетов и его орудие. Снаряды к нему сейчас судорожно пытаются найти немецкие власти, выпрашивая их то у Бразилии, то у Бельгии. В конце концов, всё равно найдут, никуда не денутся. А номенклатура у пушки весьма богатая: одни только подкалиберные снаряды бельгийской разработки начала нулевых показывают результаты бронепробиваемости на уровне позднесоветских снарядов для 125-мм пушек.

Однако по защищённости вопросы просто огромные. Здесь небезынтересно привести трактовку понятия «основной танк», коим «Леопард-1» и является, принятой в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе в 1990 году.

«Основной танк – это наземное средство ближнего боя, в котором реализуется принцип «вижу – стреляю» в условиях воздействия практически всех огневых и иных средств поражения, имеющихся у противника».

Стойкость к этим самым средствам поражения, которой обладает «Леопард-1А5», не была полностью актуальной ещё во времена его принятия на вооружение. Сейчас же, когда развитие противотанковых средств шагнуло далеко вперёд, как в плане пробивной способности, так и точности, столь скудное бронирование не может дать никакой гарантии защиты.

Леопард-1А5
Леопард-1А5

Реальной угрозой для танка может стать любой старый ПТРК или гранатомёт, не говоря о более современных моделях. А учитывая, что появление танка в поле зрения обычно влечёт за собой последствия в виде того, что в него начинает лететь всё, ни о какой браваде в стиле «сколотят из «Леопардов» батальон» и попрут на Крым в первых рядах, скорее всего, не будет идти речи. И есть подозрения, что в Киеве это прекрасно понимают.

Куда тогда его деть?


«Леопард-1» и его модификация А5 – не столь специфическая машина, как тот же французский «колёсник» АМХ-10RCR. Мозговать, как встроить его в структуру украинских войск, никто не будет. Всё-таки это обычный танк. И использоваться будет соответственно.

С высокой долей вероятности украинское командование будет формировать роты и соответственно батальоны, состоящие исключительно из этих боевых машин. Причины этого понятны: снабжение запасными частями и боеприпасами, специально обученные ремонтные подразделения и сложности с синхронизацией связи просто не позволят разбавить немецкими «Леопардами» соединения, имеющие на вооружении танки советского образца – логики никакой в этом нет.

Вопрос только в том, где эти «леопардовые подразделения» будут размещены и как будут применяться. Всё-таки ограничения танков в виде слабого бронирования и принципиального отсутствия боевых информационно-управляющих систем (именно они могут стать одним из главных козырей более свежих «натовских» танков) не сделают из них основную ударную силу первого порядка.

Наиболее вероятным вариантом развития событий, о котором, к слову, говорят и некоторые западные эксперты, является размещение соединений, вооружённых «Леопардами-1», на менее угрожаемых направлениях, среди которых, например, белорусское.

Напомним, что достаточно крупная объединённая российско-белорусская группировка вынуждает Киев держать часть войск на севере – у границ с Республикой Беларусь. Естественно, речь идёт и о танковых подразделениях.

В этом плане батальоны «Леопардов-1» выглядят выгодной заменой, которая позволит высвободить более боеспособные танки для использования на угрожаемых направлениях, а в частности – на востоке, где сейчас российские и союзные войска демонстрируют результативные попытки наступления.

В любом случае это пока только догадки. Ещё ни один «Леопард-1» не появился на территории Украины, и до этого появления ещё далеко. Однако, как говорится, будем посмотреть.
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Использованы фотографии:
wikipedia.org / dzen.ru
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19 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:55
    +2
    Индейцы благоговеют перед оружием белых людей. Как приятно hohly чувствовать себя возлюбленный сыном белых полу- богов.

    Они из любви к нему вкладывают в руки свои ружья огнём стреляющие, чтобы уничтожил он ненавистное соседнее племя.
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 07:23
      +1
      Сегодня смотрел отрывок из фильма мальчиш плохиш и как в британии встречают зеленского так все как в фильме про плохиша.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:45
        0
        1. Как и предполагали ранее уважаемые комментаторы, сначала пойдут в бой ЛеопЕрды-1, может АМХ-30 добавят. Потом испытают небольшое количество Лео-2. А вот потом уже массово с Фэ-16.
        2. Заплатят за все третьи страны сырьем за напечатанные еврики и доллАры.
        3. Боевые действия выходят на новый уровнь.
        4. Можно смело предполагать, что ракеты среднего радиуса действия, Абрамы и авиация различного назначения будут уже к лету.
        5. Эскалацией наше население и уж тем более руководство - не испугать. Нет будущего - нет страха.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:03
    +6
    Картина называется «Дождались».
    Старенький, но тем не менее - ТАНК !
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:14
      +2
      в фильме"белый тигр"К.Шахназарова, танкист Найдёнов сказал же-" пока я его не сожгу-война не закончится"...не нашёл видимо "тигра",и тот стал "леопардом" и возвращается....
    2. не тот
      не тот Сегодня, 06:31
      +2
      Старенький, но тем не менее - ТАНК !
      Вспомнилось

