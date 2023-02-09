Танки Leopard 1 тоже поедут на Украину, но вряд ли для захвата Крыма

Картина называется «Дождались». Причём, кажется, дождались обе стороны конфликта. И действительно, украинские войска получат подарок, который выпрашивали почти год. А мы же, в свою очередь, дождались того, что НАТО начинает расширять поставки оружия и выгребать его из всех закромов до тех пределов, о которых ещё полгода назад можно было только рассуждать.
Но подарок этот как-то сильно выделяется из общей канвы. Пообещав передать чуть ли не под две сотни танков данного типа, немцы, кажется, впервые столкнулись с интересной ситуацией: в прошлом будучи основным производителем этих машин, Германия не может обеспечить их должным количеством боеприпасов. Но, пожалуй, более интересен тот факт, что «Леопард-1» совсем не тянет на статус современного наступательного вооружения, которое под лозунгом «Поможем Украине вернуть Крым и остальные территории» в ближайшее время польётся в ВСУ хоть и не реками, но вполне уверенными потоками.
Выпрашивали давно
Киев стал выпрашивать «Леопарды-1» у Германии не вчера, и даже не полгода назад. Вся эта история с устаревшими немецкими «кошками» началась ещё в апреле 2022 года, спустя почти два месяца с начала специальной военной операции.
Было это обусловлено катастрофическим состоянием украинских войск, либо попыткой заручиться поддержкой со стороны европейских стран. Или вообще всё вместе – вопрос уже вторичный и к теме сегодняшнего материала не относится. Тут, как говорится, каждый сделает выводы сам.
Интересно тут то, что украинские дипломаты в стремлении получить заветные обещания о поставках техники пошли «на паперть» в обход германского правительства. Впрочем, официальный запрос, конечно, тоже был, но тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник решил обратиться напрямую к руководству «Рейнметалл» с просьбой поставить ВСУ «Леопарды-1» в максимально возможном количестве.
В конторе затылок почесали, бабки подбили и выкатили итоговый счёт: поставить можем 88 танков «Леопард» в модификации 1А5, которые обладают средствами автоматизации подготовки выстрела, тепловизором и современными системами связи. Заплатить за их поставку, техническую документацию, обучение экипажей и ремонтных бригад требовалось более 110 миллионов евро – в конце концов, за банкет уплатят налогоплательщики в лице рядовых бюргеров.
Тогда немецкое правительство эту местечковую инициативу прокатило – всё-таки ещё были живы мифы о красных линиях, да и по тяжёлому вооружению для Киева никакого согласования страны НАТО не имели. Теперь, конечно, на все эти запреты плевать хотели. Рано или поздно старые немецкие «кошки» в железнодорожных эшелонах покатятся стройным потоком через польско-украинскую границу.
Правда, что делать с нехваткой специфических боеприпасов для них, похоже, не знает и сам Олаф Шольц. Впрочем, найдут, надеяться на тотальную нехватку не стоит – для тех же ЗСУ «Гепард» немцы восстановили уже давно свёрнутое производство снарядов.
А вот на роль наступательного «вундерваффе» танки подходят с большой натяжкой. На этом стоит остановиться подробнее.
Танк не первой свежести
Здесь, конечно, стоило бы начать с дежурных фраз о том, что любой танк – это танк, и будет он использоваться как танк со всеми вытекающими из этого последствиями. Спорить с этим смысла никакого нет, поскольку это правда. Однако у любой техники есть предел боевых возможностей, с которым нужно считаться и использовать боевую машину в соответствии с ним.
Сам по себе «Леопард» – машина далеко не первой свежести, пусть и прошедшая несколько волн модернизации. Напомним, что его разработкой занялись ещё во второй половине пятидесятых годов, когда Германия совместно с Францией и Италией приняли решение о создании единого «европейского» танка. Впрочем, из этой идеи ничего не вышло, однако в результате у французов появился свой АМХ-30, а у немцев тот самый «Леопард», который был принят на вооружение бундесвера в 1965 году.
В целом танк совсем уж радикально от своих собратьев не отличался: всё-таки и компоновка классическая, количество членов экипажа тоже «по классике» – четыре человека, включая заряжающего. А сама концепция машины и компромиссы, на которые пришлось пойти инженерам в ходе её разработки, довольно интересны.
Танки «Леопард» ранних партий
В первую очередь в глаза бросается смещение баланса характеристик машины в сторону мощного на тот момент вооружения, хорошей подвижности, удобства транспортировки и улучшенной эргономики. При этом бронирование танка, если сравнивать его, например, с советскими одноклассниками, было второстепенным пунктом в списке.
Мощная британская нарезная 105-мм пушка L7, которая до появления более крупных по калибру орудий считалась одной из лучших в мире, вкупе с 830-сильным дизельным двигателем и гидромеханической трансмиссией могли дать танку массой около 40 тонн большое преимущество во многих боевых ситуациях. Всё-таки крайне мощная «бабаха» на подвижном шасси может натворить немало дел.
