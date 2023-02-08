Кто вскармливал нацизм в Германии

На развалинах империи

«Общество Туле»

Создание НСДАП

«Одним из главных факторов в восхождении Гитлера… было то обстоятельство, что он с 1923 года получал крупные суммы из-за границы».



Гитлер во время пропагандистского турне, 1923 г.