      — И ещё вопрос не по уставу, можно?
      — Можно.
      — Слушай, лейтенант… Ты хоть раз немецкий танк видел, близко? Ну, так, метров с десяти, когда он на тебя прёт?
      «Аты-баты, шли солдаты…» 1977
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 05:06
    +5
    Танки Leopard 1 тоже поедут на Украину, но вряд ли для захвата Крыма
    Конечно, конечно...он приедет на Украину для ОСВОБОЖДЕНИЯ (во версии нынешней киевской влады) Крыма...
    Германия не может обеспечить их должным количеством боеприпасов.
    Ну значит будут их искать по всему миру, а так как эта пушка была очень распространена, как и танки её использующие, то найдут и в товарных количествах
    В противовес этому бронирование «Леопарда» впечатляющими результатами порадовать никак не могло.
    И тем не менее этот вопрос, при желании и наличии денег - решаема. Наращивание ВЛД, допбронированием комбинированного типа, по типу Т-62М + установка ДЗ,такие работы во времена СССР производил Киевский танкоремонтный завод, ну а борта по типу Т-64БВМ обр.2017
    1. Эдуард Перов
      Эдуард Перов Сегодня, 05:22
      +2
      Ну значит будут их искать по всему миру, а так как эта пушка была очень распространена, как и танки её использующие, то найдут и в товарных количествах

      Почитали бы полностью материал - поняли бы, что речь о боеприпасах и вовсе не стоит. Найдут, никуда не денутся.

      И тем не менее этот вопрос, при желании и наличии денег - решаема. Наращивание ВЛД, допбронированием комбинированного типа, по типу Т-62М + установка ДЗ, ну а борта по типу Т-64БВМ обр.2017

      При наличии денег и башню орудийную от линкора "Ямато" могут поставить. Пока нет никаких предпосылок, что чем-то добронируют "Леопарда". Всё на уровне предположений, как и то, будут ли использовать эти танки на белорусском или других направлениях. smile
  4. Скиф Скиф
    Скиф Скиф Сегодня, 05:07
    -2
    Кто из сынков министров и олигархов воюют в Донбасе? Кто из дочек губпонаторов стало санитаркой? Подскажите
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:40
      -2
      Цитата: Скиф Скиф
      Кто из сынков министров и олигархов воюют в Донбасе? Кто из дочек губпонаторов стало санитаркой?

      Сын вице-премьера ЕАО стал Героем России за уничтожение нескольких десятков солдат ВСУ
      Сын вице-премьера Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк Андрей Ковтун посмертно стал Героем России за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
      Как сообщили агентству в российском регионе, в ходе участия в СВО Ковтун лично уничтожил несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда прикрывал боевой машиной пехоты российскую разведывательную группу. Во время боя Ковтун получил осколочные ранения и скончался.
      https://lenta.ru/news/2023/02/02/kovtun/
      А сами когда поедете?
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 05:34
    -5
    им обещали 100 танков, против армады танков. У Российских танков такой же снаряд.
    У наших танков дуло автоматически поворачивается в сторону откуда в тебя начали прицеливаться.
    Вся украина заминирована, эжти танки еще и ремонтировать надо
    Одно дело учения другое дело настоящий бой, с применением всех видов оружия
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Корнет_(ПТРК)
    Можно запускать сразу две, бронепробитие до места брони.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 05:35
    -1
    Я вот не танкист. Но, глядя на фото этих танков вспоминаю знаменитое кладбище советских танков в Харькове. И тут возникает резонный вопрос, а чем харьковский металлолом хуже немецкого? И появляется ответ, тем что после поставок немецкого старья, кто-то закажет и оплатит новые машины, а это миллионы долларов. Сейчас за счет жизней украинцев гнилой Запад заколачивает нехилые бабосы. На поле боя эта техника мало что решит, да и обслуживать ее полноценно не получится. Удивляет то, что простые украинцы никак не возьмут в толк, что этой власти они нужны только для отработки транзита миллионов...
  7. dandi
    dandi Сегодня, 05:38
    +4
    Какая разница, старые или нет,если они будут способны решать задачи- поражение живой силы,техники и прочая,прежде чем сами будут уничтожены? В любом случае-это орудие убийства.
  8. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 05:41
    -5
    Вопрос передачи танков носит скорее пропагандистский характер и служит исключительно для поддержания духа укровоинства и сеяния паники в российских диванно-блогерских войсках. После объявления о передаче очередного вундерваффе по всем укроканалам военные эксперты типа Жданова начинают рассуждать о том как это чудо оружие погонит русских до границы, потом конечно свержение Путина и распад РФ. Наши всепропальщики по взмаху палочки ципсошных дирижеров начинают выть про предательство, Абрамовича, бесхребетного Путина и т.п. Всё по одному неизменному
    сценарию. Думаю после танков очередная истерика будет по поводу дальнобойных ракет или истребителей)
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:42
    +3
    Картина называется «Дождались».
     Можно было и не дожидаться данной картины.
    Ещё ни один «Леопард-1» не появился на территории Украины, и до этого появления ещё далеко.
    ..Как появился, уже..прибыл первый танк, правда из КанадЫ, были такие новости..Радости,там было..
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:41
      0
      Цитата: parusnik
      прибыл первый танк, правда из КанадЫ

      Правда почему-то в Польшу.
  10. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 05:58
    -2
    Помню про байрактары и джавелины такая же шумиха была!
  11. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:56
    0
    Они от пушки БМП-2М горят как спички)в игре Вар Тандер) и больше одного попадания обычно не переживают
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:47
    0
    Их проще утилизировать на Украине, ведь в Германии при дорогом газе металлургия умирает, куда этот металлолом девать? А так подшаманили и на Украину где они и поломаются, либо будут уничтожены. Осталось найти смертников в экипажи.