В противовес этому бронирование «Леопарда» впечатляющими результатами порадовать никак не могло. Корпус танка в лобовой части имел максимальную толщину бронелистов 70 мм, установленных под углом 60 градусов. По бортам толщина брони и вовсе варьировалась от 35 до 45 мм. При этом стоит отметить, что эти показатели за время серийного производства не менялись, поэтому никакой соответствующей реальным угрозам защиты не обеспечивалось, кроме мелкокалиберных орудий и осколков от взрывов артиллерийских снарядов.
Литые башни танков первых выпусков в лобовой проекции защищались массивными клинообразными орудийными масками толщиной до 100 мм. Максимальная толщина башенных бортов доходила примерно до 60 мм, а крыши – до 45 мм. Впрочем, в последующих модификациях башни танков были оснащены дополнительным бронированием, однако даже оно не могло обеспечить уверенную защиту от всех бронебойных снарядов времён Великой Отечественной войны, не говоря о более современных экземплярах.
Как раз в этом и кроется далеко не последний по значимости ограничивающий фактор, который может остро проявиться при использовании «Леопарда-1» на Украине. Безусловно, Киеву будут поставлены одни из самых свежих модификаций танка в лице «Леопард-1А5». Эти машины оснащены тепловизионными прицелами и комплексом управления огнём от «Леопарда-2», куда входят как лазерный дальномер, так и баллистический вычислитель с комплектом датчиков условий стрельбы, следящих за метеоусловиями, положением собственного танка в пространстве, скоростью цели и прочее. В общем, танк ещё может показать себя.
Не надо списывать со счетов и его орудие. Снаряды к нему сейчас судорожно пытаются найти немецкие власти, выпрашивая их то у Бразилии, то у Бельгии. В конце концов, всё равно найдут, никуда не денутся. А номенклатура у пушки весьма богатая: одни только подкалиберные снаряды бельгийской разработки начала нулевых показывают результаты бронепробиваемости на уровне позднесоветских снарядов для 125-мм пушек.
Однако по защищённости вопросы просто огромные. Здесь небезынтересно привести трактовку понятия «основной танк», коим «Леопард-1» и является, принятой в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе в 1990 году.
«Основной танк – это наземное средство ближнего боя, в котором реализуется принцип «вижу – стреляю» в условиях воздействия практически всех огневых и иных средств поражения, имеющихся у противника».
Стойкость к этим самым средствам поражения, которой обладает «Леопард-1А5», не была полностью актуальной ещё во времена его принятия на вооружение. Сейчас же, когда развитие противотанковых средств шагнуло далеко вперёд, как в плане пробивной способности, так и точности, столь скудное бронирование не может дать никакой гарантии защиты.
Леопард-1А5
Реальной угрозой для танка может стать любой старый ПТРК или гранатомёт, не говоря о более современных моделях. А учитывая, что появление танка в поле зрения обычно влечёт за собой последствия в виде того, что в него начинает лететь всё, ни о какой браваде в стиле «сколотят из «Леопардов» батальон» и попрут на Крым в первых рядах, скорее всего, не будет идти речи. И есть подозрения, что в Киеве это прекрасно понимают.
Куда тогда его деть?
«Леопард-1» и его модификация А5 – не столь специфическая машина, как тот же французский «колёсник» АМХ-10RCR. Мозговать, как встроить его в структуру украинских войск, никто не будет. Всё-таки это обычный танк. И использоваться будет соответственно.
С высокой долей вероятности украинское командование будет формировать роты и соответственно батальоны, состоящие исключительно из этих боевых машин. Причины этого понятны: снабжение запасными частями и боеприпасами, специально обученные ремонтные подразделения и сложности с синхронизацией связи просто не позволят разбавить немецкими «Леопардами» соединения, имеющие на вооружении танки советского образца – логики никакой в этом нет.
Вопрос только в том, где эти «леопардовые подразделения» будут размещены и как будут применяться. Всё-таки ограничения танков в виде слабого бронирования и принципиального отсутствия боевых информационно-управляющих систем (именно они могут стать одним из главных козырей более свежих «натовских» танков) не сделают из них основную ударную силу первого порядка.
Наиболее вероятным вариантом развития событий, о котором, к слову, говорят и некоторые западные эксперты, является размещение соединений, вооружённых «Леопардами-1», на менее угрожаемых направлениях, среди которых, например, белорусское.
Напомним, что достаточно крупная объединённая российско-белорусская группировка вынуждает Киев держать часть войск на севере – у границ с Республикой Беларусь. Естественно, речь идёт и о танковых подразделениях.
В этом плане батальоны «Леопардов-1» выглядят выгодной заменой, которая позволит высвободить более боеспособные танки для использования на угрожаемых направлениях, а в частности – на востоке, где сейчас российские и союзные войска демонстрируют результативные попытки наступления.
В любом случае это пока только догадки. Ещё ни один «Леопард-1» не появился на территории Украины, и до этого появления ещё далеко. Однако, как говорится, будем посмотреть.