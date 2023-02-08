Кто вскармливал нацизм в Германии

На развалинах империи
Уныние и пораженчество, которые царили в тылу, поразили Гитлера (Сделано в Европе – Адольф Гитлер), который был в отпуске после ранения. Именно тогда он задумался о карьере политика. Поражение в войне Второго рейха и Ноябрьскую революцию 1918 года Гитлер считал делом «пятой колонны», нанёсшей «удар ножом в спину» германской армии и кайзеру.
Гитлер после очередного ранения и госпиталя в декабре 1918 – январе 1919 года был направлен служить конвойным в лагере военнопленных в Траунштайне. Но вскоре пленных освободили, и ефрейтор оказался не у дел. Армию распустили, множество солдат и офицеров выживали, как могли, на развалинах империи. Миллионы безработных в шинелях в условиях развала прежней жизни и экономики. Одни потекли в революционные и контрреволюционные, правые отряды. Другие стали бандитами или покончили с собой, не пережив социальной катастрофы.
Гитлер вернулся в Мюнхен, в опустевшие казармы своего 2-го баварского полка. Его верность оценили, разрешили пожить. В это время Адольф ещё увлекался искусством. Но его увлекла политика. Участие в судьбе Гитлера принял капитан Карл Майр, глава разведывательного отдела 4-й группы войск рейхсвера. Майр познакомил Гитлера с Эрнстом Рёмом, членом тайного правого офицерского союза.
В армии тогда царила неразбериха, создавались новые вооруженные силы – рейхсвер. Офицеры искали возможность увильнуть от условий похабного Версальского мира. Сохранить полноценную армию. Рём служил в штабе баварского командующего фон Эппа и предложил создать курсы офицеров-воспитателей, пропагандистов. На эти курсы и направили Гитлера. Преподаватели, как это было принято во Втором рейхе, придерживались пангерманских, националистических и антисемитских взглядов.
Адольф проявил себя как талантливый оратор. Его прикомандировали к политическому отделу баварского рейхсвера. Штатной должности и оклада у него не было. Функции самого политического отдела были неопределёнными.
«Общество Туле»
Политическая жизнь в Германии бурлила. Как грибы после тёплого дождя возникали новые партии. Правда, большую часть никто не знал за пределами своего района и пивной. Тут были монархисты, националисты, язычники-пангерманисты, сепаратисты, демократы и различные левые.
Политический отдел пытался следить за новыми партиями в Мюнхене. 12 сентября 1919 года начальник Гитлера капитан Майр послал его в пивную, где проходило собрание Немецкой рабочей партии.
Партия была создана в начале 1919 года. В её основе были мистические, тайные организации «Германский орден» и «Общество Туле». Они выступали за чистоту нации. Мол, надо очиститься от представителей «низших раз», припасть к истокам и тем самым получить магические ключи к победе. Официальными задачами «Туле» провозглашалось изучение древней германской истории и культуры. В дальнейшем идеология ««Туле» стала базой для идеологии Третьего рейха.
Филиал «Туле» в Мюнхене возглавлял Рудольф фон Зеботтендорф (настоящее имя Адам Глауэр). Это был отъявленный авантюрист и мошенник. Жил в Египте и Турции. Как турецкий подданный приобщился к суфийской традиции, местному мистицизму. Также был участником масонства, зарабатывал астрологией, лекциями по оккультизму и организацией соответствующих клубов. В 1913 году вернулся в Германию и представлялся бароном, хотя был из рабочей семьи. Наладил связи с «Германским орденом».
Оказался хорошим организатором, навербовал сотни человек. Приобрёл мюнхенский еженедельник «Мюнхенский обозреватель» (Munchener Beobachter), который позднее переименовали в «Народный обозреватель» (Völkischer Beobachter). Редактором газеты был журналист Карл Харрер. Он стал первым председателем Немецкой рабочей партии. Антон Дрекслер стал председателем мюнхенской группы.
Сам Зеботтендорф-Глауэр из-за обвинений в халатности, в результате которой имена нескольких видных членов общества стали известны правительству Баварской Советской республики, и те были казнены, и из-за пропажи денег покинул место лидера местного отдела «Туле». Он уехал в Австрию, затем Швейцарию и вернулся в Турцию, где опубликовал несколько работ и трудился на германскую разведку.
Создание НСДАП
Гитлер должен был просто провести анализ новой партии. Без энергичного Зеботтендорфа организация деградировала. В ней осталось несколько десятков человек. Один из активистов повёл речь об отделении Баварии. Гитлера это задело, и он выступил с горячей отповедью. Его речь понравилась Дрекслеру. Он прислал ему открытку, что ефрейтор принят в партию (без заявления со стороны Адольфа).
Гитлер согласился. Он уже понял, что в политическом отделе рейхсвера у него перспектив нет. Рём его поддержал. Гитлер сразу взял на себя руководство пропагандой и вскоре стал определять деятельность всей партии. Личность Гитлера привлекала людей. В октябре 1919 года в пивной Хофбройкеллер его слушало 100 человек, затем – 200, в феврале 1920 года он собирал на митинги уже 2 000. Он стал получать гонорары за выступления. Вскоре Гитлер оттеснил с первых позиций Харрера и Дрекслера.
Козырем Гитлера была связь с армией. Рём выхлопотал из фондов военного министерства 60 тыс. марок. На эти деньги была выкуплена и реорганизована газета «Народный обозреватель», она стала партийным органом. Сослуживцы Рёма стали воплощать идеи «скрытой армии» – при партии создаются штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо SА). Обмундирование и кое-какое оружие поступали с армейских складов. Форма и организация, какие-то перспективы – привлекали внимание, выделяли партию среди других.
Партия стала называться Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, НСДАП (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP). Её программу – «Двадцать пять пунктов», составили Дрекслер, Гитлер и Федер.
В основе программы были требования: объединение всех немцев в Великую Германию; отмена положений Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров; жизненного пространства для немцев. Пропагандировался антисемитизм и ксенофобия. Партия выступала против «процентного рабства», за достойную пенсию и приоритет производительной деятельности. За борьбу «против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества». За сильную централизованную власть, народную армию, широкое развитие народного образования и оздоровление нации (защита материнства и детства, развитие массовой физической культуры).
В результате программа носила революционный, национально-социалистический характер. Она провозглашала борьбу за блага простого народа, призывала прижать богачей, ростовщиков и спекулянтов. Флаг был красным, но украшала его свастика в белом круге. Священный и древний знак огня.
Партия была небольшой – всего 3 тыс. человек. Таких партий в Германии были десятки, если не сотни. Рождались и исчезали, не все успевали и программу сочинить. Но Гитлера уже взяли в разработку, заметили.
Что привлекло заокеанских наблюдателей? Энергия? Напор? Связь с оккультизмом, древними учениями? Или связь с армией? Но антидемократические идеи Гитлера не пугали Вашингтон.
С этого времени проект «Гитлер» стали поддерживать, финансировать. Бывший канцлер Германии Брюнинг в мемуарах, которые он позволил опубликовать только после своей смерти, отмечал:
«Одним из главных факторов в восхождении Гитлера… было то обстоятельство, что он с 1923 года получал крупные суммы из-за границы».
Гитлер во время пропагандистского турне, 1923 г.
Продолжение следует…